Prienų „Žiburio“ gimnazija didžiuojasi 102-osios laidos abiturientais

21 liepos, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

2026 metais Prienų „Žiburio“ gimnazijoje vidurinio ugdymo programą baigė 102-osios laidos 90 abiturientų. 89 iš jų, įgijusiems vidurinį išsilavinimą, bus išduoti brandos atestatai. Paskelbus valstybinių brandos egzaminų rezultatus, brandos šventės išvakarėse gimnazija išreiškė pasididžiavimą savo abiturientais ir jų aukštais pasiekimais, padėkojo mokytojams už profesionalumą ir nuoseklų darbą, o tėvams – už rūpestį ir palaikymą.
„Ypač didžiuojamės Hugu Glavecku, kuris iš matematikos A kurso ir informatikos valstybinių brandos egzaminų gavo po 100 balų. Trejus metus Hugas mokėsi aukštesniuoju pasiekimų lygmeniu, aktyviai dalyvavo gimnazijos veikloje, pelnė prizines vietas olimpiadose ir konkursuose, savo pasiekimais garsino Prienų „Žiburio“ gimnaziją bei Prienų rajoną,“– rašoma „Žiburio“ gimnazijos Facebook puslapyje.
Gimnazija džiaugiasi ir Roko Vaicekausko puikiais mokymosi bei valstybinių brandos egzaminų rezultatais. Rokas mokėsi aukštesniuoju pasiekimų lygmeniu, aktyviai dalyvavo gimnazijos popamokinėje ir projektinėje veikloje, sėkmingai atstovavo gimnazijai olimpiadose ir konkursuose, savo pasiekimais garsino ugdymo įstaigą ir Prienų kraštą.
Iš viso abiturientai laikė 374 valstybinius brandos egzaminus. 29 egzaminų rezultatai, tai yra 7,8 proc., įvertinti nuo 86 iki 100 balų ir atitinka aukštesnįjį pasiekimų lygmenį. Sėkmingiausiai išlaikyti valstybiniai brandos egzaminai – geografija (vidurkis – 75,47), anglų kalba (vidurkis – 68,44), lietuvių kalba ir literatūra A kursu (vidurkis – 64,97).
Parengta pagal „Žiburio“ gimnazijos informaciją

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