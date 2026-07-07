Valstybės diena Prienuose – bendrystė, kultūra ir vieningai skambėjusi Tautiška giesmė

Liepos 6-ąją Prienuose iškilmingai paminėta Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo), Tautiškos giesmės ir Tautinio kostiumo diena. Šventinė programa sujungė šiuolaikinį meną, lietuviškos kultūros tradicijas ir prasmingą bendrystę.
Šventė prasidėjo Prienų Revuonos parke šiuolaikinio šokio menininkės Godos Žukauskaitės performansu „Dirva“. Kūrybinės rezidencijos metu menininkė pakvietė žiūrovus ne tik stebėti, bet ir tapti kūrybinio proceso dalimi, patiriant bendruomenės, augimo ir bendrystės idėjas per judesį.
Vėliau parko erdvėse skambėjo festivalio „Skambantys kanklių dialogai“ koncertas. Artėjant 2026-iesiems – Kanklių metams – renginys priminė šio instrumento svarbą lietuviškajai tapatybei. Kanklių muzika sujungė folkloro tradicijas ir šiuolaikinę kūrybą, o scenoje pasirodė džiazo vokalistė, kompozitorė ir kanklininkė Simona Smirnova, muzikantas Alec Hutson bei Šakių ir Prienų krašto folkloro kolektyvai. Skambėjusios dainos kalbėjo apie gimtinę, šaknis, atmintį ir bendrystę, sukurdamos ypatingą šventinę nuotaiką.
Vakare žiūrovai buvo pakviesti į šiuolaikinio cirko platformos „Teatronas“ spektaklį „Šarūnas“, sukurtą pagal Vinco Krėvės dramą. Režisieriaus Gildo Aleksos darbe netradiciškai susilieję teatras, akrobatika ir cirko menas kvietė žiūrovus apmąstyti žmogaus pasirinkimus, kartų santykius ir vidines kovas.
Po spektaklio Prienų kultūros ir laisvalaikio centro direktorė Virginija Naudžiūtė padėkojo kūrybinei komandai už įtaigų pasirodymą, o režisierių Gildą Aleksą pasveikino šiuolaikinio cirko festivalio „Cirkuliacija“ dešimtmečio proga bei tapus „Meno rakto“ laureatu.
21 val. šventės dalyviai susirinko Paprienėje, prie Lietuvos vardo tūkstantmečiui skirto stogastulpio, kur tradiciškai susibūrė vietos bendruomenių nariai, Prienų rajono savivaldybės ir Tarybos atstovai.
Susirinkusiuosius pasveikino Savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas. Jis priminė, kad Valstybės diena – tai proga didžiuotis savo šalimi, prisiminti jos istoriją ir žmones, kūrusius bei gynusius Lietuvos laisvę. Meras linkėjo branginti vienybę, puoselėti pagarbą savo valstybei, džiaugtis galimybe gyventi laisvoje Lietuvoje po taikiu dangumi.
Himną kartu giedoti pakvietė Rimantas Šiugždinis, ir lygiai 21 val. Prienai prisijungė prie viso pasaulio lietuvių, vieningai sugiedodami Vinco Kudirkos „Tautišką giesmę“. Skambantis himnas dar kartą paliudijo, kad Valstybės diena – tai ne tik istorijos atmintis, bet ir gyvas vienybės, pasididžiavimo savo šalimi bei bendrystės jausmas, jungiantis lietuvius visame pasaulyje.
Po himno vakaro dalyviai neskubėjo skirstytis – juos valandėlei įtraukė patyriminė judesio praktika su menininke Goda Žukauskaite ir dainos su Simona Smirnova.
Prienų rajono savivaldybės informacija
Prienų rajono savivaldybės ir Prienų kultūros ir laisvalaikio centro nuotraukos