DEMZ investicija Prienų rajone: naujos darbo vietos ir galimybė auginti regiono kompetencijas

Prienų rajone ir Alytuje planuojamas Ukrainos gynybos pramonės įmonės DEMZ projektas – reikšminga investicija, kuri mūsų rajonui pirmiausia suteiks naujų darbo vietų, paskatins ekonominį augimą ir sudarys sąlygas plėtoti aukštesnės pridėtinės vertės gamybą.
Lietuvoje DEMZ planuoja vykdyti gynybinės amunicijos komponentų gamybą ir surinkimą. Projekto veikla bus padalyta tarp dviejų vietų – Prienų rajono ir Alytaus. Toks modelis leis atskirti komponentų gamybos ir galutinio surinkimo funkcijas. Statybų pradžia numatyta 2026 m. rudenį, o gamybą planuojama pradėti 2027 m. pabaigoje.
Įgyvendinant projektą numatoma sukurti iki 450 darbo vietų. Didžioji jų dalis bus skirta vietos gyventojams. Darbo galimybės bus kuriamos tiek nekvalifikuotiems, tiek aukštos kvalifikacijos darbuotojams. Įmonei ypač reikės žmonių, turinčių darbo su metalo apdirbimo staklėmis, kokybės kontrolės ir gamybos procesų patirties.
Ši investicija svarbi ir ilgalaike prasme. Tikimasi, kad DEMZ padalinys taps ne vien gamybos ir surinkimo vieta, bet ir regioniniu inovacijų centru. Lietuvoje planuojama kurti, testuoti ir sertifikuoti naujus gynybos produktus. Ilgalaikėje perspektyvoje numatomas bendradarbiavimas su Lietuvos įmonėmis, universitetais, profesinio rengimo įstaigomis ir mokslo centrais. Tai atvertų daugiau galimybių mūsų krašto gyventojams įgyti paklausių profesinių kompetencijų ir dirbti technologiškai pažangioje pramonėje.
DEMZ yra viena iš strategiškai svarbių Ukrainos gynybos pramonės tiekėjų. Įmonių grupėje dirba daugiau kaip 4 000 darbuotojų, o gamybos padaliniai veikia keliuose Ukrainos regionuose. Karo metu įmonė savo pajėgumus perorientavo iš civilinės į gynybos paskirties produktų gamybą. Jos produktai nuolat tobulinami atsižvelgiant į realiomis sąlygomis gaunamą grįžtamąjį ryšį.
Lietuvoje numatoma gaminti NATO standartus atitinkančią produkciją. Pirmiausia ji bus skirta Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms, o vėliau galės būti tiekiama ir sąjungininkų gynybos poreikiams. Projektas sustiprins Lietuvos amunicijos gamybos grandinę ir prisidės prie Europos pastangų plėsti gynybos pramonės pajėgumus.
DEMZ, įvertinusi kelias Europos valstybes, Lietuvą pasirinko dėl strategiškai palankios padėties, tinkamos infrastruktūros, kvalifikuotų darbuotojų, institucinio pasirengimo ir aiškios valstybės paramos gynybos pramonei. Prienų rajono pasirinkimas šiam projektui rodo, kad aukštos pridėtinės vertės ir strategiškai svarbios investicijos gali būti įgyvendinamos ne tik didžiuosiuose miestuose.
DEMZ projektas mūsų rajonui reiškia ilgalaikę investiciją, naujas darbo vietas, didesnį vietos verslo ir specialistų poreikį bei galimybę auginti šiuolaikinei pramonei reikalingas kompetencijas. Kartu tai svarbus Lietuvos ir Ukrainos bendradarbiavimo projektas, prisidėsiantis prie šalies bei viso regiono saugumo stiprinimo.
Prienų rajono savivaldybės informacija