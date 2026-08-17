„Mano pievos“ Birštono muziejuje: siūlu išsiuvinėta meilė gamtai

Rugpjūčio 11 dieną Birštono muziejuje pristatyta siuvinėtų paveikslų paroda „Mano pievos“ ir surengtas susitikimas su jos autore Roma Makrickaite-Malinauskiene. Birštone gyvenanti ir Birštono gimnazijoje dirbanti kūrėja jau daugelį metų savo darbuose adata ir siūlu įamžina pievų grožį. Jaukioje vakaro atmosferoje autorė pakvietė lankytojus į savo vasarą, kurioje pražysta pienės, aguonos, rugiagėlės, dobilai ir kiti gamtos motyvai.
Susitikimo metu autorė pasakojo apie kūrybinį kelią, darbų atsiradimo istorijas bei tai, kaip siuvinėti marškiniai ilgainiui virto paveikslais. Pasak jos, kūryba yra galimybė sustoti, pasvajoti ir mintimis nukeliauti į savąsias pievas.
Šiltą vakaro nuotaiką papildė autorės bičiulė Nijolė Juozaitienė, renginį papuošusi eilėmis. Renginyje dalyvavo gausus būrys birštoniečių ir miesto svečių, autorę sveikino šeima, draugai, kolegos bei buvę klasės draugai. Savo apsilankymu Romą Malinauskienę pagerbė Birštono savivaldybės vicemeras Edvardas Citvaras ir Birštono gimnazijos direktorius Alvydas Urbanavičius su žmona.
Simboliška, kad paroda pristatyta artėjant Žolinei – gamtos brandos ir padėkos už jos dovanas šventei. Šios vertybės ryškiai atsispindi ir Romos Malinauskienės kūryboje, kurioje jautriai įamžintas pievų žydėjimo grožis bei trapumas.
Autorės darbai ne kartą eksponuoti tarptautinėse parodose, o dabar juos gali išvysti ir Birštono gyventojai bei kurorto svečiai. Paroda „Mano pievos“ Birštono muziejuje veiks iki rugsėjo 27 dienos.
Rūta Živelienė
Birštono muziejaus kultūrinės veiklos ir komunikacijos koordinatorė
-
Parduoda augalinį gruntą-juodžemį. Atveža. Gali išskaidyti mini ekskavatoriumi. Tel. 0 686 87 161. Žemės kasimo darbia mini ekskavatoriumi, savivarčio paslaugos. Tel. 0 686 87 161. Parduodame džiovintas, skaldytas beržo malkas. Tel. 0 614 97 744. Durys – per 3 dienas!
„žmoniškomis kainomis“
Gaminu duris – ypatingai šiltas, saugias nuosaviems namams, ūkiniams pastatams ir rūsiams. Dirbame ir žiemos metu. Tel. 0 653 93 193.
Buitinės technikos taisymas: šaldytuvų, šaldiklių, skalbimo mašinų. Tel. + 370 622 02 208. Parduodu sausas, kapotas malkas, laikomas po stogu, vežame ir mažais kiekiais. Išrašome sąskaitas. Tel. 0 648 61 061. Pilnas pamatų įrengimas (nustumdymas, polių gręžimas, rostverkas, armatūros karkasai, apšiltinimas ir užpylimas). Tel. 0 620 85350. Betonavimo, mūrinimo ir griovimo darbai. Tvorų montavimas. Tel. 0 600 96 399. Parduoda melžiamą karvę ir veršingą telyčią. Abi baltanugarių veislių. Tel. 0 645 06 200. VISI SANTECHNIKOS DARBAI: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos, dujinių, vanduo-oras, kieto kuro katilinių įrengimas. Komplektuojame kokybiškas santechnikos medžiagas su nuolaidomis. Tel. 0 640 39 204. Nuolat perkame miškus ir žemės ūkio paskirties žemės sklypus visoje Lietuvoje. Sklypai gali būti išnuomoti, areštuoti ir kt. UAB „Agroland“. +370 683 33 955.
Autobusiukų nuomaDarbo skelbimaiDarbuotojų paieška
-
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimo medis augina naujas šakas“ iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas“ (2026 m. bendrai skirta suma – 38132 Eur).
Raskite mus Facebooke:
Skelbimai:
-