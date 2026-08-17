„24 vasaros sekundės“ – stovykla, kurią norisi pratęsti!

17 rugpjūčio, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Penkios dienos, 13 treniruočių, daugybė prakaito, naujų žinių, iššūkių, emocijų ir, žinoma, meilės krepšiniui! Stovyklos „24 vasaros sekundės“, surengtos Birštono sporto ir sveikatingumo centre, metu vaikai tobulino metimo techniką, individualius krepšinio įgūdžius, mokėsi iš skirtingų trenerių, išbandė save naujose užduotyse ir tiesiog puikiai praleido vasaros laiką!
Nuoširdus ačiū visiems treneriams, kurie savo žiniomis, energija ir gera nuotaika prisidėjo prie šios stovyklos: Aurimui Liuizai – už stovyklos idėją, organizavimą ir visas treniruotes; Gediminui Butkui – už puikią treniruotę ir motyvaciją; Karoliui Abramavičiui iš BBC Arantia Larochette (Liuksemburgas) – už tarptautinę patirtį ir naujas žinias; Giedriui Pečiulioniui – už metimo į krepšį įgūdžių tobulinimą; Adomui Rybeliui iš Birštono „Milastos“ – už energiją ir puikų darbą su vaikais; Andriui Macijauskui iš krepšinio mokyklos „Tornado“ – už dvi puikias treniruotes; Adrijui Jančiauskui iš McCook Community College (Nebraska, JAV) – už tarptautinę patirtį ir pasidalintas žinias; Ovidijui Varanauskui – už individualių įgūdžių treniruotę ir smagią išvyką į Vilnių.
Dėkojame Birštono sporto centro direktoriui Giedriui Gustui už stovyklos atidarymo žodį ir gražų startą, taip pat – Birštono savivaldybės vicemerui Edvardui Citvarui, kitiems savivaldybės atstovams, svečiams bei partneriams, kurie aplankė krepšininkus, skyrė savo laiko, prisidėjo prie stovyklos organizavimo ir geros nuotaikos kūrimo.
Ačiū už tas 24 sekundes, kurios virto penkiomis nepamirštamomis vasaros dienomis!
Birštono sporto centro informacija

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