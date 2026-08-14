Biržų padangėje – Gvido Sabeckio triumfas

14 rugpjūčio, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Dešimt dienų Biržuose vykusiame ir sekmadienį pasibaigusiame Lietuvos klubinės klasės sklandymo čempionate triumfavo Gvidas Sabeckis, gynęs Utenos rajone įsikūrusio aeroklubo „Vertikalė“ garbę (Jis yra ir Prienų aeroklubo narys). Didysis sidabro medalis įteiktas vilniečiui Karoliui Mikalauskui, bronzos – komandos draugui Dariui Gudžiūnui.
Dėl čempiono vardo kovojo 32 pilotai, tarp kurių net penkiolika iš Vilniaus aeroklubo. Pociūnuose įsikūrusiam Kauno apskrities aviacijos sklandymo klubui (KAASK) atstovavo keturi sportininkai. Kiti – iš Akmenės, Biržų, Telšių, „Vertikalės“ aeroklubų ir Pamario sklandymo klubo.
Daugiametė rugpjūčio mėnesio pradžios sklandymui palankių orų prognozė pasiteisino, įvykdytos net aštuonios užduotys. Dienos čempionais penkis kartus tapo Gvidas, po kartą – Karolis Mikalauskas, Darius Gudžiūnas ir Vladas Motūza (KAASK).
Pasibaigus varžyboms pilotai negailėjo pagyrų organizatoriams, kuriems tai buvo ir puiki repetecija prieš kitais metais Biržuose vyksiantį 8-ąjį FAI Europos jaunimo sklandymo čempionatą.
Onutė Valkauskienė

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