Šimtmetį pasitinkantis Jonas Vyšniauskas – žmogus, tapęs krašto atmintimi

Joninių išvakarėse Prienų ligoninėje tvyrojo ypatinga nuotaika. Čia gausiai susirinkę artimieji ir bičiuliai sveikino žmogų, kurį pažįsta ir gerbia ne viena prieniečių karta. Šimto metų jubiliejų pasitinkantis Jonas Vyšniauskas tądien skendėjo gėlių, apkabinimų, šiltų žodžių ir prisiminimų jūroje.
Ne kiekvieną dieną tenka sveikinti žmogų, kurio gyvenimas aprėpia visą šimtmetį. Dar rečiau – žmogų, kuris per tiek metų sugebėjo išsaugoti ne tik nepaprastą atmintį, bet ir nuoširdų domėjimąsi žmonėmis, gyvenimu bei savo krašto istorija.
Jubiliatą sveikino ir Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas kartu su patarėja Viktorija Ignatavičiene. Meras džiaugėsi, kad Prienų kraštas gali didžiuotis tokia išskirtine asmenybe, kurios gyvenimas ir veikla paliko ryškų pėdsaką bendruomenės istorijoje. Jis prisiminė prieš dešimtmetį vykusį 90-ojo jubiliejaus minėjimą ir linkėjo Jonui stiprybės, sveikatos bei kuo daugiau šviesių akimirkų.
Jubiliatą taip pat aplankė Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos, Prienų krašto muziejaus, Prienų ligoninės, laikraščių „Gyvenimas“ ir „Naujasis Gėlupis“ atstovai. Kiekvienas jų atsinešė ne tik gėlių puokštę, bet ir savo prisiminimą apie žmogų, su kuriuo siejo ilgametė draugystė, bendri darbai ar prasmingi pokalbiai. „Linkiu ir jums tiek sulaukti“, – nuoširdžiai dėkodamas už sveikinimus susirinkusiesiems linkėjo jubiliatas.
Daugelio akyse Jonas Vyšniauskas – gyvoji Prienų istorija
Jonas Vyšniauskas – buvęs Prienų „Žiburio“ gimnazijos mokinys, gimnazijoje garsėjęs kaip puikus muzikantas, dainininkas, talentingas saviveiklos organizatorius, vėliau, po mokslų, dirbęs Prienų taupomosios kasos inspektoriumi, Centrinės taupomosios kasos vedėju, banko direktoriumi. Visą gyvenimą gerbiamas Jonas buvo žinomas kaip aktyvus visuomenininkas, krašto istorijos puoselėtojas, žmogus, padėjęs rinkti ir saugoti svarbius praeities liudijimus, įamžinti iškilių krašto žmonių atminimą. Tačiau tie, kurie jį pažįsta artimiau, pirmiausia kalba ne apie nuopelnus, o apie jo žmogiškąsias savybes – nuoširdumą, pagarbą, gebėjimą išklausyti ir išskirtinį dėmesį žmonėms.
Ne vienas svečias su šypsena prisiminė, kad Jonas visada mokėjo pasakyti taiklų patarimą, padrąsinti ar švelniai „paauklėti“, tačiau niekada nepamokslaudavo. Jo sukaupta gyvenimo išmintis daugeliui tapo vertinga pamoka. O ir šiandien jubiliatas stebina aplinkinius savo atmintimi – be didesnių pastangų prisimena dešimtmečių senumo įvykius, žmonių vardus ir pavardes, pasakoja vaikystės istorijas bei dalijasi jaunystės prisiminimais.
Jonas Vyšniauskas gimė per pačias Jonines Kaune, aštuonių vaikų šeimoje. Būdamas trejų metų su tėvais persikėlė į Prienus. Čia prabėgo visas jo gyvenimas – mokslai, darbas, šeimos kūrimas, draugystės ir visuomeninė veikla. Prienuose jis užaugino vaikus, statė namus, kūrė ateities planus ir tapo žmogumi, kurio vardą žino bene kiekvienas krašto gyventojas.
Ypatingą vietą Jono gyvenime užėmė žmonės. Gal todėl aplink jį visuomet būrėsi draugai, bendraminčiai, kolegos. Per daugiau nei penkis dešimtmečius banke jį supo moterų kolektyvas, kurį jis prisimena su pagarba ir šiluma. Neatsitiktinai daugelis pažįstamų šypsodamiesi sako, kad Jonas buvo tikras džentelmenas – pagarbus, dėmesingas ir galantiškas moterims.
Net ir dabar jis su dėkingumu kalba apie žmones, kurie jo nepamiršta, aplanko, pasveikina per Jonines. O didžiausią padėką skiria dukrai Daliai, kuri kasdien rūpinasi tėčiu, visada yra šalia ir apgaubia meile bei dėmesiu. Šalia buvo ir vaikaičiai bei provaikaičiai, atvykę pasveikinti senelio ir prosenelio net iš Jungtinių Amerikos Valstijų.
Šimto metų sukaktis – ne tik garbingas jubiliejus. Tai visas šimtmetis prisiminimų, darbų, sutiktų žmonių, išsaugotų istorijų ir išminties. Jonas Vyšniauskas savo gyvenimu įrodė, kad tikras žmogaus turtas yra ne metai, o tai, kiek šilumos, pagarbos ir gerumo jis palieka kitų širdyse.
O sprendžiant iš būrio sveikintojų, atstovavusių gausioms savo bendruomenėms, Prienų krašto žmonių širdyse Jonas Vyšniauskas užima ypatingą vietą – kaip žmogus, kuris mokėjo domėtis, padėti, prisiminti ir niekada neprarasti gyvenimo džiaugsmo. Tokie žmonės tampa ne tik savo šeimos, bet ir viso krašto istorijos dalimi. Šimtmetį pasitinkantis Jonas Vyšniauskas – būtent toks žmogus.