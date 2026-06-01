Lietuvoje startuoja valstybinių žvyrkelių asfaltavimo programa, darbai vyksta ir Prienų rajone

Šiuo metu valstybinės reikšmės kelių tinkle yra daugiau nei 5000 kilometrų kelių su žvyro danga, tačiau „VIA Lietuva” pradėjus įgyvendinti žvyrkelių asfaltavimo programą, dar šiemet planuojama išasfaltuoti 22 rajoninius kelius.
Anot susisiekimo ministro Juro Taminsko, žvyrkeliai gyventojams kelia daugiausia diskomforto, yra mažiausiai saugūs ir jų daugiausiai yra regionuose, iš kurių žmonėms reikia pasiekti ir didžiuosius miestus, ir savivaldybių centrus. „Lietuva nėra vien tik Vilnius, Lietuva yra visos 60 savivaldybių”, – teigia J. Taminskas. Todėl jo, kaip susisiekimo ministro, tikslas – skirti regionams reikalingą dėmesį, kad kiekvienam piliečiui būtų užtikrinta galimybė keliauti saugiai ir komfortiškai.
Šiuo metu kelių asfaltavimo darbai pradėti septyniuose regioniniuose keliuose, tarp jų ir kelio Nr. 3304 Balbieriškis–Jiestrakis–Plutiškės ruože. Kituose šiemet asfaltuoti numatytuose keliuose technika turėtų pasirodyti birželio–liepos mėnesiais. Siekdama sutrumpinti projektų įgyvendinimo laiką, „Via Lietuva” atliko pirminius žvyrkelių konstrukcijų tyrimus. Remiantis jų rezultatais, kiekvienam ruožui buvo parinktos
supaprastintos dangos konstrukcijos, leidžiančios maksimaliai panaudoti žvyrkelio dangą ir jos medžiagas.
„Via Lietuva” generalinio direktoriaus Martyno Gedaminsko teigimu, šiemet planuojama išasfaltuoti ne mažiau kaip 100 kilometrų regioninių kelių, o bendra pasirašytų sutarčių vertė – 42,3 mln. eurų su PVM.
Anot jo, žvyrkelių asfaltavimas vykdomas pagal Kelių su žvyro danga asfaltavimo pirmumo eilę, sudarytą remiantis 2024 metų rugsėjį patvirtinta atnaujinta programa. Ji parengta pagal socialinio ir ekonominio atsiperkamumo principus – vertinamas eismo intensyvumas, gyventojų skaičius, švietimo ir verslo objektų pasiekiamumas. „Programoje bendrai yra numatyta 750 km žvyrkelių, jiems visiems išasfaltuoti reiktų virš 450 mln. eurų. Šių metų planas nėra pabaiga, kartu su Susisiekimo ministerija nuolat ieškome didesnio finansavimo, kad šiai programai kasmet būtų galima skirti lėšas, o gyvenimo kokybė regionuose gerėtų, gerėtų susisiekimas, atitinkamai
mažėtų dulkėtumas, didėtų saugumas vykstantiems į darbus, į mokyklas ir kt.”, – sako „Via Lietuva” generalinis direktorius Martynas Gedaminskas.
„Via Lietuva” generalinio direktoriaus teigimu, pirmą kartą, reitinguojant kelius, 30 proc. svertinio balo galėjo suteikti ir savivaldybės. Tačiau, Prienų rajone vykusiame žvyrkelių asfaltavimo programos pristatyme, Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas žurnalistams teigė, jog „Via Lietuva” ir savivaldos prioritetai ne visada sutampa. Mat, Prienų rajono savivaldybė, atsižvelgdama į netrukus prasidėsiančią kelio Kaunas–Prienai rekonstrukciją, prioritetų sąraše pirmąjį reitingavo kelią Rokeliai–Vainatrakis–Pakuonis. Alvydas Vaicekauskas pastebi, jog apskritai keliai yra didžiausia problema rajone, o nuo kelių būklės priklauso ir regiono perspektyva, todėl Prienų rajono savivaldybės meras džiaugiasi, Susisiekimo ministerijos dėmesiu regionams ir dar viena asfaltuojama žvyrkelio atkarpa. Tiesa, Savivaldybė šiuo metu labai laukia kelio Kaunas–Prienai rekonstrukcijos, mat, po sudėtingos žiemos šiemet šio kelio būklė yra blogiausia, kokia yra buvus.
Laukiantiems kelio Kaunas–Prienai rekonstrukcijos, „Via Lietuva” generalinis direktorius Martynas Gedaminskas ir susisiekimo ministras Juras Taminskas turi gerų žinių – planuojama, jog darbai prasidės jau šį rudenį. Įgyvendinant projektą, numatyta įrengti keturių eismo juostų (2+2) kelias su jungiamaisiais keliais, dviračių takai, pėsčiųjų viadukas, žiedinės sankryžos ir kt.
Rimantė Jančauskaitė