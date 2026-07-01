Nuo idėjų iki praktikos: Prienų r. mokytojai Gdanske gilinosi į dirbtinio intelekto taikymą švietime

Septyni Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos, „Revuonos“ ir Užnemunės pagrindinių mokyklų, Dzūkijos, Suvalkijos ir „Žiburio“ gimnazijų mokytojai dalyvavo Gdanske vykusiuose tarptautiniuose „Erasmus+“ programos mokymuose „Dirbtinio intelekto įrankiai pedagogams“ („AI Tools for Educators“). Ši patirtis mokytojams tapo ne tik profesinio tobulėjimo galimybe, bet ir įkvėpimu ieškoti naujų, šiuolaikiškų sprendimų mokymo(si) procese.
Dalyviai gilino žinias apie šiuolaikines technologijas bei inovatyvių metodų taikymą pamokose. Mokymų programa buvo intensyvi, orientuota į praktinį darbą, bendradarbiavimą ir dalijimąsi gerąja patirtimi. Praktinių užsiėmimų metu mokytojai analizavo skaitmenines programėles, platformas ir įrankius, padedančius kurti įtraukiančias, šiuolaikiškas ir interaktyvias pamokas bei kitas veiklas. Dalyviai mokėsi, kaip dirbtinio intelekto (DI) sprendimai gali palengvinti kasdienį darbą – nuo užduočių diferencijavimo ir individualizuoto mokymosi iki mokinių pažangos stebėjimo bei grįžtamojo ryšio teikimo.
Mokytojai ne tik gilino žinias apie DI, bet ir susipažino su Gdansko miestu, jo istorija, architektūra – ši kultūrinė patirtis dar labiau sustiprino europinio bendradarbiavimo vertę. Tarptautinė mokymosi patirtis, bendradarbiavimas ir dalijimasis patirtimi paskatino dalyvius generuoti naujas idėjas, kurios ateityje prisidės prie inovatyvesnio, šiuolaikiškesnio mokinių mokymo(si) proceso Prienų rajono mokyklose.
Galimybę dalyvauti šiuose kursuose suteikė Prienų rajono savivaldybės administracijos 2021–2027 m. „Erasmus“ planas, kurio įgyvendinimą koordinuoja Švietimo ir sporto skyrius, o veikloje dalyvauja visos Prienų r. mokyklos ir lopšeliai-darželiai.
Mokymų dalyviai
Projektui paramą suteikė Europos Sąjunga. Šiame tekste atspindėtas autorių požiūris, o Švietimo mainų paramos fondas ir Europos Komisija nėra atsakingi už pateikiamos informacijos turinį.