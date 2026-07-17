Dvariuko bendruomenėje – knygos, muzika ir kūryba su Mobiliąja biblioteka

Liepos 10-ąją Dvariuko bendruomenėje netrūko geros nuotaikos, kūrybos ir skambių dainų. Čia apsilankė Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos Mobilioji biblioteka, pakvietusi gyventojus ne tik susipažinti su naujais leidiniais bei pasiskolinti knygų, bet ir kartu prasmingai praleisti vasaros popietę.
Mažieji renginio dalyviai dalyvavo edukacijoje „Spalvinkime savo skirtukus“. Vaikai su džiaugsmu kūrė, spalvino ir puošė knygų skirtukus, kuriuos vėliau galės naudoti skaitydami mėgstamas knygas.
Didelio susidomėjimo sulaukė ir moterų vokalinio ansamblio „RE nata“ koncertas. Vadovaujamas Renatos Žibienės, ansamblis dovanojo klausytojams gražias, širdį paliečiančias dainas. Jų atliekami kūriniai taip sužavėjo susirinkusiuosius, kad pasibaigus koncertui dar ilgai nesinorėjo skirstytis.
Šis renginys tapo gražiu dvejus metus trunkančio Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos Mobiliosios bibliotekos ir Dvariuko bendruomenės bendradarbiavimo rezultatu. Smagu, kad knygos, kūrybinės veiklos ir muzika suvienijo įvairaus amžiaus žmones bei suteikė progą pabūti kartu.
Neatsitiktinai renginys vyko liepos 10-ąją – Lietuvoje ši diena vadinama Septynių brolių miegančiųjų diena. Nors rytą gausiai lijo, popietę nušvito saulė, tad atrodė, jog net ir „broliai“ šiemet buvo palankūs. Gražus oras leido susirinkusiesiems mėgautis turininga ir prasminga popiete.
Mobiliosios bibliotekos apsilankymas bendruomenėje gali tapti kur kas daugiau nei galimybe pasiskolinti knygų. Tokie susitikimai suburia įvairaus amžiaus skaitytojus ne tik rinktis naujų leidinių, bet ir kartu kurti, klausytis muzikos, bendrauti bei prasmingai praleisti laiką. Tai dar kartą primena, kad biblioteka – tai ne tik knygos, bet ir žmonės, susitikimai, bendravimas bei gražios akimirkos kartu.
Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos informacija
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