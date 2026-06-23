Žolynų magija Stanuliškių pievoje: tradicijos, dainos ir vaistažolių paslaptys

Birželio 19 d. vaizdingoje Stanuliškių pievoje, besidriekiančioje šalia Verknės upės, nuskambėjo tradicinis renginys „Žolynai žolynėliai“. Šventė subūrė gausų būrį gamtos mylėtojų, vaistažolių žinovų ir senųjų baltiškų tradicijų puoselėtojų iš aplinkinių kraštų.
Renginio organizavimu rūpinosi gausi kultūros ir gamtos saugotojų komanda: Dzūkijos-Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos kultūrologė Rita Balsevičiūtė, patarėjas Talvydas Špiliauskas, taip pat Užuguosčio bibliotekininkė Rasa Žvirblienė, Vyšniūnų – Živilė Višniauskienė, Stakliškių – Danutė Potelienė bei partnerės iš Trakų rajono – Onuškio bibliotekininkė Inga Gackienė ir Aukštadvario bibliotekininkė Ramunė Jarmalavičiūtė.
Nuo raganavimo iki griežtų parko taisyklių
Edukacinę šventės dalį vedusi kultūrologė Rita Balsevičiūtė susirinkusiems atvėrė turtingą vaistažolių pasaulį. Ji išsamiai papasakojo, kaip laukiniai augalai gali padėti kovoti su ligomis, kaip juos kūrybiškai pritaikyti virtuvėje, kada geriausia rinkti ir kaip taisyklingai džiovinti, kad vertingosios savybės išliktų ir žiemą. Taip pat ji pasidalino paslaptimis, kaip magišką Joninių naktį galima išsipranašauti ateitį.
Kad dalyviai iš didelio entuziazmo nenuskintų visos pievos, šventėje budėjo Dzūkijos-Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos Aukštadvario regioninio parko grupės patarėjas Talvydas Špiliauskas. Jis visiems palinkėjo sėkmingo vaistažoliavimo, bet griežtai (ir su šypsena) priminė: į Lietuvos raudonąją knygą įrašyti augalai yra neliečiami!
Išklausę nurodymus, visi pasklido po pievą. Tikslas buvo ne tik prisirinkti žolelių arbatai, bet ir atlikti rimtą užduotį – bendromis jėgomis nupinti šventinį Joninių žolynų gobeleną.
Piknikas, dainos ir Joninių prisiminimai
Po darbų pievoje sekė smagiausia dalis – piknikas. Čia visi atgavo jėgas ragaudami Birutės Marcinkevičienės namuose keptą, dar šiltą, kvepiančią duoną ir gaivindamiesi gardžia namine gira.
Daug plojimų sulaukė šiame krašte užaugęs žinomas dainius Vytautas Babravičius. Skambant jo dainoms ir gitaros akordams, prasidėjo tikros linksmybės: dalyviai dalijosi smagiomis istorijomis apie tai, kaip jaunystėje sekėsi ieškoti paslaptingojo paparčio žiedo ir kokių nuotykių patyrė per Jonines.
Renginio laikas prabėgo taip greitai, kad niekas nė nepastebėjo, kaip atėjo metas skirstytis. Namo visi iškeliavo pilnais krepšiais žolelių, su dainomis galvose ir pačiais geriausiais linkėjimais artėjančioms Joninėms!
Živilė Višniauskienė
Adrianos Židanavičiūtės nuotraukos