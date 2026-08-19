Išlaužo šventė laužė standartus…

Rugpjūčio 8 dieną Išlaužo parke praūžė tradicinė Išlaužo krašto vasaros šventė su skambiu šūkiu „Laužom standartus“. Įvairi ir turininga renginio programa subūrė seniūnijos ir vietos bendruomenės narius, šeimas ir svečius bendrystei, muzikai bei pramogoms.
Šeštadienio popietę Išlaužo parke startavo amatininkų ir prekybininkų mugė, „Aštraus smūgio“ pramogų parkas bei edukacinės veiklos bibliotekos kiemelyje. Susirinkusieji taip pat galėjo pasigrožėti tautodailininkės R. Gylienės paveikslų paroda.
Oficialaus šventės atidarymo metu susirinkusius dalyvius sveikino Išlaužo seniūnijos seniūnė R. Žiobienė, Prienų rajono savivaldybės vicemerai D. Dargužis ir L. Jančiukienė, LR Seimo vicepirmininkės J. Zailskienės vardu – patarėja D. Macijauskienė, kun. V. Sikorskas, Išlaužo krašto bendruomenės pirmininkė J. Gemplerienė ir kiti svečiai. Buvo padėkota prie seniūnijos veiklos prisidėjusiems gyventojams. Scenoje pasirodė šokių studija „Meliha“ ir atlikėjas Gytis Murauskas.
Gražia tradicija tapo populiaraus atlikėjo bei renginių vedėjo Deivido Dubinovo-DEIVIZO ketvirtus metus organizuojamas respublikinis jaunųjų atlikėjų festivalis „Esu muzikoje“ – šiemet jis sujungė skirtingas kartas ir talentus. Tai buvo masiškiausias iki šiol Išlauže organizuotas renginys. Jame nugalėtojų nebuvo, rėmėjų dovanomis buvo apdovanoti visi pasirodę atlikėjai, padėkomis pagerbti jaunųjų talentų vokalo pedagogai.
Pirmą kartą į šventinę programą buvo oficialiai įtraukti ir linijiniai šokiai, juos atlikę kolektyvai iš Kauno, Birštono, Prienų, Išlaužo ir kitų Lietuvos miestų bei miestelių sulaukė didelio žiūrovų palaikymo.
Vakaro koncertinėje programoje pasirodė žinomi atlikėjai: Sasha Song, „Žvaigždžių kvartetas“, Zygga, Rutalu, Jokūbas Nosovas.
Vakarą paįvairino netikėtas bei spalvingas plaukų stilistų I. Petrauskienės ir K. Murausko šou, o vėlyvą programą vainikavo įspūdingi fejerverkai.
Sekmadienį Išlaužo Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios, kurias laikė kunigas V. Sikorskas, suteikdamas šventei prasmingą dvasinį akcentą.
„Gyvenimo“ informacija
Organizatorių nuotraukos
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