Su ministru ir jo komanda – apie kurortinės teritorijos statusą, turizmo ir verslo vystymosi galimybes

Liepos 21 d. Prienų rajono savivaldybėje ir verslo įmonėse lankėsi ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas su gausia komanda, kurioje – viceministrai Guoda Burokienė ir Waldemar Urban, ministro patarėjai, ministerijai pavaldžių valstybės įmonių „Inovacijų agentūra“, „Investuok Lietuvoje“, „Keliauk Lietuvoje“ vadovai.
Pristatė Prienų krašto stiprybes, pasidalino problemomis
Susitikimo Savivaldybėje metu meras A.Vaicekauskas svečiams pristatė Prienų rajoną, verslo aplinką, galimybes čia kurtis ir investuoti. Jo teigimu, pastaraisiais metais Savivaldybė daug investuoja į gyvenamosios, turizmo ir verslo infrastruktūros tvarkymą ir plėtrą, sudaro palankias sąlygas kurtis verslams, tai – ir sklypų paruošimas, ir nulinis infrastruktūros mokestis, ir greitesni dokumentų tvarkymo terminai, ir pagalba padedant išvystyti verslo idėjas. Meras pasidžiaugė, kad pirmieji didelės apimties verslo įgyvendinti projektai buvo sėkmingi, paskatino proveržį naujų gyvenamųjų namų statyboje. Buvo pradėti rekonstruoti seni pastatai, baigiamos tvarkyti apleistos teritorijos. Išaugus gyvenamųjų būstų paklausai, padidėjus jų kainoms, verslo investicijos atsiperka, todėl Prienuose planuojama statyti pirmąjį devynaukštį daugiabutį su komercinės paskirties patalpomis.
Investicijos pakeitė ne tik aplinką, bet ir verslų, gyventojų požiūrį į Prienus – ši vietovė tapo patrauklia dirbti ir gyventi. Dar daugiau – pažadino prieniečių ambicijas siekti kurortinės teritorijos statuso. Visgi, anot mero, be stiprybių, yra ir kliūčių, kurios trukdo Prienų rajonui vystytis, įgyvendinti kai kuriuos sumanytus projektus. Savivaldybė nedaug turi laisvų sklypų, kuriuos galėtų pasiūlyti investuotojams, per menki užsienio investicijų srautai, verslo įmonėms trūksta darbuotojų, sudėtinga konkuruoti su Kauno laisvąja ekonomine zona. Prienų rajono savivaldybės mero matymu, pramoninė teritorija iš Kauno galėtų plėstis į Veiverių kraštą, Mauručius, o Prienai save pozicionuoja kaip rekreacinę erdvę – su turistams patogia infrastruktūra, pėsčiųjų ir dviračių takais, lankymui pritaikytais objektais.
Todėl pokalbyje su ministerijos ir agentūrų atstovais kalbėta ne vien apie investicinius sklypus, Inovacijų agentūros administruojamas paramos priemones, bet ir diskutuota apie Savivaldybės galimybes, kriterijus atitinkančias stipriąsias puses, taipogi rizikas, prieštaravimus ir būtinus atlikti namų darbus, siekiant gauti kurortinės teritorijos statusą.
Teigiamai įvertino turistinį ir verslo potencialą
Svečiai pastebėjo, kad Prienai turi daug privalumų, kurie palengvina šį kelią – Nemuną, vaizdingas jo pakrantes, miškus, piliakalnius, dviračių takus, jungtis su Birštono kurortu, gali pasiūlyti ne tik pažintinius maršrutus, bet ir žygius baidarėmis, netgi netradicinių apgyvendinimo vietų keliautojams apsistoti. Jie linkėjo prieniečiams didinti vietinio turizmo srautus (pernai rajone apsilankė 16,2 tūkst. keliautojų), pritraukti daugiau keliautojų iš užsienio. O tai pasiekiama, kai pasirinkai kryptį, kuria nori judėti, nuosekliai dirbi, pasinaudodamas visomis infrastruktūros ir rinkodaros galimybėmis. Turizmo sferos atstovė davė ir naudingų patarimų: pasiūlyta didesnį dėmesį skirti unikalių, Prienų krašto savitumą atspindinčių renginių, festivalių organizavimui, konferencijų pritraukimui, geriau pritaikyti lankytinus objektus neįgaliems asmenims, pasiūlyti šeimoms su mažais vaikais tinkančių pramogų.
Ekonomikos ir inovacijų ministerijos bei agentūrų atstovams buvo surengta išvyka po Prienų miestą ir rajoną, aplankant „Harmony park“ kompleksą, lankomiausią Nemuno kilpų regioninio parko objektą – Balbieriškio atodangą, sutvarkytą Beržyno parko viešąją erdvę, kitus objektus, kur svečiai įsitikino, koks neišnaudotas turizmo potencialas ir plėtros perspektyvos slypi šiame krašte.
Prienai – jau devyniolikta savivaldybė, kurioje spėjo apsilankyti ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas, tačiau tai, ką jis su komandos nariais išvydo sėkmingai veikiančiose rajono įmonėse UAB „Doleta“ ir UAB „Timbela ir Ko“, juos gerokai nustebino – ne tik dėl ilgos veiklos istorijos, medienos gaminių kokybės, įdiegtų nestandartinių sprendimų bei naujausių technologijų. Jiems padarė įspūdį tai, kad tokių Prienų krašto įmonių, kaip medinių langų gamintoja „Doleta“, produkcija sėkmingai konkuruoja pasaulinėse rinkose.
