Kartu kuriame stiprius Prienus

Šiandien Prienų rajonas kryptingai kuria modernų, augantį ir žmonėms patrauklų kraštą. Nuolat keliami nauji tikslai, ieškoma pažangių sprendimų, stiprinama infrastruktūra, viešosios paslaugos, bendruomeniškumas ir gyvenimo kokybė. Tam reikalinga ne tik aiški vizija, bet ir stipri, kompetentinga bei ambicinga komanda, gebanti atsakingai dirbti žmonių labui.
Šią kadenciją Prienų rajono savivaldybės mero komandoje esantys socialdemokratai – patirties turintys politikai ir nemažai jaunų, aktyvių žmonių. Patirtis čia dera su naujomis idėjomis, šiuolaikišku požiūriu ir jaunatvišku veržlumu. Būtent toks derinys leidžia ne tik tęsti pradėtus darbus, bet ir drąsiai žvelgti į ateitį.
Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas ne kartą yra akcentavęs, kad svarbiausia – žmonės, kuriais galima pasitikėti, nes tik stipri, profesionali, darni ir atsakinga komanda gali sėkmingai įveikti šiandienos iššūkius ir nuosekliai įgyvendinti gyventojams duotus pažadus. Pats meras, mokslinis agronomas, ūkininkas, aktyvus ir visuomeniškas žmogus, mėgstantis keliones, sportą ir fotografiją, kasdien dirba tam, kad Prienų rajonas būtų patogus gyventi visiems.
Svarbią vietą komandoje užima vicemeras Deividas Dargužis – jaunosios kartos politikas, koordinuojantis itin plačias Savivaldybės veiklos sritis: kultūrą, sportą, jaunimo politiką, sveikatos apsaugą, turizmą, aplinkosaugą, kaimo plėtrą, investicinius projektus ir strateginį planavimą. Jaunatviškas požiūris, teisinis ir viešojo administravimo išsilavinimas bei aktyvumas leidžia kryptingai įgyvendinti rajonui svarbius projektus.
Kasdienį administracijos darbą koordinuoja Administracijos direktorė Jūratė Mickevičienė. Administracijos direktorės atsakomybė ir gebėjimas koordinuoti skirtingas sritis prisideda prie sklandaus Savivaldybės darbo bei efektyvaus projektų įgyvendinimo.
Prienų rajono mero veikloje svarbų vaidmenį atlieka mero patarėja viešųjų ryšių klausimais Viktorija Ignatavičienė. Šiuolaikiškas komunikacijos suvokimas, kūrybiškumas bei viešųjų ryšių magistro išsilavinimas padeda kryptingai formuoti mero komunikacijos kryptį, stiprinti ryšį su visuomene, verslo atstovais, bendruomenėmis bei socialiniais partneriais. Ji organizuoja Savivaldybės vadovų spaudos konferencijas, koordinuoja oficialius vizitus, renginius bei bendradarbiavimą su užsienio partneriais.
Teisinius ir savivaldos klausimus koordinuoja mero patarėja Aurelija Uldinskienė. Ji analizuoja teisės aktus, konsultuoja savivaldybės įstaigas, padeda merui priimant savivaldai svarbius sprendimus bei ieškant efektyvių sprendimų įvairiais teisiniais ir administraciniais klausimais.
Sklandų Savivaldybės tarybos darbą užtikrina Birutė Žvirblienė, dirbanti Tarybos posėdžių sekretore, aktyviai dalyvaujanti Peticijų komisijos veikloje bei koordinuojanti pilietiškumo pamokas rajono mokiniams.
Svarbi mero komandos dalis – Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos tarybos nariai, aktyviai dirbantys komitetuose, komisijose ir savo profesinėse srityse: Frakcijos seniūnas Mindaugas Rukas, Simona Vaicekauskaitė-Šalčė, Aleksas Banišauskas, Andrius Grumadas, Daiva Macijauskienė, Airina Majauskaitė, Rima Zablackienė, Jaunius Mališauskas, Eimantas Šalomskas. Ramūnas Buikus, Angelė Mickienė, Henrikas Radvilavičius.
Ši komanda jau ketvirtus metus Prienų krašte nuosekliai ir atsakingai dirba, įgyvendinant Savivaldybės programą. Vienas svarbiausių programos tikslų – kurti tokią aplinką, kurioje kiekvienas žmogus jaustųsi išgirstas, svarbus ir reikalingas savo bendruomenei, todėl ypatingas dėmesys skiriamas infrastruktūros gerinimui, švietimo ir viešųjų paslaugų kokybei, sveikatos bei socialinių paslaugų plėtrai, bendruomeniškumo stiprinimui, aplinkos puoselėjimui, turizmo plėtrai ir kitoms gyventojų gerovę stiprinančioms sritims.
Savivaldybės vadovai pabrėžia, kad daugelis darbų gimsta ne kabinetuose, o bendraujant su žmonėmis, išklausant jų lūkesčius, problemas ir kasdienius poreikius. Būtent gyventojų išsakytos pastabos ar siūlymai dažnai tampa impulsu sprendimams – ar tai būtų takelio prie daugiabučio sutvarkymas, saugesnė gatvė, apšvietimas, vaikų žaidimų erdvė ar bendruomenei svarbus projektas.
Žinoma, ne visus klausimus pavyksta išspręsti taip greitai, kaip norėtųsi. Dalis projektų priklauso nuo finansavimo, sudėtingų derinimo procedūrų ar kitų institucijų sprendimų, todėl kai kuriems darbams įgyvendinti reikia daugiau laiko ir kantrybės. Vis dėlto nuosekliai ieškoma sprendimų, alternatyvų ir galimybių, kad gyventojų poreikiai virstų realiais darbais ir apčiuopiamais pokyčiais.
