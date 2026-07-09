Prienų identitetas ar sportinės ambicijos? Įvertinti futbolo ir krepšinio klubų sezonai

Kai Prienų rajono savivaldybės taryboje kalba pasisuka apie futbolą ir krepšinį, kurių klubai iš dalies finansuojami Savivaldybės biudžeto lėšomis, diskusijos paprastai būna gyvos, juk tarp politikų yra aistringų sirgalių, kuriems rūpi mūsų kraštui atstovaujančių komandų reikalai. Praėjusiame Tarybos posėdyje jie išklausė VšĮ Nemuno futbolo centro direktoriaus Kęstučio Deltuvos ir VšĮ Stakliškių sporto klubo direktoriaus Rimučio Katukevičiaus 2025– 2026 metų sezono veiklos ataskaitas ir abiejų sporto organizacijų įdirbį įvertino teigiamai – padėkojo už sudarytas sąlygas jaunimo užimtumui ir tobulėjimui, gerus komandų rezultatus, atsakomybę ir racionalų biudžeto lėšų panaudojimą, Prienų krašto garsinimą regioninėse ir nacionalinėse varžybose. Tiesa, gilindamiesi į klubų veiklą, politikai uždavė ir nemažai klausimų.
„Mėlynai balti“ – daugiau nei sportas
VšĮ Nemuno futbolo centras įkurtas 2017-aisiais. Po 2024 m. įvykusių struktūrinių pokyčių centras tapo pagrindine organizacija, koordinuojančia futbolo vystymo strategiją Prienų rajone, ir per kelerius metus pasiekė reikšmingą įdirbį Pietų Lietuvos futbolo infrastruktūroje, vaikų bei suaugusiųjų sporto ugdyme. Klubas ugdo vaikus, augina jaunuosius talentus, didina bendruomenės įsitraukimą, plečia paslaugas į kaimiškąsias vietoves.
Įstaigos vadovo Kęstučio Deltuvos teigimu, šiuo metu centre dirba keturi futbolo treneriai, sportuoja dvi suaugusiųjų ir septynios vaikų komandos. Vyresnių nei 18 metų žaidėjų komandos rungtyniauja LFF II lygos B divizione, III lygoje, Lietuvos paplūdimio futbolo taurės varžybose ir įvairiuose turnyruose, jaunieji futbolininkai žaidžia salės ir lauko futbolo pirmenybėse, o merginų komanda dalyvauja Regioninėje moterų lygoje.
Anot K. Deltuvos, ataskaitiniu laikotarpiu buvo skirtas dėmesys centro paslaugų prieinamumo didinimui nutolusiose rajono vietovėse, ši iniciatyva atliepė ankstesnes politikų diskusijas. Jiezne testuotas projektas, pagal kurį vaikams buvo organizuojami futbolo – sporto užsiėmimai, sulaukę nemažo dalyvių aktyvumo, parodę šių veiklų poreikį. Patirtį ketinama išanalizuoti ir pateikti įžvalgų dėl futbolo sporto šakos vystymo Jiezno krašte.
Atsakydamas į Tarybos narių klausimus, K.Deltuva teigė, kad centras patenkina vaikų poreikį lankyti futbolo užsiėmimus. Visgi, jo svarstymu, jeigu dalis paslaugų būtų decentralizuotos, perkeltos į kaimiškas vietoves, prireiktų daugiau finansinių ir žmogiškųjų išteklių. Jo teigimu, dalis mokinių į pamokas yra vežiojami geltonaisiais autobusiukais, todėl, svarstant stiprinti jų sportinį užimtumą, tektų organizuoti papildomą jų pavėžėjimą.
Futbolo centro direktorius pasidžiaugė Prienuose organizuojamų suaugusiųjų bei vaikų salės ir lauko futbolo pirmenybių populiarumu, iš jų dalyvių – per 80 proc. Prienų miesto ir rajono gyventojų. Jį džiugina ir glaudus bendradarbiavimas su ugdymo įstaigomis – darželiais, „Ąžuolo“ progimnazija, „Revuonos“ pagrindine mokykla, drauge su jomis organizuota nemažai sportinių renginių, ateityje jų žadama dar daugiau. Vienas iš labiausiai pasiteisinusių, didelio bendruomenės atgarsio ir įsitraukimo sulaukusių renginių – nebe pirmus metus Prienų arenoje tarpušvenčiu vykstantis Šeimų futbolo turnyras. K.Deltuva kvietė ir Tarybos narius tapti aktyviais turnyro dalyviais.
Nemuno futbolo centro pasididžiavimas – kopiantys aukštyn jaunieji futbolo talentai. FK „Nemunas“ jaunieji auklėtiniai – Vilius Tamošaitis ir Gvidas Žukauskas – turėjo progą išbandyti savo jėgas aukščiausiame šalies jaunimo salės futbolo lygyje, pademonstruoti individualius gebėjimus bei įgyti vertingos patirties dirbant nacionalinės rinktinės atrankoje, o Matas Nekrošius ir Domas Barauskas Portugalijoje atstovavo Lietuvos nacionalinei paplūdimio futbolo rinktinei.
