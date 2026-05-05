Nuo Ramiojo vandenyno iki Baltijos: diplomatija tarp dviejų Vakarų pakrančių

Vilija Butkuvienė, Klaipėdos rajono laikraščio „Banga“ redaktorė
Kai saulė leidžiasi virš Santa Monikos prieplaukos Kalifornijoje, Lietuvoje ji dar tik ruošiasi kilti virš Baltijos kopų. Nors šias dvi Vakarų pakrantes skiria daugiau kaip 8 000 kilometrų, jas jungia kai kas stipresnio už geografiją – tai laisvės vertybės, veržlios inovacijos ir tūkstančiai čia savo namus radusių lietuvių. Šiame milžiniškame, niekada nemiegančiame Los Andželo metropolyje Lietuvos balsas šiandien skamba kaip niekad ryškiai, o jam toną suteikia vienuoliktus metus veikiantis Lietuvos Respublikos generalinis konsulas, nuo 2024 m. vadovaujamas generalinės konsulės Sandros BRIKAITĖS.
Generalinio konsulato būstinėje su ja kalbėjomės apie tai, kaip atrodo moderni diplomatija, su kokiais iššūkiais susiduria nedidelė, bet ambicinga 7 darbuotojų komanda ir kodėl Lietuva JAV partneriams tampa vis svarbesne inovacijų kryptimi.
Lietuva įsitvirtina kaip inovatyvi valstybė
– Kaip apibūdintumėte pagrindinius Lietuvos tikslus JAV Vakarų pakrantėje šiandien? Kokius didžiausius pokyčius pastebėjote per savo kadenciją?
– Jungtinės Amerikos Valstijos yra vienas svarbiausių Lietuvos partnerių visose – ekonominių santykių ir prekybos, saugumo, kultūrinio ir mokslinio bendradarbiavimo – srityse, taip pat istoriškai čia yra didžiulės lietuvių ir litvakų diasporos namai.
JAV Vakarų pakrantė, kurioje Lietuvai atstovauja generalinis konsulatas Los Andžele, yra vienas dinamiškiausių pasaulio regionų, kuriame gimsta inovacijos ir formuojamos globalios tendencijos. Būtent čia atsiveria galimybės Lietuvos įmonėms plėsti savo veiklą, o JAV partneriams – atrasti patikimus ir inovatyvius partnerius Europoje. Per pastaruosius metus Lietuva vis labiau įsitvirtina kaip stipri technologijų ir inovacijų valstybė, o jos įmonės vis aktyviau žengia į tarptautines rinkas.
Atitinkamai ir Lietuvos generaliniam konsulatui Los Andžele formuluojami prioritetai – užtikrinti sklandžius ekonominius ryšius, siekti kuo daugiau bendrų Lietuvos ir JAV verslo ir mokslo partnerysčių, skatinti diasporos ryšius su Lietuva bei lituanistinį švietimą.
Kadangi pastaruoju metu daugiausia dirbame ruošdamiesi Šiaurės Amerikos Lietuvos verslo forumui, daugiausia bendraujame su asocijuotų verslo struktūrų ir įmonių atstovais. Pastebiu, kad lietuviški verslai yra vis geriau pasirengę eiti į JAV rinką, vis labiau išsinagrinėję galimybes ir rizikas, ir aiškiai žino, kokios pagalbos reikia iš diplomatinių atstovybių. Tokiu atveju ir mums yra aiškiau, kokios pagalbos iš mūsų reikia.
– Su kokiais specifiniais iššūkiais susiduria Lietuvos diplomatai dirbdami tokiame milžiniškame ir kultūriškai įvairiame metropolyje kaip Los Andželas?
