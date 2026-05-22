Dainomis ir istorijomis gyvas Stakliškių kraštas

22 gegužės, 2026

Šis savaitgalis Stakliškėse buvo kupinas gyvo buvimo kartu. Bendruomenės kultūros ciklas „EINA GARSAS“ šįkart žmones subūrė į dvi skirtingas, tačiau viena kitą papildančias patirtis – gegužės 15-osios vakarą vykusį patriotinės dainos vakarą „Eina garsas“ Stakliškėse ir gegužės 17-ąją vykusį pažintinį-muzikinį žygį „Garsas eina per kraštą“. Abu renginiai, tarsi skirtingais keliais vedė į mūsų krašto atmintį, bendrystę ir suvokimą, kaip svarbu nepamesti ryšio su tuo, kas mus jungia.
Gegužės 15-osios vakarą garsas sklido Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centro salėje, kur ilgai netilo patriotinės dainos. Atrodė, jog garsas keliavo ne tik per erdvę, bet ir per žmonių prisiminimus, jausmus bei tylų pasididžiavimą savo kraštu. Vakaras prasidėjo jautria teatrine improvizacija pagal Justino Marcinkevičiaus dramą „Mindaugas“, tarsi tyliai primindamas apie valstybės pradžią, žmogaus pasirinkimus ir mūsų istorijos svorį. Vėliau vakaras pildėsi dainomis. Scenoje pasirodė Pravieniškių folkloro ansamblis „Praviena“, Trakų kultūros ir meno centro Grendavės vokalinis moterų ansamblis „Versmė“, Stakliškių KLC moterų vokalinis ansamblis „Oktava“ bei atlikėjas Eugenijus Chrebtovas. Renginį vedė ir teatrinę improvizaciją atliko Rasuolė Andriukaitienė. Renginyje sveikinimo žodį tarė Lietuvos Respublikos Seimo narė ir socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė. Bendryste bei vakaro prasme taip pat pasidžiaugė Prienų rajono savivaldybės Kultūros ir turizmo skyriaus vedėjas Rimantas Šiugždinis.
Gegužės 17-ąją Stakliškių apylinkėse nuaidėjo pažintinis-muzikinis žygis „Garsas eina per kraštą“. Žygio dalyviai keliavo maršrutu, kuriame aplankė Stakliškių Atminimo kalnelį ir paminklą partizanams, stogastulpį tremtiniams, Nepriklausomybės paminklą, Stakliškių ir Užuguosčio bažnyčias, Gojaus miško partizanų žeminę, Didįjį Gojaus ąžuolą, Gelionių kalvą ir duobę bei Antaveršio duobę. Žygio gidėmis tapo Stakliškių, Užuguosčio ir Vyšniūnų bibliotekininkės – Danutė Potelienė, Rasa Žvirblienė ir Živilė Višniauskienė, kurios dalyviams pristatė aplankytų vietų istorijas, jų reikšmę ir krašto atmintį saugančius pasakojimus. Kadangi gegužės 17-oji yra Partizanų pagerbimo ir visuomenės vienybės diena, žygio metu pagerbti Lietuvos partizanai, jų drąsa, pasiaukojimas ir kova už laisvę. Ypatingą nuotaiką žygyje kūrė Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centro moterų vokalinis ansamblis „Svaja“. Muzika, skambėjusi miškų, kalvų ir ežerų apsuptyje, jautriai susiliejo su krašto istorijomis ir priminė, kad kartais būtent daina stipriausiai sujungia žmogų su jo žeme. Kelionė buvo baigta Guostos ežero pakrantėje, kur dalyviai susibūrė jaukiam piknikui. Čia ir toliau skambėjo dainos, netilo pokalbiai, o vakaro ramybė, gamta ir bendrystė sukūrė šilumos kupiną atmosferą. Tokiose akimirkose ypač aiškiai supranti, kad bendruomenė kuriama ne skubėjime, o laike, kurį dovanojame vieni kitiems.
Tokie renginiai šiandien tampa ypač svarbūs. Jie sustabdo kasdienybės triukšmą ir leidžia prisiminti, kad mūsų stiprybė slypi labai paprastuose dalykuose. Kol susitinkame, kol kalbamės, kol dainuojame ir perduodame šias istorijas kitoms kartoms – tol gyvas lieka ir mūsų kraštas, ir jo žmonės.
Projektą „Bendruomenės kultūros ciklas „EINA GARSAS“ įgyvendina Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centras.
Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Prienų rajono savivaldybė.
Meida Mikučionienė,
Projekto vadovė