VšĮ Nemuno futbolo centro direktorius K.Deltuva už galimybes treniruotis ir žaisti, pagalbą paruošiant stadioną varžyboms padėkojo Prienų sporto centrui ir UAB „Prienų butų ūkis“. Taip pat skyrė padėką svarbiausiai rėmėjai Prienų rajono savivaldybei, kurios parama praėjusiais metais siekė 88 tūkst. eurų. Jo teigimu, dar 26 tūkst. eurų suma (taip pat ir parama barteriu) gauta iš kitų rėmėjų bei partnerių, surinkta 5 tūkst. eurų komercinių pajamų.
Futbolo centro biudžete, kuris siekė 139 tūkst. eurų, pagrindines išlaidas sudarė trenerių, administracijos darbuotojų, kito personalo atlyginimai, maistpinigiai žaidėjams, mažesnės sumos skirtos transporto išlaidoms, autobusiuko įsigijimui, namų rungtynių organizavimui, inventoriaus, kurį naudoja ir „Revuonos“, „Ąžuolo“, Prienų sporto centro bendruomenės, įsigijimui.
Tarybos nariams domintis organizacijos politika vietinių žaidėjų atžvilgiu, K.Deltuva akcentavo, kad jų siekiama įtraukti kuo daugiau, todėl jaunimo komandose dominuoja prieniečiai.
Pasak jo, klubo strategijoje išsaugoma pusiausvyra tarp sveiko proto ir ambicijų, laikomasi principo – ne bet kokia kaina ugdyti talentingus žaidėjus, siekti sportinių rezultatų, o pirmiausia užtikrinti futbolo veiklos tęstinumą, jaunimo užimtumą paauglystės amžiuje, išsaugoti Prienų identitetą „mėlynai balti“ su tam tikrais reikalavimais žaidėjais.
Meras Alvydas Vaicekauskas ir Tarybos nariai pagyrė nuoseklų trenerių darbą ir pasidžiaugė aikštėje matomais rezultatais. Anot jų, sprendimas VšĮ Nemuno futbolo centrui patikėti ugdomąją futbolo veiklą pasiteisino, buvo suburta nemažai sportuojančių vaikų ir jaunimo, tam skiriamos lėšos panaudojamos tikslingai. Anot mero, ketinant plėsti veiklą, siekti aukštesnių rezultatų, tektų iš naujo apsvarstyti finansines galimybes.
Aukštesni rezultatai kelia naujų iššūkių
Prienų krepšinio komandos „Tikodenta“ sezonas Nostra.lt–RKL lygos A divizione buvo ilgas, per jį su varžybomis išvažinėta beveik visa Lietuva. Šių metų čempionate laimėta trečioji vieta, nors, kaip neslėpė Stakliškių sporto klubo ir komandos vadovas Rimutis Katukevičius, norėta įsitvirtinti dar aukščiau, bet sėkmę finaliniame ketverte nulėmė vos vienerios pralaimėtos rungtynės. Visgi, pasak jo, vertinant kokybės ir finansinį santykį, pasiekta pakankamai daug, palyginti su didesnius biudžetus sukaupusių komandų rezultatais.
R.Katukevičius vylėsi, kad komanda pateisino savo pagrindinio rėmėjo – Prienų rajono savivaldybės – lūkesčius. Dalyvavimas praėjusiame čempionate atsiėjo 100 tūkst. eurų, iš jų – 60 tūkst. eurų yra Savivaldybės indėlis. Tarybos nariams imponavo tai, kad klubas nebe pirmą sezoną baigė neturėdamas skolų. Vis dėlto, klubo vadovo teigimu, pritraukti naujų rėmėjų iš verslo srities yra pakankamai sunku, tam, ko gero, koją pakiša iš ankstesnių laikų, kuomet Prienų komanda dar žaidė Lietuvos krepšinio lygoje, besitęsiantis nepasitikėjimo šleifas.
Kalbėdamas apie komandos sudėties formavimą, jos ateitį ir formuluojamus tikslus, klubo vadovas kėlė retorinį klausimą: „Ar norime laimėti, būti matomi, ar likti tik Prienuose?“ Pasak R.Katukevičiaus, žaidimas su vien iš prieniečių suburta komanda nepasiteisino, nes jiems trūksta meistriškumo, todėl siekiant tęsti garbingas Prienų krepšinio tradicijas, ateityje sugrąžinti aukštesnio lygio profesionalų krepšinį į areną, būtų svarbu šias ambicijas atitinkamai pagrįsti, o šiuo metu „Tikodenta“ pagal surinktą biudžetą tarp 17 komandų yra vidutiniokė.
Tarybos narių prašymu, R.Katukevičius atskleidė kai kurias pasiruošimo kitam sezonui detales. Pasak jo, galioja su penkiais žaidėjais sudarytos sutartys, su komanda treniruojasi ir keturi perspektyvūs prieniečiai. Tačiau kuo aukštyn kopia komanda, tuo didesni reikalavimai žaidėjams, kyla jų atlyginimai.
Diskutuota ir dėl ateities vizijos žaisti Nacionalinėje krepšinio lygoje, ir dėl didesnio verslo atstovų įsitraukimo renkant paramą, komandai palinkėta ir ateityje demonstruoti stabilų žaidimą bei užpildyti sirgalių tribūnas.
Dalė Lazauskienė