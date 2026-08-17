„Mano pievos“ Birštono muziejuje: siūlu išsiuvinėta meilė gamtai

17 rugpjūčio, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Rugpjūčio 11 dieną Birštono muziejuje pristatyta siuvinėtų paveikslų paroda „Mano pievos“ ir surengtas susitikimas su jos autore Roma Makrickaite-Malinauskiene. Birštone gyvenanti ir Birštono gimnazijoje dirbanti kūrėja jau daugelį metų savo darbuose adata ir siūlu įamžina pievų grožį. Jaukioje vakaro atmosferoje autorė pakvietė lankytojus į savo vasarą, kurioje pražysta pienės, aguonos, rugiagėlės, dobilai ir kiti gamtos motyvai.
Susitikimo metu autorė pasakojo apie kūrybinį kelią, darbų atsiradimo istorijas bei tai, kaip siuvinėti marškiniai ilgainiui virto paveikslais. Pasak jos, kūryba yra galimybė sustoti, pasvajoti ir mintimis nukeliauti į savąsias pievas.
Šiltą vakaro nuotaiką papildė autorės bičiulė Nijolė Juozaitienė, renginį papuošusi eilėmis. Renginyje dalyvavo gausus būrys birštoniečių ir miesto svečių, autorę sveikino šeima, draugai, kolegos bei buvę klasės draugai. Savo apsilankymu Romą Malinauskienę pagerbė Birštono savivaldybės vicemeras Edvardas Citvaras ir Birštono gimnazijos direktorius Alvydas Urbanavičius su žmona.
Simboliška, kad paroda pristatyta artėjant Žolinei – gamtos brandos ir padėkos už jos dovanas šventei. Šios vertybės ryškiai atsispindi ir Romos Malinauskienės kūryboje, kurioje jautriai įamžintas pievų žydėjimo grožis bei trapumas.
Autorės darbai ne kartą eksponuoti tarptautinėse parodose, o dabar juos gali išvysti ir Birštono gyventojai bei kurorto svečiai. Paroda „Mano pievos“ Birštono muziejuje veiks iki rugsėjo 27 dienos.
Rūta Živelienė
Birštono muziejaus kultūrinės veiklos ir komunikacijos koordinatorė

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