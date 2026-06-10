Nuo hobio iki siuvyklos: kaip mama ir dukra įkūrė stalo tekstilės verslą Pakuonyje

Kas bendro tarp jaukaus sekmadieninio šeimos pietų stalo, mados dizainerių kolekcijų ir oficialaus NATO viršūnių susitikimo Lietuvos prezidentūroje? Atsakymas slypi Prienų rajone, Pakuonyje, kur jau ketverius metus veikia stalo tekstilės studija „EVADAY“ (MB „Eva textile“). Populiarėjanti šios nedidelės šeimos įmonės produkcija įrodo, kad palikus saugumą teikiantį darbą ir pasidavus kūrybiniam impulsui, galima sukurti unikalų, kelią į tarptautinę rinką besiskinantį verslą.
Sujungė savo idėjas ir vardus
MB „Eva textile“ įkūrėjos – mama Daiva Bublienė ir dukra Evelina Bublytė, savo vardus sujungusios į šeimos verslo lietuvišką prekės ženklą „EVADAY“. Šios kaunietės apie skirtingų audinių pritaikymą ir savybes, stalo serviravimą, dekoravimą aksesuarais žino tiek daug, kad reklamuodamos įmonės gaminius savo patirtimi ir rekomendacijomis dalinasi su kitais. Įkūrusios jauno verslo startuolį, verslininkės įrodė, kad tekstilės pramonėje vis dar galima atrasti inovatyvių ir kūrybiškų sprendimų, kuriuos dėl praktiškumo ir funkcionalumo vertina ne tik namų šeimininkės, bet ir restoranai, kiti svarbūs klientai.
Verslo bendraįkūrėja Evelina Bublytė papasakojo, kaip klostėsi prekės ženklo „Evaday“ sėkmės istorija:
– Šio verslo idėja kilo mano mamai. Viskas prasidėjo nuo jos nesėkmingų paieškų, kur gimtadienio šventei galėtų vienoje vietoje nusipirkti tarpusavyje derančią stalo serviruotę – nuo staltiesės, servetėlių iki servetėlių žiedų, vazų, žvakidžių… Galbūt šiek tiek paskatinau ir aš, pusiau juokais mamai pasakiusi, jeigu iki 40-ties savo verslo nepradės, tai vėliau vargu ar išdrįs. Mama ilgą laiką dirbo banke, pardavimų vadove, darbavosi dėl kitų. O kai gyvenime atsirado pauzė, pradėjo galvoti, kuo galėtų užsiimti, kad pačiai būtų ir įdomu, ir naudinga. Jaunystėje mama labai mėgo rankdarbius: megzti, siuvinėti, tad šis pomėgis turėjo įtakos renkantis verslo sritį. Kadangi įmonė sukurta mano vardu, kartu su mama ir aš pasinėriau į naują sritį.
E.Bublytė – diplomuota teisininkė, nors pagal specialybę nedirba, įgytas žinias pritaiko vadovaudama Pakuonyje veikiančiai gamybos įmonei „Eva textile“. Jos mama Daiva yra įsteigusi stalo tekstilės studiją „Evaday“ ir rūpinasi pardavimais, administruoja elektroninę parduotuvę.
Verslo starte pravertė patarimai ir parama
Verslininkės pasinaudojo Prienų rajono vietos veiklos grupės skirtu daliniu ES finansavimu verslui kaimo vietovėse kurti. Parašė paraišką ir gavo finansavimą siuvimo mašinoms bei kitiems įrengimams įsigyti. Evelina šypsosi, kad, sulaukus paramos, teko rimtai užsiimti veikla.
– Taip mes iš Kauno atsidūrėme Pakuonyje, viename iš senelių valdomų pastatų įkūrėme gamybines patalpas. Prie mūsų prisijungė ir senelė, mamos mama, kuri, išėjusi į pensiją, taipogi gali užsiimti mėgstama veikla, – Evelina pasakoja, kad kiekviena šeimos atstovė į kūrybinę ir gamybinę veiklą įneša savo unikalią patirtį, skonį, savitą žvilgsnį, santykį su lietuviškomis siuvimo tradicijomis.
– Esame žingeidžios, todėl verslo pradžioje tapome Birštono verslo bendradarbystės centro „Spiečius“ narėmis, sulaukėme palaikymo iš mentorystės ir verslo akceleravimo programų, gavome ir subsidiją kitiems įrenginiams įsigyti. Aktyviai lankėmės Inovacijų agentūros organizuojamuose renginiuose, konferencijose, o kai dalyvauji, užsimezga ir bendravimas, ir netikėtos pažintys bei kontaktai. Prireikus žinai, kur kreiptis dėl patarimų. Tai mums labai pravertė verslo starte, – teigia Evelina Bublytė.
Dera estetika, praktiškumas ir individualumas
Prekės ženklo „EVADAY“ asortimente – ne tik staltiesės, stalo takeliai, servetėlės, padėkliukai terasoms, sodams ar valgomiesiems, bet ir pilnas stalo aksesuarų rinkinys: įrankių dėkliukai, servetėlių žiedai ir laikikliai. Įmonė siūlo sprendimus restoranams ir kavinėms – meniu bei čekių dėklus bei itin prabangią tekstilę.
Evelinos Bublytės teigimu, pradėjusios gaminti stalo tekstilę, orientavosi į tai, kad kuriami produktai tiktų tobulam serviravimui, atrodytų natūraliai ir išliktų praktiški: panaudotos staltiesės, servetėlės, takeliai būtų atsparūs skysčiams ir dėmėms, lengvai skalbiami, lyginami ir tarnautų kuo ilgiau.
