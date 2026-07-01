Pociūnuose varžėsi geriausi šalies sklandytojai

Mūsų šalies sklandymo sporte to dar nebuvo – dešimt dienų Pociūnuose vykusiame Lietuvos sportinės klasės MIX čempionate pilotai skraidė dešimt dienų, tiek pat įveikė ir užduočių. Ne bet kokių: du kartus jiems reikėjo įvykdyti per 400 km, o kartą – ir 505 km greičio pratimus. Jei dar pridėsime, kad kelias dienas alino karščiai, tai varžybos buvo ne tik meistriškumo, bet ir ištvermės išbandymas.
Nugalėjo Kauno apskrities aviacijos sklandymo klubo (KAASK) pilotas Linas Miežlaiškis, sidabro medaliu džiaugėsi Joris Vainius (Vilniaus aeroklubas), bronzos – Vytautas Rasimavičius (KAASK).
Dėl čempiono vardo kovojo šešiolika vyrų ir vienintelė moteris – prienietė Edita Skalskienė (KAASK). Ji vienintelė skraidė ir AB „Sportinė aviacija ir ko“ pagamintu baltasparniu LAK-17A. Garbiausias varžybų pilotas buvo šiemet 75-metį atšventęs Vytautas Sabeckis (aeroklubas „Vertikalė“). Jis kartu su Viktoru Kukčikaičiu pilotavo legendinius ilgasparnius LAK-12 „Lietuva“. Jauniausiam čempionato dalyviui J. Vainiui – per trisdešimt. Taigi sklandymo sportui amžius – ne riba. Įdomu, kad tarp varžybų dalyvių buvo net septyni civilinės aviacijos pilotai. Kai kurie ir dirbo, ir varžėsi. Štai Marius Pluščauskas vieną dieną suspėjo net du kartus suskristi į Helsinkį, po poros dienų – į Barseloną, o nusileidęs skubėdavo į Pociūnus ir sėsdavo į sklandytuvą. Grįžusiam iš Maltos Dariui Gudžiūnui tądien varžybose iki finišo pritrūko tik termiko… Paklausti, ar neprisiskraido darbe, kaip susitarę atsakė, kad ten jie tik „vežėjai“, o tikrą skrydžio grožį pajunta sklandydami.
Čempionatą organizavo Kauno apskrities aviacijos sklandymo klubas. Jo vadovas Darius Liaugaudas buvo ir varžybų direktorius, ir dalyvis. Pociūnuose skraidė ne tik sklandytojai: padangę retkarčiais nuspalvindavo parašiutų kupolai, vieną vakarą karšto oro balionais keleivius skraidino oreiviai, bet įspūdingiausias buvo Jurgio Kairio sveikinimo skrydis savo instruktoriui lakūnui akrobatui Vytautui Stankevičiui. Jam birželio 18-ąją dieną sukako 85-eri!
Pasibaigus varžyboms sklandymas Pociūnuose gerokai aprimo. Bet kaip žemuogėmis kvepia miškas, dar vis girdisi gegutės ku-kū, kažkur suklykia gervės, aerodrome pražydo čiobreliai. Vasara…
Onutė Valkauskienė
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