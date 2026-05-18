Vyko kasmetinė vyriausiųjų architektų konferencija

18 gegužės, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Gegužės 7–8 dienomis Birštone vyko kasmetinė vyriausiųjų architektų konferencija, kurią organizavo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija kartu su Birštono savivaldybe. Į konferenciją susirinko savivaldybių vyriausieji architektai, urbanistikos, teritorijų planavimo bei statybos sričių specialistai iš visos Lietuvos. Renginyje taip pat dalyvavo Lietuvos Respublikos aplinkos viceministrė Česlava Lisovska, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos vadovai, Lietuvos architektų rūmų, Kultūros paveldo bei kitų institucijų atstovai. Šiemet konferencija sulaukė rekordinio dalyvių skaičiaus – į Birštoną atvyko apie 170 dalyvių.
Konferencijos dalyvius pasveikino Birštono savivaldybės vicemeras Edvardas Citvaras. Sveikinimo žodį tarė ir nuotoliniu būdu konferencijoje dalyvavęs Lietuvos Respublikos aplinkos ministras Kastytis Žuromskas. Jis taip pat pristatė aktualų pranešimą apie šiuo metu savivaldybėms svarbius aplinkos ir teritorijų planavimo klausimus.
Renginio metu aptarti savivaldybėms aktualūs urbanistikos, teritorijų planavimo, būsto prieinamumo, žaliųjų infrastruktūrų ir statybų reguliavimo klausimai. Daug dėmesio skirta teritorijų planavimo dokumentų ir statybos leidimų procesų skaitmenizavimo pažangai, municipalinio būsto plėtros galimybėms regionuose, numatomiems Statybos įstatymo bei Teritorijų planavimo įstatymo pokyčiams.
Konferencijoje taip pat pristatytos Europos urbanistinės iniciatyvos ir galimybės savivaldybėms įgyvendinti tvarius bei inovatyvius sprendimus. Apvalaus stalo diskusijų metu specialistai dalijosi praktine patirtimi, aptarė aktualius iššūkius ir ieškojo sprendimų, padedančių kurti kokybišką, gyventojų poreikius atitinkančią aplinką Lietuvos miestuose ir miesteliuose.
Birštonas džiaugiasi tapęs erdve profesionalioms diskusijoms, patirties mainams ir svarbių urbanistikos klausimų aptarimui nacionaliniu mastu.