– Vienas didžiausių iššūkių Lietuvos diplomatams dirbant tokiame milžiniškame ir kultūriškai įvairiame mieste kaip Los Andželas yra tai, kad mūsų generalinis konsulatas yra palyginti nedidelis, ypač lyginant su didžiųjų valstybių atstovybėmis. Tuo pačiu šis miestas siūlo itin platų galimybių spektrą – nuo aukšto lygio politinių, verslo ir technologinių renginių iki kultūrinių iniciatyvų ir bendruomeninių susitikimų. Natūralu, kad fiziškai neįmanoma visur dalyvauti, todėl tenka nuolat prioritetizuoti ir strategiškai rinktis, kur Lietuvos balsas ir matomumas yra svarbiausi. Nepaisant to, mūsų komanda yra labai aktyvi ir kryptingai siekia būti ten, kur aktualu Lietuvai – kur galime stiprinti dvišalius ryšius, pristatyti šalies pasiekimus ir parodyti, kas yra Lietuva šiuolaikiniame globaliame kontekste. Manau, kad mūsų visų pastangomis Lietuva yra tikrai matoma kaip inovatyvi ir veržli europietiška valstybė, turinti gilias demokratijos tradicijas ir patikima JAV partnerė.
Išskirtiniai Lietuvos kultūros pristatymai
– Konsulatas aktyviai prisideda prie kultūrinių ryšių stiprinimo. Kokie svarbiausi Lietuvos kultūros pristatymai vyko pastaruoju metu Los Andžele?
– Mes tikrai labai daug dirbame, kad Lietuvos ir JAV Vakarų pakrantės kultūriniai ir ekonominiai ryšiai būtų kuo glaudesni, tada apie tai galėčiau pasakoti daug ir ilgai.
Kultūros srityje pastaraisiais metais ypatingą dėmesį skyrėme Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 150-osioms gimimo metinėms. Šia proga siekėme pristatyti šį išskirtinį Lietuvos kūrėją amerikiečių auditorijai kaip universalų menininką, vizionierių, pralenkusį savo laikmetį. Surengėme du didelius renginius: vieną Santa Monikos veikiančioje galerijoje, skirtą Los Andželo auditorijai, ir kitą Santa Barbara miesto koledže. Šiam menininkui taip pat buvo dedikuotos ir 2025 metų Lietuvių dienos – kasmetinis lietuvių festivalis, sutraukiantis tūkstančius svečių iš visų JAV.
Pernai lapkričio mėnesį „18th Street Arts Center“ vyko išskirtinė kultūrinė savaitė, kurios metu lankytojai galėjo susipažinti su aukštos kokybės M. K. Čiurlionio paveikslų reprodukcijomis. Parodos dalyviai akcentavo jo kūrinių spalvų simboliką, erdvės pojūtį ir vizionieriškumą – daugelį nustebino, kaip XX a. pradžioje menininkas gebėjo perteikti beveik trimatę erdvę, todėl jo kūryba ir šiandien atrodo moderni. M. K. Čiurlionio meno savaitę vainikavo įspūdingas pianisto Roko Zubovo ir violončelininko Glebo Pyšniak koncertas „Highways Performance Space“ koncertų salėje.
Šiemet Kovo 11-ąją Santa Barbaros miesto koledže kartu su Lietuvos garbės generaline konsule Daiva Navarrette surengėme iškilmingą Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimą, sujungusį oficialią Lietuvos vėliavos pakėlimo ceremoniją ir vakarinę kultūrinę programą, subūrusią akademinę bendruomenę, vietos institucijų atstovus bei lietuvių diasporą.
Kalbant apie verslo įsitraukimą, kultūriniai renginiai tampa svarbia platforma megzti naujus kontaktus ir pristatyti Lietuvą kaip kūrybišką, inovatyvią ir atvirą partnerystėms šalį. Tokie formatai leidžia natūraliai sujungti kultūrą su ekonomine diplomatija – per juos užmezgami ryšiai su verslo, technologijų ir kūrybinių industrijų atstovais, kurie vėliau gali išaugti į konkrečius bendradarbiavimo projektus.
Lietuvos verslo savaitė Kalifornijoje
– Minėjote, kad šiuo metu ypatingai ruošiatės Šiaurės Amerikos Lietuvos verslo forumui, Kas numatyta stiprinant verslo įsitraukimą?
