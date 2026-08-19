Aptartas pasiruošimas filosofo ir poeto A.Maceinos sukakties paminėjimui

19 rugpjūčio, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

2028 metais bus minimos vieno žymiausių Lietuvos filosofų ir religinių poetų Antano Maceinos 120-osios gimimo metinės. Besiruošiant šią sukaktį deramai paminėti, rugpjūčio 12 d. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre surengtas pirmasis susitikimas su A.Maceinos artimaisiais.
Susitikime su Prienų rajono savivaldybės meru Alvydu Vaicekausku bei kitais savivaldybės vadovais dalyvavo A. Maceinos duktė Danutė Maceinaitė-Mickūnienė, kun. Remigijus Maceina ir kiti artimieji.
1997 metais Prienų kultūros ir laisvalaikio centro prieigose atidengtas skulptoriaus Alfonso Vincento Ambraziūno sukurtas paminklas filosofo atminimui įamžinti. Artimųjų manymu, šis paminklas – vienintelė vieta uždegti atminimo žvakelę, kadangi filosofo kapo Vokietijoje neišliko.
Pokalbio metu filosofo artimieji pritarė pristatytoms veikloms, kurias sutarta drauge puoselėti ir įgyvendinti: Prienų kultūros ir laisvalaikio centro mažajai salei suteikti Antano Maceinos vardą, parengti mobilią išlikusių dokumentų ir fotografijų parodą; bendradarbiaujant su profesionaliais kūrėjais, inicijuoti spektaklio A. Maceinos biografijos motyvais sukūrimą ir kitas kūrybines iniciatyvas.
Filosofas Antanas Maceina gimė 1908 m. sausio 27 d. Bagrėne (Ašmintos valsčius, Prienų rajonas). Mokėsi Prienų „Žiburio“ gimnazijoje. Studijavo Kauno Vytauto Didžiojo universitete, žinias gilino Liuveno, Fribūro, Strasbūro ir Briuselio universitetuose, 1934 m. apsigynė daktaro disertaciją. Dėstė Kauno universitete, o pasitraukęs iš Lietuvos – Freiburgo ir Miunsterio universitetuose Vokietijoje. A. Maceinos poezinis slapyvardis Jasmantas. Mirė 1987 m. sausio 27 d. Miunsteryje – per savo 79-ąjį gimtadienį.
Parengta pagal Prienų kultūros ir laisvalaikio centro informaciją

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