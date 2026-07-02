Bendrystės, muzikos ir tradicijų šventė Šilavote

Birželio 20 dieną Šilavote nuaidėjo tradicinė Šilavoto krašto vasaros šventė „Po mėlynu gimtinės dangumi“, subūrusi gausų būrį kraštiečių, svečių ir bendruomenių. Šventė tapo puikia proga pasidžiaugti savo kraštu, žmonėmis, bendryste ir galimybe būti kartu.
Šventės erdvėse netrūko veiklų įvairaus amžiaus dalyviams. Kūrybinėje edukacijoje „Karoliukų magija“ buvo galima pasigaminti apyrankių, pakabukų ir kitų spalvingų aksesuarų. Didelio susidomėjimo sulaukė bendruomenių teminiai kiemeliai, kuriuose pristatytos vietos tradicijos, veiklos, sumanymai ir svetingumas.
Šventės dalyviai taip pat susipažino su Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dariaus ir Girėno apygardos 2-osios rinktinės ekipuote, dalyvavo Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro organizuotose edukacijose apie atliekų rūšiavimą bei atsakingą vartojimą. Prienų rajono savivaldybės palapinėje buvo teikiama informacija civilinės saugos klausimais.
Mažųjų šventės lankytojų laukė nemokamas batutas, piešimas ant veidukų ir daugybė kitų pramogų, o šventinėje mugėje buvo galima įsigyti įvairių žaislų bei skanėstų. Šventės dalyviai buvo vaišinami šauliška koše.
Susirinkusiuosius sveikino Šilavoto seniūnijos seniūnė Neringa Pikčilingienė. Lietuvos Respublikos Seimo narės Jūratės Zailskienės patarėja Daiva Macijauskienė, Prienų rajono savivaldybės vicemerai Deividas Dargužis ir Laimutė Jančiukienė, administracijos direktorė Jūratė Mickevičienė, Prienų rajono savivaldybės tarybos nariai.
Šventės dalyvius savo dainomis džiugino įvairių respublikinių ir tarptautinių konkursų laureatė, solistė Milena Ruseckaitė. Ypatingų ovacijų sulaukė meninio lavinimo studijos „Ramunėlė“ (vadovė R. Liutvynskienė) pasirodymas.
Vakaro koncertinę programą tęsė viena ryškiausių Lietuvos scenos porų – Renata ir Deivis Norvilai. Šventę vainikavo jaunosios kartos muzikos kūrėjo ir atlikėjo Dovi Mi bei gyvo garso grupės koncertas. Jų atliekamos dainos subūrė žiūrovus prie scenos ir dovanojo daug gerų emocijų.
Nuoširdžiai dėkojame šventės partneriams, rėmėjams ir visiems, prisidėjusiems prie šios gražios šventės organizavimo. Renginys bendrai finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis ir yra antrasis bendruomenės „Jiestrakis“ projekto „Visiems ir kiekvienam“ renginys.
Šilavoto krašto vasaros šventė dar kartą įrodė, kad bendrystė, tradicijos ir žmonių iniciatyvumas kuria stiprią bei gyvybingą bendruomenę, o po mėlynu gimtinės dangumi visada gera susitikti, bendrauti ir kartu švęsti.
Šilavoto laisvalaikio salės kultūrinių renginių organizatorė Saulė Blėdienė