Nemajūnų bendruomenės nariai leidosi į vasarišką kelionę prie jūros

20 liepos, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Liepos 11 dieną Nemajūnų bendruomenės santalkos nariai leidosi į vienos dienos išvyką, kupiną naujų įspūdžių, bendrystės ir gerų emocijų. Pirmasis kelionės sustojimas – Babilono sodai, kuriuose kiekvienas galėjo leistis į simbolinę kelionę po pasaulį. Čia vienoje vietoje galima išvysti daugelio garsiausių pasaulio architektūros statinių miniatiūras – pasijusti lyg stovėtum prie Paryžiaus Eifelio bokšto, pasigrožėti Laisvės statula, Sidnėjaus operos rūmais, Tadž Mahalu, Trakų pilimi ir kitais pasaulio architektūros simboliais. Daugeliui bendruomenės narių tai buvo pirmasis apsilankymas Babilono soduose, todėl netrūko susižavėjimo, gerų emocijų ir naujų atradimų.
Aplankėme ir Palangą. Nors oras tądien nelepino saulės spinduliais, jis nesugadino geros nuotaikos. Vieni mėgavosi pasivaikščiojimais pajūriu, kiti aplankė miesto lankytinas vietas, o drąsiausieji net išsimaudė Baltijos jūroje. Smagu buvo matyti, kad kiekvienas rado sau mielą veiklą, o bendras laikas kartu dar labiau sustiprino bendruomeniškumo jausmą.
Tokios išvykos ne tik leidžia pažinti naujas vietas, bet ir stiprina tarpusavio ryšius, skatina bendravimą bei kuria gražius prisiminimus. Daugeliui ši kelionė tapo proga pirmą kartą apsilankyti Babilono soduose ir iš arti pamatyti įspūdingas pasaulio architektūros miniatiūras. Kupini gražių įspūdžių, geros nuotaikos ir naujų patirčių visi sėkmingai sugrįžome namo. Tokios kelionės dar kartą įrodo, kad bendrystė vienija, o kartu praleistas laikas tampa gražiausia investicija į stiprią ir aktyvią bendruomenę.
Kelionė organizuota įgyvendinant projektą „Nemajūnų bendruomenės narių telkimas ir tradicijų puoselėjimas 2026“, kuris finansuojamas pagal Birštono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų, tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų projektų finansavimo iš Savivaldybės biudžeto lėšų programą. Dėkojame Birštono savivaldybei už suteiktą galimybę bendruomenės nariams keliauti, pažinti naujas vietas, stiprinti tarpusavio ryšius ir puoselėti bendruomeniškumą.
Eitmyra Grybauskienė
Nemajūnų bendruomenės santalkos pirmininkė

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