– Balandžio paskutinę savaitę Los Andžele vyksta didžiausias visų laikų Lietuvos ekonominis renginys JAV Vakarų pakrantėje – Šiaurės Amerikos Lietuvos verslo forumas (North American Lithuanian Business Forum, NALBF). JAV lietuviams jau puikiai pažįstamas renginys per kelerius metus išaugo į vieną svarbiausių transatlantinių ekonominių platformų. 2019 m. prasidėjęs kaip Lietuvos diasporos profesionalų susitikimas Lietuvos ambasadoje Vašingtone, NALBF šiandien tapo reikšmingu kasmetiniu renginiu, suburiančiu verslo, inovacijų ir politikos lyderius iš abiejų Atlanto pusių, bei diasporos profesionalus, diplomatus ir Lietuvos garbės konsulus JAV, Kanadoje ir Meksikoje.
NALBF veikia kaip tarpsektorinė platforma, apimanti informacines ir ryšių technologijas bei skaitmenines inovacijas, kosmoso technologijas, gynybos ir dvejopos paskirties technologijas, pažangiąją gamybą, finansines technologijas, gyvybės mokslus, kūrybines industrijas bei maisto ir gėrimų pramonės inovacijas. Šių metų verslo forumo pagrindinė tema – dirbtinis intelektas, jo vystymosi ir panaudojimo tendencijos bei įvairiems verslo sektoriams teikiamos galimybės ir keliamos rizikos.
Ypatingai didžiuojuosi NALBF kokybe ir aukšto lygio pranešėjais – pavyzdžiui, pavyko suderinti, kad pagrindinį pranešimą šiemet skaitytų NVIDIA pasaulinės dirbtinio intelekto iniciatyvos „AI Nations“ vadovė Shilpa Kolhatkar. Į forumą taip pat pavyko pritraukti būrį įdomių pranešėjų, įtakingų savo srities atstovų, tarp kurių yra dirbtinio intelekto startuolio Pylon įkūrėjas, į Forbs 30 Under 30 sąrašą įtrauktas, kylanti technologijų pasaulio žvaigždė Marty Kausas ir garsus fizikas, prisidėjęs prie įvairių pasauliui reikšmingų projektų, įskaitant NASA „Voyager“ misiją, Kalifornijos technologijų instituto „Merle Kingsley“ vardo profesorius Jonas Žmuidzinas, kuris atvyks iš JAV nacionalinės mokslų akademijos, kur už ypatingus nuopelnus astronomijos mokslui bus apdovanotas James Craig Watson medaliu; garsi teisininkė, įtraukta į Kalifornijos teisininkių moterų šimtuką Mary-Christine „MC“ Sungaila ir kt.
Šalia pagrindinio verslo forumo organizuojame atskiras kelių dienų trukmės programas verslo misijoms, atvykstančioms iš Lietuvos – tokiu būdu visas renginys tampa ištisa Lietuvos verslo savaite Kalifornijoje. Iš Lietuvos atvyksta net keturios verslininkų delegacijos, taip pat ir pavieniai verslininkai. Visa organizacinė komanda Los Andžele nenuilsdama dirba nuo pernai vasaros tam, kad šis metinis Lietuvos verslo renginys JAV būtų sėkmingas – esu labai dėkinga kiekvienam iš jų už iniciatyvą, profesionalumą ir dedamas pastangas.
Lietuvių bendruomenė – svarbus partneris
– Los Andželo apylinkėse gyvena viena didžiausių lietuvių bendruomenių JAV. Kokie konsulato ryšiai su bendruomene? Kaip keičiasi jaunosios kartos santykis su Lietuva ir kaip konsulatas padeda išlaikyti jų tautinę tapatybę?
– Lietuvių bendruomenė yra vienas svarbiausių mūsų partnerių ir draugų. Diasporos veiklos didžia dalimi formuoja ir mūsų darbo kalendorių – stengiamės maksimaliai dalyvauti JAV Vakarinės pakrantės bendruomenių renginiuose ir šventėse, kartu juos organizuoti, bendradarbiaujame su lituanistinėmis mokyklomis, meno kolektyvais ir kitomis organizacijomis. Kai 2024 metų rugpjūtį atvykau į JAV, buvau be galo šiltai sutikta lietuvių bendruomenės Los Andžele, ir vėliau lankydamasi kitose valstijose dėl vietos diasporos atstovų dėmesio visada jaučiuosi kaip namuose.
