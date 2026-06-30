Tradicijų, bendrystės ir vasaros pilnatvės dienos

Vasaros saulėgrįžos metas nuo seno Lietuvoje buvo ypatingas laikotarpis, kupinas gamtos gyvybės, šviesos, senųjų papročių ir bendruomeniškumo. Mūsų protėviai tikėjo, kad būtent šiuo metu gamta pasiekia savo brandą, o žmogus gali pajusti ypatingą ryšį su žeme, vandeniu, augalais ir visa jį supančia aplinka. Rasų ir Joninių šventės šimtmečius buvo neatsiejamos nuo vainikų pynimo, dainų, laužų, burtų ir nuoširdaus žmonių susibūrimo draugėn. Šios tradicijos gyvos ir šiandien, primindamos mums apie tautos šaknis, kultūrinį paveldą ir vertybes, kurios vienija skirtingas kartas.
Šiemet Joninių nuotaika Globos namuose tvyrojo ne vieną dieną. Šventė prasidėjo dar pirmadienio popietę, kai bendruomenė susirinko į jaukų pasiruošimo vakarą, o savo kulminaciją pasiekė antradienį vykusiame Joninių renginyje. Abi dienos susijungė į vieną gražią bendrystės, tradicijų puoselėjimo ir vasaros pilnatvės šventę, kuri ilgam išliks dalyvių atmintyje.
Šiltą ir saulėtą pirmadienio popietę Prienų globos namų kiemą užliejo vasaros ramybė. Žydinčios pievos, žaliuojantys medžiai ir maloni saulės šiluma sukūrė ypatingą atmosferą, kviečiančią stabtelėti, pasidžiaugti akimirka ir pabūti kartu. Būtent tokioje jaukioje aplinkoje bendruomenė pradėjo ruoštis artėjančiai Joninių šventei.
Susirinkusieji ne tik džiaugėsi gražiu oru, bet ir aktyviai įsitraukė į vieną svarbiausių Joninių tradicijų – vainikų pynimą. Skambant gyventojų ansamblio „Kvietkelis“ atliekamoms dainoms, netrūko geros nuotaikos, nuoširdžių pokalbių ir šypsenų. Kiekvienas pynė savo vainiką, rinkdamas įvairias pievų gėles, kvapnius žolynus ir žalumynus. Tačiau į šiuos vainikus buvo pinamos ne tik gėlės – kartu buvo įaudžiami gražiausi linkėjimai, prisiminimai, pagarba ir dėkingumas žmonėms, kuriems jie buvo skirti. Gyventojos Sabina ir Stanislava iš žolynų kūrė reljefinius paveikslus, kurie bus skirti varduvininkams.
Nuo seniausių laikų vainikas lietuvių kultūroje turėjo ypatingą reikšmę. Jis simbolizavo gyvenimo ratą, gamtos ciklų tęstinumą, darną ir žmogaus ryšį su pasauliu. Senovėje buvo tikima, kad Joninių naktį nupinti vainikai turi ypatingą galią.
Todėl ir Globos namuose pinti vainikai tapo ne tik šventinėmis puošmenomis. Kiekvienas jų buvo sukurtas su meile ir pagarba būsimiesiems šventės varduvininkams – Jonams, Janinoms ir Rasoms. Kiekvienas žiedas, kiekvienas žalumos lapelis simbolizavo šiltą mintį, nuoširdų palinkėjimą ir bendruomenės dėmesį žmogui.
Pirmadienio popietė buvo kupina prisiminimų apie senąsias lietuvių liaudies tradicijas. Susirinkusieji kalbėjosi apie tai, kaip Jonines švęsdavo jų tėvai ir seneliai, prisiminė vaikystės šventes gimtuosiuose kaimuose, pasakojimus apie paparčio žiedo paieškas, laužų kūrenimą ir senovinius papročius. Tokie pokalbiai tapo gyva istorijos pamoka, leidusia dar kartą suvokti, kaip svarbu išsaugoti ir perduoti kultūrinį paveldą ateities kartoms.
Pasibaigus vainikų pynimui, visi išsiskirstė kupini geros nuotaikos ir laukimo. Buvo juntama, kad artėjanti Joninių šventė atneš dar daugiau džiaugsmo, muzikos ir bendrystės. Visi nekantriai laukė rytdienos, kai gražiai paruošti vainikai papuoš varduvininkus, o bendruomenė susirinks švęsti vienos gražiausių lietuviškų vasaros švenčių.
Ir iš tiesų – antradienio popietę Globos namuose nuaidėjo iškilminga Joninių šventė, tapusi gražiu pirmadienio pasiruošimo darbų tęsiniu. Vasaros pilnatvę menanti diena subūrė gyventojus, darbuotojus, svečius ir visus, norinčius drauge pasidžiaugti švente, tradicijomis ir bendravimu.