Pasak jos, klientų pamėgtoje „LINUM“ kolekcijoje naudojamas audinys su poliesteriu, kuris vizualiai ir lytėjimu primena natūralų liną, tačiau neturi jam būdingos savybės glamžytis. Šią kokybišką medžiagą verslininkės importuoja iš užsienio šalių ir prieš gamybą kruopščiai testuoja.
Kitas populiarus studijos gaminys – lietuviško veltinio padėkliukai. Jie ne tik saugo stalą nuo įbrėžimų, bet ir yra itin praktiški: vasarą naudojami lauko terasose puikiai sugeria drėgmę po rasojančia šalto gėrimo taure, o suteptus juos galima drąsiai skalbti skalbimo mašinoje.
Evelinos teigimu, šeimininkės, įsirengusios naujus namus, dažnai susiduria su problema, kad standartinės staltiesės netinka prie modernių, įvairių formų ar dydžių stalų. Todėl verslininkės buvo vienos pirmųjų Lietuvoje, pradėjusios gaminti individualiai pritaikytą stalo tekstilę. Studija siuva staltieses pagal tikslius stalo matmenis, formą, netgi kėdžių aukštį, todėl klientai džiaugiasi atradę šią paslaugą ir ją rekomenduoja savo pažįstamiems.
Anot pašnekovės, šiuo metu tekstilės madoje ryškėja tendencija grįžti į praeitį, močiučių ir mamų jaunystės laikus – ypač vertinamas kaimiškų staltiesių stilius, kuriame vyrauja žemės spalvos, nėriniai, siuvinėjimas, mereškavimas. Į tai atsižvelgia ir verslininkės, ruošdamos naujas stalo tekstilės kolekcijas.
Siuvykloje naudojamos pažangios technologijos (termo presas, lazerinės staklės ir kt.) leidžia lanksčiau prisitaikyti prie klientų poreikių. Sublimacijos būdu autoriniais raštais padengtus audinius naudoja mados pasaulio atstovai, kurdami drabužių kolekcijas. „EVADAY“ asortimente galima rasti ir šilko imitacijos skarelių, ir gaminių su lazeriu išgraviruotais užsakovų logotipais, netgi originalių lagaminų įmaučių, kurių idėja gimė iš asmeninės kelionių patirties, norint apsaugoti bagažą nuo subraižymų. Verslininkės siūlo galimybę įmautes personalizuoti, paženklinti įmonių logotipais.
Prekės ženklo kokybę jau spėjo įvertinti ir ypatingi užsakovai – studija gamino specialius polėkščių paminkštinimus Lietuvos prezidentūroje vykusiam NATO viršūnių susitikimo priėmimui.
Žingsnis po žingsnio plečia verslą
Kadangi Lietuvos rinka yra nedidelė, pagrindinis „EVADAY“ tikslas – eksportas. Įmonė aktyviai plečia HoReCa (viešbučių ir restoranų) segmentą, siūlydama individualizuotas staltieses, servetėles, įrankių bei čekių dėkliukus ir meniu aplankus su graviruotais logotipais.
Prekės ženklo įkūrėjos itin aktyviai reklamuoja savo gaminius – jas galima sutikti didžiausiose Lietuvos parodose („Rinkis prekę lietuvišką“, „Moters pasaulis“, „Vyno dienos“), o užmegzti svarbiausių kontaktų su užsienio distributoriais jos vyksta pasaulines namų dekoro parodas įvairiose pasaulio šalyse.
Nors verslas labiau orientuotas į užsienį, nepamirštamos ir vietos šaknys – užsimezgė pažintis su įmonėje apsilankiusiais Prienų rajono savivaldybės vadovais. Evelina svarsto, kad ateityje savo gaminių galėtų pasiūlyti ir Prienų kraštui. Šiuo metu lietuviškos atributikos (skarelių, knygų skirtukų, raktų pakabukų su trispalvėmis, kitų suvenyrų) galima įsigyti didžiuosiuose „Pegaso“ knygynuose.
Privačioje siuvykloje gaminamos stalo tekstilės galima įsigyti internetinėje parduotuvėje: https://www.evaday.lt. Visgi kūrėjos tiki, kad gyvas bendravimas yra geriausia reklama.
– Didžiausias poreikis atnaujinti stalo tekstilę, ją išrinkti dovanai juntamas prieš didžiąsias metų šventes – Velykas ir Kalėdas, tuomet užsakymų srautai išauga kelis kartus. Šiais laikotarpiais stengiamės reklamuotis didžiuosiuose prekybos centruose. Pastaruosius dvejus metus buvome įkūrusios „EVADAY“ salelę Vilniaus „Panoramoje“, kurioje bendravome su klientais, demonstravome tekstilės pavyzdžius, reklamavome savo paslaugas, priiminėjome individualius užsakymus,– Evelina pastebi, kad bendravimas su potencialiais klientais, dalyvavimas mugėse, renginiuose pasiteisina, patenkintų pirkėjų rekomendacijos pritraukia naujų užsakovų.
Esant poreikiui, verslininkės teikia ir stalo tekstilės nuomos paslaugą įvairiems pobūviams bei svarbioms gyvenimo šventėms.
Dalė Lazauskienė
Autorės ir„EVADAY“ archyvo nuotraukos