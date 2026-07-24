Klojimų teatro festivalis „Kur Nemuno mėlynas kelias“ – graži teatro ir bendrystės šventė

Šiemet festivalis, skirtas 225-osioms Žemaičių vyskupo, rašytojo ir švietėjo Motiejaus Kazimiero Valančiaus gimimo metinėms paminėti, buvo surengtas įgyvendinant Birštono vienkiemio bendruomenės projektą, teiktą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai. Šio projekto dėka į festivalį susibūrė klojimo teatrų tradicijas, kultūrą ir bendrystę puoselėjantys teatrai ir bendruomenės iš įvairių Lietuvos kampelių.
Šventė vyko autentiškoje Marytės Galinienės sodyboje Matiešionių kaime. Išskirtinė šios sodybos aplinka ir ilgametės klojimo teatro tradicijos alsuoja ypatinga dvasia, suteikdamos žiūrovams laisvės pojūtį ir progą pajusti tikrąją lietuviško kaimo kultūros prasmę.
Kadangi festivalis buvo skirtas Motiejaus Kazimiero Valančiaus jubiliejinei gimimo sukakčiai paminėti, renginio metu buvo prisiminti ir svarbiausi šio žymaus dvasininko, rašytojo ir švietėjo gyvenimo, kūrybos ir veiklos fragmentai. O apie tai priminęs Birštono muziejaus direktorius Simonas Matulevičius, pagerbiant garbiojo Žemaičių vyskupo ir kūrėjo atminimą, pakvietė padaryti bent vieną iš trijų darbų: apsilankyti vyskupo gimtinėje Nasrėnuose, užsukti į Žemaičių vyskupijos muziejų arba bent atsiversti „Palangos Juzę“.
Teatralizuota inscenizacija, skirta Motiejaus Valančiaus atminimui, tapo labai gražiu ir prasmingu šventės atidarymo akcentu. Juo labiau, kad ji draugėn suvienijo kaimyninių Siponių krašto ir Birštono vienkiemio bendruomenių teatrų aktorius, vadovaujamus režisierių Astos Letkauskienės ir Beatos Urbanavičiūtės-Krupskienės.
Po gausių sveikinimų pirmieji pasirodė šeimininkai, pakvietę žiūrovus prisiminti „Siuvėjų dienas Silmačiuose“. Sintautų kultūros centro teatras „Unoras“ (vadovė Audronė Bingelienė), pagerbdamas savo kraštietį, poetą Praną Vaičaitį, pristatė spektaklį „Šalis ta, Lietuva“. Kartu su teatru buvo atvykęs ir Sintautų folkloro ansamblis bei Šakių kultūros centro šokių kolektyvas „Santaka“. Kalvarijos savivaldybės kultūros centro teatras „Titnagas“, vadovaujamas Kęstučio Krasnicko, nepamiršdamas klasikos, pradžiugino žiūrovus J.Vilkutaičio-Keturakio pjesės „Amerika pirtyje“ vaizdeliais. Telšių rajono Viešvėnų kultūros centro teatro vadovas Algimantas Armonas, jau ne pirmą kartą viešintis Matiešionyse, šių metų festivaliui parinko kompoziciją pagal Žemaitijos krašto poetų eiles „Esu graži pana“.
Savo dainas ir muziką festivalio dalyviams dovanojo ir Kelmės bočių bendruomenės ansamblis bei kapela, visą renginį su festivalio dalyviais ir gausiai susirinkusiais žiūrovais buvo ir Siponių krašto bendruomenės ansamblis, vadovaujamas Romualdo Žukausko.
Festivalio pabaigtuves vainikavo apdovanojimai ir padėkų įteikimas rėmėjams. Jų buvo visas būrys, todėl ir šventėje netrūko linksmybių, edukacijų ir, žinoma, vaišių. Malonią staigmeną padovanojo „Versmės“ sanatorijos direktorė Rasa Noreikienė, pranešdama, kad visi festivalyje pasirodžiusių kolektyvų nariai gali atvykti į sanatoriją ir jiems bus suteikta nuolaida. O sanatorijos dovana geriausio vyro vaidmens atlikėjui skirta Justinui Šimanskui už Rudžio vaidmenį spektaklyje „Siuvėjų dienos Silmačiuose“. Geriausio moters vaidmens apdovanojimą pelnė Renata Jarimavičienė, sukūrusi nepamirštamosios Agotėlės vaimenį spektaklyje „Amerika pirtyje“. Jai įteikta Tulpės“ sanatorijos dovana. Vytautas Mineral SPA prizas skirtas Birštono vienkiemio teatrui.
…Festivalyje buvo smagu matyti nuoširdžiai bendraujančius, aktyviai dalyvaujančius visose veiklose, dainuojančius ir šokio sūkuryje besisukančius žmones: ir vyresnius, ir jaunesnius, ir vaikus. Tai teikia vilties, kad klojimų teatro tradicijos ir toliau vienys žmones bei prisidės prie jų tarpusavio bendrystės puoselėjimo.
Ramutė Šimukauskaitė
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