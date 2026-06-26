Šimtmečio daina – mano kalbos namai

Konkurso laureatė Viltė Zorskaitė
Prienų „Žiburio“ gimnazija, II C klasė (mokytoja Rūta Pūrienė)
Savo gimtąją kalbą ilgą laiką nešiojausi kaip kasdienį drabužį – patogų, įprastą, bet beveik nepastebimą. Pamokose lietuvių kalba man dažnai atrodė tik taisyklių rinkinys, nosinių raidžių dėlionė, sudėtingos sintaksės labirintai. Vis dėlto maniau, kad juos privalu įveikti, nes tiesiog troškau būti raštinga klasės pirmūnė. Tačiau 2024-ųjų vasara viską pakeitė. Mano kelionė į tikrąjį kalbos suvokimą prasidėjo ten, kur žodžiai virsta gyvu skambesiu – šimtmetį mininčioje Dainų šventėje „Kad giria žaliuotų“.
Prisimenu pirmąją repeticiją Vingio parke. Spiginanti saulė, nuovargis ir tūkstančiai aplinkui dūzgiančių balsų. Iš pradžių tai atrodė kaip didžiulis chaosas, tačiau tą akimirką, kai dirigentas pakėlė batutą ir tūkstantinėje minioje nuskambėjo žodžiai „Graži tu, mano brangi tėvyne“, pajutau kažką nepaaiškinamo. Tokio jausmo dar nebuvau patyrusi. Tai nebuvo tiesiog daina. Tai buvo kalba, kurią pajutau ne ausimis, o visu kūnu. Kiekviena sudainuota eilutė man tapo gyva. Supratau, kad mano gimtosios kalbos žodžiai, Justino Marcinkevičiaus vadinti „mūsų namais“, dabar tapo tikraisiais mano širdies namais po atviru dangumi, tūkstantinėje minioje.
Dainuodama pajutau, kad gimtoji kalba nėra tik informacijos perdavimo priemonė. Tai – mūsų bendras kodas, mūsų genetinė atmintis. Kai tūkstančiai jaunuolių, kurie laisvalaikiu mieliau renkasi angliškas dainas, kalba žargonu, kurių ilgiausias sakinys – „ką tu?“, staiga vienu balsu taria: „Lietuva brangi“, supranti, kad kalba yra tai, kas mus sujungia į vieną kamieną.
Šiais globalizacijos laikais, kai pasaulis bando mus suvienodinti, gimtoji kalba tapo mano tvirtove. Būtent Dainų šventėje pamačiau, kaip tūkstančiai jaunų žmonių, pamiršę mobiliuosius telefonus ir svetimas madas, susijungia į vieną galingą visumą. Tai akimirka, kai supranti, kad kalba yra didžiausia vertybė, kurią turime saugoti ne todėl, kad taip liepia mokytojai, graudina seneliai, o todėl, kad be jos mes tiesiog ištirptume pasaulyje. Lietuva su archajiškąja kalba yra vienintelė vieta pasaulyje, kurioje galiu jaustis šimtu procentų savimi.
Dabar net pamokose į gimtąją kalbą žiūriu kitomis akimis. Kiekvienas rašinys, perskaitytas eilėraštis man primena jausmą Lietuvos Dainų šventėje. Supratau vieną svarbią pamoką: kalba gyvuoja ne vadovėliuose, o mūsų širdyse. Ji gyva tol, kol mes ja dainuojame, kol ja juokiamės ir kol duodame sau tylų pažadą – niekada jos neišduoti. Šiandien man gimtoji kalba yra nebaigta daina, kurią rašome mes visi kartu. Ir aš didžiuojuosi, kad mano balsas yra tos dainos dalis.