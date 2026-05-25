Investicija į svajonę: kaip viena kamera tapo raktu į sėkmę

Mažuose miestuose gimsta didelės idėjos, o mūsų krašto talentai dar kartą įrodo, jog sėkmei kartais užtenka vieno nuoširdaus postūmio ir tikėjimo jauno žmogaus vizija. Mūsų kraštas visada garsėjo šviesiais žmonėmis, ir šiandien norime pasidalinti istorija, kuri prasidėjo čia pat – prieš penkiolika metų. Tuomet jaunas, ambicingas Birštono gimnazijos abiturientas Dalius Kederys pelnė labdaros ir paramos fondo „Idėjų vartai“ kasmetinę premiją. Tai nebuvo tiesiog finansinis apdovanojimas – tai tapo simboliniu bilietu į ateitį, kurio vertė šiandien matuojama sėkmingais tarptautiniais projektais ir kino kūryba.
Nuo pirmosios kameros iki „Stepdraw“ gimimo
Vieniems 500 eurų gali atrodyti nedidelė, kitiems – ženkli parama, o jaunam kūrėjui iš Birštono ši suma tapo lemiamu postūmiu karjeroje. Gavęs fondo premiją, Dalius nesuabejojo – už skirtas lėšas įsigijo savo pirmąją profesionalią vaizdo kamerą. Būtent šis įrankis kelerius metus tarnavo įgyvendinant pirmuosius projektus ir leido jam išbandyti save srityje, kuri vėliau tapo gyvenimo aistra.
Sėkmės istorija sparčiai vystėsi vaikinui įstojus studijuoti. Jau pirmaisiais studijų metais keli susibūrę bendraminčiai sukūrė neformalią kūrėjų grupę, kuri netrukus oficialiai išaugo į įmonę „Stepdraw“. Šiandien ši vaizdo produkcijos kompanija skaičiuoja jau keturioliktus sėkmingos veiklos metus. Nors jos įkūrėjas dabar dirba Vilniuje, įmonės horizontai seniai peržengė Lietuvos sienas – „Stepdraw“ vardą puikiai žino klientai visame pasaulyje.
Augimas ir nauji kūrybiniai horizontai
Per penkiolika metų nueitas solidus kelias – nuo pirmųjų vaizdo klipų filmavimo iki tarptautinio verslo vystymo. Dalius atvirauja, jog bėgant laikui jam tapo įdomesnė verslo strategija, techninis įgyvendinimas bei planavimas. Tačiau kūrybos dvasia niekur nedingo – šiuo metu vis dažniau grįžtama prie grynųjų meninių projektų.
Šie metai kūrėjui ypatingi: nufilmuotas pirmasis trumpo metro filmas, kuris jau pasiekė postprodukcijos etapą, taip pat baigiamas kurti pirmasis animacinis trumpo metro filmas. Ateities planuose – nauji kino projektai ir verslo plėtra. Tai akivaizdus įrodymas, kad fondo „Idėjų vartai“ pasėta sėkla suvešėjo į galingą kūrybinį medį, kurio vaisiais šiandien gali džiaugtis ne tik Lietuva, bet ir tarptautinė bendruomenė.
Kodėl bendruomenei reikia „Idėjų vartų“?
Ši istorija – tik viena iš daugelio, kurias per 17 fondo veiklos metų padėjo parašyti „Idėjų vartai“. Nuo 2009 metų Prienų krašte veikiantis paramos fondas savo kasdiene veikla primena paprastą, bet gilią tiesą: investicija į jauną žmogų yra pati prasmingiausia investicija į mūsų krašto ateitį.
Kasmetinė 500 Eur premija geriausiems abiturientams bei pilietiškumo nominacijos nėra tik skaičiai metinėse ataskaitose. Tai moralinis palaikymas, mentoriavimas ir tvirta žinutė jaunam žmogui: „Mes tavimi tikime. Tu gali pasiekti viską.“ Kai bendruomenė susitelkia tam, kad padėtų talentui atsiskleisti, laimi visi. Tokios iniciatyvos stiprina mūsų pilietiškumą ir kuria aplinką, kurioje gera augti, kurti ir į kurią visada malonu sugrįžti – darbais, idėjomis ar naujais projektais.
Viltingas žvilgsnis į rytojų
Žvelgdami į Daliaus ir „Stepdraw“ sėkmę, galime pagrįstai didžiuotis savo krašto potencialu. Kiekviena didelė istorija prasideda nuo pirmo žingsnio, o atsinaujinantis fondas „Idėjų vartai“ siekia, kad šis žingsnis ateities kartoms būtų dar tvirtesnis ir užtikrintesnis.
Šiandien, žengdami į naują fondo gyvavimo etapą, esame pasiruošę atverti dar platesnius vartus naujoms idėjoms, skaitmeninėms inovacijoms ir jaunimo ambicijoms. Tikime, kad ateityje išgirsime dar ne vieną istoriją apie tai, kaip laiku pastebėta kibirkštis tapo pasaulinio lygio pasiekimu. O kol kas – džiaukimės savo krašto talentais ir kurkime ateitį kartu.
Gintautas Bartulis
Paramos ir labdaros fondo „Idėjų vartai“ direktorius