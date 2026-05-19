Dialogas tarp savivaldos ir verslo – reikalingas

Praėjusį ketvirtadienį įvyko pirmasis Prienų rajono savivaldybės Verslo tarybos posėdis. Tarybą sudaro verslo ir savivaldybės atstovai, o jos tikslas – stiprinti abipusį bendradarbiavimą, laiku išgirsti verslo bendruomenės lūkesčius ir kartu ieškoti sprendimų rajono ekonominei aplinkai gerinti.
Posėdžio metu kalbėta apie verslui aktualius klausimus – mokesčius, paramos priemones, administracinę naštą, galimybes aktyviau dalyvauti procesuose ir sprendimuose, kurie tiesiogiai liečia verslo aplinką.
Sutarta, kad tokie susitikimai turėtų vykti reguliariai – kartą per ketvirtį, o esant svarbiems ar skubiems klausimams, Verslo taryba galėtų susirinkti ir papildomai.
Pirmajame posėdyje išrinkta Verslo tarybos vadovybė. Pirmininku tapo verslo atstovas Vytautas Račickas, pavaduotoja – mero patarėja Aurelija Uldinskienė. Toks modelis – kai tarybai atstovauja ir verslo, ir savivaldos pusė – padės užtikrinti konstruktyvų dialogą bei skirtingų požiūrių įtraukimą.
Savivaldybė, rengdama verslui aktualius aprašus, programas ar sprendimų projektus, siekia į procesą įtraukti verslo atstovus ir tartis dar prieš priimant galutinius sprendimus.
„Verslas visuomet pagrįstai kelia mažesnių mokesčių ir mažesnės administracinės naštos klausimus. Kalbant apie administracinius suvaržymus, savivaldybė savo veiklos ribose siekia jų nedidinti ir ieškoti paprastesnių sprendimų. Dėl mokesčių turime laviruoti atsakingai – būtina užtikrinti savivaldybės biudžeto pajamas, tačiau kartu stebime ekonominę situaciją ir į ją atsižvelgsime priimdami sprendimus“, – posėdyje akcentavo meras Alvydas Vaicekauskas.
Verslo atstovai taip pat atkreipė dėmesį į pasaulinius ekonominius iššūkius, kurie neišvengiamai paliečia ir vietos verslą. Aptartos galimybės stiprinti verslo aplinką, tarp jų – svarstymai dėl darbuotojų pavėžėjimo bei efektyvesnio Verslo rėmimo programos panaudojimo.
Sutarta, kad Verslo rėmimo programą būtina išsamiau išanalizuoti ir teikti siūlymus dėl jos tobulinimo. Svarbiausia, kad parama būtų nukreipta į realią verslo veiklą, plėtrą, viešinimą ir konkurencingumo didinimą, o ne taptų formalia pagalbos priemone be ilgalaikės vertės.
Pirmasis posėdis parodė, kad dialogas tarp savivaldos ir verslo yra reikalingas, o svarbiausia – jis turi būti nuoseklus, atviras ir orientuotas į praktinius sprendimus.
Prienų rajono savivaldybės informacija
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimo medis augina naujas šakas“ iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas“ (2026 m. bendrai skirta suma – 35534 Eur).
