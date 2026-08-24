Birštone šeštą kartą vyko chorinio dainavimo stovykla

Rugpjūčio 14 dieną baigiamuoju koncertu Birštono kultūros centre baigėsi šeštą kartą kurorte organizuota vaikų bei jaunių chorinio dainavimo stovykla „Junior Choir Camp“, sukvietusi per šimtą dalyvių. Joje taip pat dalyvavo ir naujų patirčių įgijo Birštono choristai bei pedagogai.
Visą savaitę trukusių užsiėmimų metu su 7–17 metų vaikais dirbo žinomi dirigentai, pedagogai, muzikantai ir kompozitoriai, akompaniatoriai iš Lietuvos, Vokietijos, Ispanijos. Mokytojams buvo parengta atskira programa su paskaitomis ir įvairių darbo aspektų aptarimais.
Chorinio dainavimo dirbtuvėse vaikai iš skirtingų chorų repetavo, mokėsi naujų kūrinių, vokalo ir kvėpavimo technikos, kūrinius papildančių judesių. Šie užsiėmimai buvo puiki proga susipažinti su bendraminčiais iš kitų miestų. Kiekvieną dieną vyko pasidainavimai ir įvairios kūrybinės veiklos – muzikinis kinas, muzikos instrumentų gamybos dirbtuvės, orientacinės varžybos, draugystės apyrankių pynimas ir kita.
Stovyklą organizavo VšĮ „Unisonas“ ir Lietuvos nacionalinis kultūros centras, partnerė – Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla.
Organizatorių nuotraukos
-
Parduoda augalinį gruntą-juodžemį. Atveža. Gali išskaidyti mini ekskavatoriumi. Tel. 0 686 87 161. Žemės kasimo darbia mini ekskavatoriumi, savivarčio paslaugos. Tel. 0 686 87 161. Parduodame džiovintas, skaldytas beržo malkas. Tel. 0 614 97 744. Durys – per 3 dienas!
„žmoniškomis kainomis“
Gaminu duris – ypatingai šiltas, saugias nuosaviems namams, ūkiniams pastatams ir rūsiams. Dirbame ir žiemos metu. Tel. 0 653 93 193.
Buitinės technikos taisymas: šaldytuvų, šaldiklių, skalbimo mašinų. Tel. + 370 622 02 208. Parduodu sausas, kapotas malkas, laikomas po stogu, vežame ir mažais kiekiais. Išrašome sąskaitas. Tel. 0 648 61 061. Pilnas pamatų įrengimas (nustumdymas, polių gręžimas, rostverkas, armatūros karkasai, apšiltinimas ir užpylimas). Tel. 0 620 85350. Betonavimo, mūrinimo ir griovimo darbai. Tvorų montavimas. Tel. 0 600 96 399. Parduoda melžiamą karvę ir veršingą telyčią. Abi baltanugarių veislių. Tel. 0 645 06 200. VISI SANTECHNIKOS DARBAI: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos, dujinių, vanduo-oras, kieto kuro katilinių įrengimas. Komplektuojame kokybiškas santechnikos medžiagas su nuolaidomis. Tel. 0 640 39 204. Nuolat perkame miškus ir žemės ūkio paskirties žemės sklypus visoje Lietuvoje. Sklypai gali būti išnuomoti, areštuoti ir kt. UAB „Agroland“. +370 683 33 955.
Autobusiukų nuomaDarbo skelbimaiDarbuotojų paieška
-
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimo medis augina naujas šakas“ iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas“ (2026 m. bendrai skirta suma – 38132 Eur).
Raskite mus Facebooke:
Skelbimai:
-