– Šiandien dar kartą įsitikinau: Lietuvos stiprybė gimsta ne tik didžiuosiuose miestuose. Ji gimsta ten, kur žmonės kuria, investuoja, ieško nestandartinių sprendimų ir savo darbu garsina Lietuvą visame pasaulyje, – po apsilankymo savo įspūdžius apibendrino ministras E.Grikštas.
Sėkmingo verslo pavyzdžiai patvirtina, kad ne tik didmiesčiai, bet ir regionai turi kuo didžiuotis, tik jiems reikia paskatinimo, palankesnės teisinės ir investicinės aplinkos. Ministerijos atstovai vizitą baigė susitikimu su rajono verslo atstovais, kuriame kelti jiems aktualūs klausimai, aptarti įvairūs iššūkiai, išklausyti verslininkų lūkesčiai ir pastabos agentūrų, su kuriomis tenka bendradarbiauti, adresu.
Atsiveria naujos finansinės galimybės regionams
Ministras E.Grikšas, pristatydamas valstybės ekonomikos skatinimo strategiją, pažymėjo, kad ekonomikos transformacijos plane „3i“ yra numatytos trys pagrindinės kryptys – inovacijos, investicijos ir modernios institucijos. Todėl, pasak jo, naujuoju finansavimo laikotarpiu ypatingas dėmesys bus skiriamas aukštesnės pridėtinės vertės kūrimui, regionų stiprinimui, investicijų pritraukimui ir palankesnės aplinkos verslui kūrimui.
– Vienas iš esminių šio plano rodiklių – ne mažiau nei 30 proc. naujų investicijų nukreipti į regionus, todėl savivaldybėse lankomės pilnos sudėties komanda – su patarėjais, viceministrais, ministerijai pavaldžių agentūrų vadovais, kad galėtume iš savivaldos ir verslo atstovų tiesiogiai išgirsti apie problemas ir iššūkius, savo ruožtu informuoti apie ministerijos siūlomas priemones ir idėjas, atrasti sritis, kuriose galėtume tapti partneriais, – apie regionų savivaldybėms ir verslui atsiveriančias naujas galimybes finansuoti savo plėtrą vizito metu „Gyvenimui“ pasakojo ministras E.Grikšas.
Paklaustas, kas, jo nuomone, Prienų rajono savivaldybei padėtų sėkmingai konkuruoti dėl Kauno regionui skirto „3i“ plano ir ES fondų finansavimo, ministras pastebėjo, kad netolima Kauno laisvoji ekonominė zona, be abejonės, Prienų kraštui galės pasiūlyti įvairių vystymosi krypčių, nebūtinai susijusių su logistika ar sandėliavimu. Jo teigimu, Ekonomikos ir inovacijų agentūra kartu su „Investuok Lietuvoje“ inventorizavo savivaldybėse (taip pat ir Prienų) esančius laisvus sklypus, iš kurių potencialūs investuotojai galės išsirinkti tinkamiausius pagal savo specifiką, verslo viziją ar norimą regioną.
– Mūsų darbas yra paskatinti infrastruktūros verslo įsikūrimui paruošimą – kad į sklypus vestų privažiavimo keliai, būtų elektros įvadai. Esame Seimui pateikę ir įstatymų pakeitimų dėl pozityvios diferenciacijos, kurių esmė – tam tikros lengvatos, paprastesnės procedūros įsikuriantiems ne didmiesčiuose, o regionų savivaldybėse. Prienai demonstruoja gerus rodiklius užimtumo srityje – nedarbo lygis siekia vos 6 proc., bet kyla iššūkių dėl smulkių ir vidutinių įmonių produktyvumo. Todėl iš plano „3i“ reikia atrasti būdų jo skatinimui: ar tai būtų reinvestuojamo pelno lengvatos įmonėms, atnaujinančioms technologijas, ar kitos priemonės iš inovacijoms skirtos programos, – kalbėjo ministras. – Galime pasiūlyti platų spektrą priemonių besikuriančiam, besiplečiančiam verslui ir eksporto skatinimui. Deja, keliaudami per regionus, dar patiriame, kad vietos verslininkai net nežino apie priemones, kuriomis galėtų pasinaudoti, arba nesiryžta, neturi pakankamai informacijos ir atitinkamų gebėjimų parengti paraiškas. Todėl pakvietėme verslo atstovus bendradarbiauti, konsultuotis su agentūromis, jiems suteiksime visą reikalingą informaciją ir pagalbą.
Vyriausybės nutarimas suteiks daugiau aiškumo
Ministro E.Grikšo įsitikinimu, Prienų rajono savivaldybės siekis tapti kurortine teritorija yra pagrįstas. Patogi Prienų geografinė padėtis, gamtinė aplinka, kaimynystė su Birštono kurortu miestui suteikia konkurencinių pranašumų. Savivaldybė gali pasinaudoti pažintinio ir rekreacinio turizmo infrastruktūros plėtrai skirtu finansavimu ir skatinti atvykstamojo turizmo paslaugas.
Jis patikino, kad Ekonomikos ir inovacijų ministerijos požiūris į kurortų ir kurortinių teritorijų tolimesnę plėtrą yra palankus, laukiama, kol bus priimtas Vyriausybės nutarimas, kuris savivaldybėms turėtų suteikti daugiau lankstumo, panaikinti perteklinius, pasenusius reikalavimus, kas, be abejonės, palengvins kurortinės teritorijos statuso gavimo procedūras.
Ar šis vizitas virs konkrečiais sprendimais ir naujomis galimybėmis Prienų rajono savivaldai, verslui ir turizmui, parodys laikas.
Dalės Lazauskienės ir Romos Sinkevičiūtės nuotraukos