Nuo pat pirmųjų renginio akimirkų buvo jaučiama ypatinga nuotaika. Joninės visada buvo šviesos, gyvybės ir bendrystės šventė, todėl ir šįkart jos subūrė žmones į vieną didelę bendruomenę.
Ypatingas dėmesys buvo skirtas šventės varduvininkams. Direktoriaus pavaduotoja Justina Drūlienė nuoširdžiai pasveikino Jonus, Janinas ir Rasas, kurių vardai neatsiejami nuo šios tradicinės vasaros šventės. Varduvininkai buvo pagerbti pagal senąsias Joninių tradicijas – jiems uždėti pirmadienį bendruomenės rankomis nupinti vainikai.
Tai buvo itin jautri ir prasminga akimirka. Vainikai, kuriuos dieną prieš tai pynė bendruomenės nariai, tapo gyvu meilės, dėmesio ir pagarbos simboliu. Kiekvienas jų bylojo apie kartu praleistą laiką, bendras pastangas ir nuoširdų rūpestį vienas kitu.
Sveikinimų metu varduvininkams buvo linkima stiprios sveikatos, gyvenimo džiaugsmo, ramybės, stiprybės ir šviesių dienų. Šie žodžiai buvo kupini nuoširdumo ir šilumos. Jie priminė, kad žmogui svarbiausia ne materialios dovanos, o dėmesys, pagarba ir gera širdis.
Šventinę popietę dar labiau sustiprino balbieriškiečio atlikėjo Romualdo Kuncevičiaus muzikinė programa. Jo atliekamos dainos pripildė erdvę šilumos, nostalgijos ir gerų emocijų. Skambėjo visiems gerai pažįstamos melodijos, kurios ne vienam priminė jaunystę, šeimos šventes ar gražiausias gyvenimo akimirkas.
Muzika turi ypatingą galią sujungti žmones. Ji leidžia prisiminti, išgyventi emocijas ir pasidalinti tuo, ko kartais neįmanoma išreikšti žodžiais. Todėl daugelis susirinkusiųjų ne tik klausėsi, bet ir kartu dainavo, plojo, šypsojosi bei mėgavosi kiekviena akimirka.
Per Jonines daina visada buvo viena svarbiausių šventės dalių. Senovėje žmonės tikėjo, kad dainuodami jie pagerbia saulę, gamtą ir gyvybės pilnatvę. Dainos lydėdavo apeigas, šokius ir bendrus susibūrimus. Ši tradicija išliko iki šių dienų, o Globos namų šventėje ji atsiskleidė visu savo grožiu.
Ypatingą reikšmę šventei suteikė bendruomeniškumas. Globos namų gyventojams tokie renginiai tampa galimybe ne tik prasmingai praleisti laiką, bet ir pajusti, kad jie yra svarbi bendruomenės dalis. Čia kiekvienas žmogus turi savo vietą, yra išgirstamas, pastebimas ir vertinamas.
Šventės metu ne kartą buvo prisiminta, kad lietuviškų tradicijų puoselėjimas yra svarbi mūsų tapatybės dalis. Tradicijos gyvuoja tik tada, kai jos perduodamos iš kartos į kartą, kai žmonės jas prisimena ir puoselėja savo kasdienybėje. Todėl kiekvienas toks renginys tampa ne tik švente, bet ir kultūros išsaugojimo dalimi.
Didelės padėkos sulaukė darbuotojai, kurie su meile ir atsidavimu organizavo ir pasiruošimo popietę, ir pačią Joninių šventę. Jų rūpestis, kūrybiškumas ir nuoširdus darbas leido sukurti jaukią, šiltą ir prasmingą atmosferą. Gyventojų ir svečių padėkos žodžiai buvo nuoširdus įvertinimas už pastangas, kurios dažnai lieka nepastebimos, tačiau yra labai svarbios.
Joninių laukimo popietė ir pati šventė dar kartą priminė, kad bendrystė yra viena didžiausių vertybių. Ji suteikia stiprybės, kuria saugumo jausmą ir padeda išsaugoti tai, kas svarbiausia. Būtent bendravimas, dėmesys vienas kitam ir pagarba tradicijoms leidžia kurti prasmingas akimirkas, kurios išlieka atmintyje ilgus metus. Juk tikrasis Joninių stebuklas nėra paparčio žiedas – jis slypi žmonių širdyse, jų gebėjime būti kartu, dalintis gerumu, puoselėti tradicijas ir kurti šviesesnę kasdienybę vieni kitiems.
Socialinės darbuotojos Irena Laukaitytė,
Jūratė Kuzmickienė
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