Jaunoji lietuvių kilmės amerikiečių karta domisi savo šaknimis ir kultūra, bet gyvendami Amerikoje jie natūraliai labiau įsitraukia į vietos gyvenimą. Todėl mes daug kalbame apie galimybes jaunimui jungtis prie lietuvių bendruomenių organizacijų, skatiname juos dalyvauti kultūriniuose ir edukaciniuose renginiuose, pažinti Lietuvą per meną, istoriją ir kalbą dalyvaujant įvairiose jaunimui skirtose programose. Taip jie gali jausti ryšį su savo šaknimis ir perduoti jas ateities kartoms.
Praėjusią savaitę generaliniame konsulate susitikome su naujai išrinkta veržlia Los Andželo lietuvių bendruomenės valdyba, aptarėme naujas bendruomenės iniciatyvas ir stiprinimo, sutelktumo galimybes.
– Jūs vykdote išvažiuojamąsias misijas į kitas valstijas (pvz., Portlandą ir kt.). Kokie yra dažniausi piliečių prašymai ir kokios pagalbos jiems labiausiai reikia toli nuo Lietuvos?
– Įvardyčiau, kad mūsų išvažiuojamųjų konsulinių misijų tikslai yra dvejopi: pirmiausia – suteikti konsulines paslaugas Lietuvos piliečiams, gyvenantiems toliau nuo Los Andželo, ir antra – užmegzti bei stiprinti ryšį su vietos lietuvių bendruomenėmis. Misijų metu konsuliniai pareigūnai teikia svarbiausias paslaugas, tokias kaip paso atnaujinimas, santuokos ar vaikų gimimo įrašų įtraukimas į Lietuvos gyventojų registrą, tačiau visada stengiamės aplankyti vietos bendruomenes ir lituanistines mokyklas, pabendrauti, atsakyti į klausimus. Kiekvienoje misijoje bendruomenės priima mus labai šiltai, supažindina su savo nariais, meno kolektyvais, lituanistinėmis mokyklomis ir kitomis veiklomis. Tai leidžia kurti ryšį su piliečiais, nutolusiais ne tik nuo Lietuvos, bet ir nuo Los Andželo, bei stiprinti jų priklausomybę lietuvių kultūrai ir bendruomenei.
Ypač malonu, kad misijų metu į mus kreipiasi ir Lietuvos piliečiai, neseniai atkūrę savo pilietybę, dauguma – JAV gimę ir augę asmenys, turintys lietuviškas šaknis. Paprastai jie entuziastingai ieško Lietuvos savo mieste, o konsulinės misijos tampa puikia proga juos įtraukti į vietos lietuvių bendruomenes – pradžioje galbūt kaip stebėtojus, vėliau įsitraukiant aktyviai. Taip ne tik teikiame konsulinę pagalbą, bet ir ilgalaikiai stipriname bendruomeniškumą bei Lietuvos matomumą JAV.
Jaudinantys sugrįžimai namo
– Ko gero, jautriausi visgi yra lietuvių sugrįžimai namo, savo Tėvynėn. Vienas įdomiausių pavyzdžių – Evaldo Kudirkos, kurio šviesaus atminimo tėtis Simas Kudirka 1970-aisiais atliko didvyrišką „šuolį“ iš sovietinio laivo į JAV pakrančių apsaugos katerį. Papasakokite, kokia generalinio konsulato Los Andžele misija šioje istorijoje?
– Gimus ir augus ar ilgai gyvenus svečioje šalyje iš pradžių gali būti sunku susigaudyti, kokia teisinė sistema yra Lietuvoje, kokių dokumentų gali prireikti ir ką reikia žinoti norint įsidarbinti ar nusipirkti būstą, tad Lietuvos diplomatinės atstovybės yra svarbus partneris ir informacijos šaltinis užsienio lietuviams, svarstantiems grįžti mokytis, studijuoti ar dirbti ir gyventi į Lietuvą.
