Komandinio darbo galia ir dėmesys įtraukiajai mokymosi aplinkai

Birželio 16-21 dienomis turėjau galimybę stažuotis profesinio tobulėjimo projekte „Tęsk: ateik, tobulėk, prisidėk!“ Kipre, kurį vykdo Nacionalinė švietimo agentūra.
Tarptautiniai mokymai „Komandinio darbo galia: įtraukios ir palaikančios klasės kūrimas“, (The Power of Teamwork: Building Inclusive and Supportive Classrooms) buvo itin vertinga profesinio augimo patirtis, leidusi dar geriau suprasti, kokią svarbą ugdymo kokybei turi komandinis darbas, bendradarbiavimas ir tarpusavio pasitikėjimas. Praktinės veiklos, grupinės užduotys ir diskusijos padėjo ne tik įgyti naujų metodinių žinių, bet ir pajusti, kad efektyvus bendradarbiavimas sudaro prielaidas sėkmingiau spręsti kasdienius ugdymo iššūkius, kurti pozityvią mokyklos kultūrą ir užtikrinti geresnius mokinių pasiekimus. Ypač vertinga buvo gilintis į komandos formavimo, grupių dinamikos, bendro mokymo (co-teaching) bei kūrybinio problemų sprendimo metodus, kuriuos planuoju taikyti tiek dirbdama su kolegomis, tiek vykdydama mentorystės veiklą.
Kita reikšminga mokymų dalis buvo skirta įtraukiajam ugdymui. Gilindamasi į Universalaus mokymosi dizaino principus, aktyvius mokymo(si) metodus ir skirtingų mokinių poreikių atliepimo galimybes, dar kartą įsitikinau, kad kokybiškas ugdymas prasideda nuo gebėjimo pastebėti kiekvieno mokinio stiprybes ir sudaryti sąlygas jam aktyviai dalyvauti mokymosi procese.
Dalyviai praktiškai išbandė aktyvius mokymo(si) metodus „Think–Pair–Share, „Jigsaw, „Gallery Walk, „Four Corners, „Entry/Exit Ticket”, „Feedback Sandwich“ , kurie padeda diferencijuoti ugdymą, skatina mokinių įsitraukimą ir kuria saugią bei palaikančią klasės aplinką.
Įgyta patirtis bus ypač vertinga mentorystės procese. Galėsiu dalintis konkrečiais metodais ir praktiniais pavyzdžiais, padėti kolegoms stiprinti bendradarbiavimo kultūrą, planuoti bendras veiklas, taikyti aktyvius mokymo(si) metodus bei ieškoti sprendimų, kaip ugdymo procesą padaryti prieinamą kiekvienam mokiniui. Taip pat sieksiu skatinti refleksiją, profesinį dialogą ir dalijimąsi gerąja patirtimi, nes būtent nuolatinis mokymasis vieniems iš kitų yra viena svarbiausių profesinio augimo sąlygų.
Įgytos žinios ir praktinė patirtis padės tobulinti mano profesinę veiklą, veiksmingai lydėti kitus pedagogus jų profesinio augimo kelyje.
Dėkoju Educat Ltd už vertingas patirtis, puikią atmosferą ir gerai organizuotas veiklas.”
Birutė Sinkevičienė
Birštono gimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė