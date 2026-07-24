Graži tikėjimo sutvirtinimo ir bendrystės šventė

24 liepos, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Liepos 19-ąją švenčiant Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės atlaidus Skriaudžių Šv. Lauryno parapijos bažnyčioje buvo susirinkęs gausus būrys vietos ir gretimų apylinkių gyventojų, jų artimųjų bei svečių. Tarp jų – ir labai garbių.
Atlaidai šiemet sutapo su dar dviem svarbiomis progomis: JE Vilkaviškio vyskupijos vyskupo Rimanto Norvilos vizitacija ir Sutvirtinimo sakramento teikimu. Jis buvo suteiktas penkiasdešimčiai jaunuolių, pasirengusių šiam svarbiam gyvenimo įvykiui.
Šv. Mišių, kurias aukojo JE vyskupas Rimantas Norvila, metu giedojo Marijampolės kultūros centro kamerinis choras, vadovaujamas Mindaugo Radzevičiaus, ir Kauno valstybinio choro solistė Jurgita Mikalauskienė. Beje, ir pasibaigus šv. Mišioms, choristai dar pakvietė pasiklausyti jų atliekamų sakralinių kūrinių.
Bažnyčioje šventės metu nuskambėjo ir daug padėkos žodžių. Tai ir savo atvykimu Skriaudžius pagerbusiam ir Sutvirtinimo sakramentą teikusiam vyskupui Rimantui Norvilai, ir sutvirtinamiesiems padėjusioms pasiruošti mokytojoms Janinai Joneliūnienei bei Rasai Šiugždinienei, ir visiems, prisidėjusiems prie pasirengimo iškilmei bažnyčioje ir vėliau po atlaidų vykusiam koncertui ir Agapei parke.
Išskirtinę, ant plokštelės išrašytą padėką Skriaudžių parapijos klebonas Antanas Mickevičius įteikė Alytaus profesinio rengimo centro direktoriui Vytautui Zubrui už jo vadovaujamo kolektyvo prisidėjimą prie tvarkymo darbų. Centrui padedant buvo atnaujinta keliasdešimt šventoriaus tvoros stulpų ir suremontuota tvora, pagaminti ir pastatyti keturi suoliukai.
…Taip liepos 19-osios sekmadienis gražiai sujungė visas tris progas ir sutelkė žmones šiltai bendrystei, kurio siela, žinoma, buvo Skriaudžių parapijos klebonas, kunigas Antanas Mickevičius.
„Gyvenimo“ informacija
Algirdo Naudžiaus nuotraukos

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