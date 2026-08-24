Birštone šeštą kartą vyko chorinio dainavimo stovykla

24 rugpjūčio, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Rugpjūčio 14 dieną baigiamuoju koncertu Birštono kultūros centre baigėsi šeštą kartą kurorte organizuota vaikų bei jaunių chorinio dainavimo stovykla „Junior Choir Camp“, sukvietusi per šimtą dalyvių. Joje taip pat dalyvavo ir naujų patirčių įgijo Birštono choristai bei pedagogai.
Visą savaitę trukusių užsiėmimų metu su 7–17 metų vaikais dirbo žinomi dirigentai, pedagogai, muzikantai ir kompozitoriai, akompaniatoriai iš Lietuvos, Vokietijos, Ispanijos. Mokytojams buvo parengta atskira programa su paskaitomis ir įvairių darbo aspektų aptarimais.
Chorinio dainavimo dirbtuvėse vaikai iš skirtingų chorų repetavo, mokėsi naujų kūrinių, vokalo ir kvėpavimo technikos, kūrinius papildančių judesių. Šie užsiėmimai buvo puiki proga susipažinti su bendraminčiais iš kitų miestų. Kiekvieną dieną vyko pasidainavimai ir įvairios kūrybinės veiklos – muzikinis kinas, muzikos instrumentų gamybos dirbtuvės, orientacinės varžybos, draugystės apyrankių pynimas ir kita.
Stovyklą organizavo VšĮ „Unisonas“ ir Lietuvos nacionalinis kultūros centras, partnerė – Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla.
Organizatorių nuotraukos

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