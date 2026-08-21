Ministrai nutyli detales, gyventojai laukia atsakymų

Ekonomikos ir inovacijų ministerija pasirašė valstybinę sutartį su Ukrainos gynybos sektoriaus įmone „DEMZ“ dėl amunicijos gamyklos statybos. Šį susitarimą ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas vadina „stambiu, ypatingos svarbos valstybiniu projektu, dėl kurio konkuravo ne viena Europos šalis“ ir tikina, kad naujasis objektas bus statomas „atsižvelgiant į pažangiausius standartus, laikantis aplinkosauginių reikalavimų“.
Aukščiausio rango pareigūnai konkrečios sklypo vietos neatskleidžia, nurodoma, kad ji bus statoma Prienų rajono ir Alytaus savivaldybių teritorijose, tačiau žiniasklaidos viešai inicijuotose diskusijose minimas Balbieriškis.
Praėjusią savaitę Birštone viešėjęs krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas spaudos konferencijos metu „Gyvenimo“ žurnalistei taipogi tiesiogiai neatsakė į klausimą dėl būsimos gamyklos lokacijos. Jis tik paaiškino, jog gamyklos vietoje produkcija nebus testuojama: „Mums, kaip valstybei, užtikrinant didesnį savo saugumą, reikia turėti pačias moderniausias technologijas, kurios realiai veikia ir yra išbandytos karo sąlygomis, ką Ukraina mums gali suteikti. Šie produktai <…> mums ir suteikia papildomo saugumo ir žinojimo, kas tikrai veikia, jų nereikia testuoti“.
Ministras sakė nenorintis viešai įvardinti investicijų dydžio, nes tai, jo teigimu, tebėra derybų tarp valstybių ir verslo partnerių objektas. Bet kuriuo atveju, sakė jis, tai bus ženklios investicijos, kurios ateina į mūsų šalį. R. Kauno teigimu, gynybos pramonė „ne tik prisideda prie Ukrainos rėmimo ir teoriškai prie mūsų saugumo, bet ir praktiškai pildo mūsų biudžetą – tuos pinigus mes galime panaudoti mūsų kariuomenės stiprinimui“. Krašto apsaugos ministras pabrėžė, kad iš to tiesioginės naudos gaus ir Alytaus, ir Prienų rajono savivaldybės, nes bus sukurta naujų darbo vietų, o darbuotojų mokamas GPM ir dalis kitų mokesčių papildys jų biudžetus.
Vietos bendruomenėms viešoje erdvėje išreiškus susirūpinimą dėl vėlyvos komunikacijos, R. Kaunas pastebėjo, kad gynybos sektoriaus projektai reikalauja konfidencialumo: „Reikia suprasti, kad gynybos investicijos, gamyklos, poligonai yra jautresnės informacijos šaltiniai, ir negalima atskleisti visų detalių“. Jis patikino, kad teisės aktų bus griežtai laikomasi: „Kuriant tokius objektus, atsižvelgiama į atstumus nuo gyvenamųjų teritorijų, saugos zonas ir teisėtus piliečių lūkesčius, kuriuos siekiame įgyvendinti“.
Žinia apie planuojamą Ukrainos gynybos sektoriaus įmonės „DEMZ“ gamyklą Prienų rajone sukėlė vietos gyventojų sujudimą. Vienų reakcija atsargi, kiti griežtai nepritaria šiems planams ir pasirašydami platformoje peticijos.lt. reikalauja juos stabdyti.
„Gyvenimo“ kalbinti Balbieriškio miestelio gyventojai laikosi nuosaikesnės pozicijos, tačiau pabrėžia, kad sprendimai turi būti priimti atvirai, dalyvaujant bendruomenei, o ne už uždarų durų. Jie vylėsi, kad savivaldybė kuo skubiau surengs susitikimą su vietos gyventojais ir pateiks paaiškinimus.
Iki trečiadienio popietės peticiją internete buvo pasirašę maždaug 400 žmonių – ne tik iš Balbieriškio seniūnijos, Prienų rajono, bet ir iš kitų Lietuvos miestų. Daugelis pasirašiusiųjų baiminasi, kad pramoninis karinis objektas karo atveju taps potencialiu taikiniu.
Pasirašiusieji kritikuoja ir valdžios sprendimus, reiškia nusivylimą dėl to, kad nebuvo komunikuojama su vietos gyventojais, neatsiklausta jų nuomonės. Žmonės reikalauja nepriklausomų rizikos vertinimų, o kai kurie situaciją lygina su įtampa, kilusia dėl Kapčiamiestyje kuriamo poligono.
Dalė Lazauskienė
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