Kalbant apie jūsų minimą Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo atvejį, mūsų generalinio konsulato, kaip kitų LR diplomatinių ir konsulinių įstaigų, pareiga yra priimti asmenis, dėl kurių Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo sprendimą jau yra priėmęs Migracijos departamentas ir padėti susitvarkyti asmens dokumentus. Pilietybės atkūrimo procesas kartais gali būti painus, tad mūsų konsulinės pareigūnės padėjo piliečiui susigaudyti, kokių dokumentų reikia ir atliko kitus veiksmus, nustatytus LR teisės aktuose. Kadangi jo šeima nusprendė keltis gyventi į Lietuvą, suteikėme informaciją, kokių žingsnių reikia imtis dar esant JAV, kad persikraustymas ir adaptacija būtų sklandesnė. Visuomet rekomenduojame piliečiams apsilankyti puslapyje www.griztu.lt – ten daug naudingos informacijos.
Džiaugiamės, kad šio asmens pilietybės atkūrimo procesas buvo sėkmingas ir jam išduotas pirmas LR pasas ne kur kitur, o pas mus generaliniame konsulate Los Andžele.
Surasti kuo draugiau draugų Lietuvai
– Kaip atrodo įprasta generalinės konsulės darbo diena „angeluose“? Kiek joje yra formalios diplomatijos, o kiek – tiesioginio bendravimo su žmonėmis?
– Diplomatinis darbas yra labai dinamiškas ir įvairus, o ypač tokiame milžiniškame ir įvairiapusiame mieste kaip Los Andželas. Mūsų, diplomatų, pagrindinė užduotis kuo geriau įsitinklinti ir pažinoti kuo daugiau žmonių – surasti kuo daugiau draugų Lietuvai. Tad didžiąją laiko dalį užima tiesioginis bendravimas su įvairiais žmonėmis – nuo formalių susitikimų kartu su Los Andželo konsulinio korpuso (beje, vieno didžiausių pasaulyje) kolegomis iki draugiško bendravimo su lietuvių bendruomene savaitgaliais ar dalyvavimo žydų organizacijų renginiuose sekmadieniais.
Tiesą sakant, mano įprastą darbo dieną labai sunku apibūdinti. Darbotvarkę daugiausia formuoja gaunami įvairūs kvietimai, generalinio konsulato komandos įgyvendinami projektai ir Užsienio reikalų ministerijos pavedimai.
Kas ypač būdinga šiai mano rotacijai – labai didelę dalį savo laiko praleidžiu automobilyje. Atstumai Los Andželo apygardoje yra milžiniški, kartais tenka į susitikimą važiuoti valandą ar daugiau, tad išmokau tą laiką išnaudoti įvairių reikalų tvarkymui telefonu arba informacijos klausymui.
– Ko palinkėtumėte lietuviams, kurie planuoja ieškoti galimybių Kalifornijoje, ir tiems, kurie jau ten įsitvirtino?
– Pirmiausia visiems lietuviams palinkėčiau ieškoti galimybių likti Lietuvoje ir kurti savo ir savo vaikų ateitį joje.
Na, o Kalifornijoje jau įsitvirtinusiems lietuviams linkiu, kad jų gyvenimas čia klostytųsi sėkmingai, ir kartu kviečiu nepamiršti savo šaknų bei ryšių su Lietuva. Dalyvaukite vietos lietuvių bendruomenių renginiuose, leiskite vaikus į lituanistines mokyklas, kurkite verslus ir registruokite juos lietuviškų verslų JAV žemėlapyje ir stiprinkite ryšius su kitais tautiečiais – tokiu būdu Lietuva ir toliau sėkmingai gyvuos Kalifornijoje.
Tuos, kurie tik pradeda kurti gyvenimą Kalifornijoje, noriu patikinti – jūs nesate vieni. Šioje valstijoje ir visoje JAV Vakarų pakrantėje veikia aktyvios lietuvių bendruomenės, pasiruošusios padėti prisitaikyti ir susirasti draugų ne tik jums patiems, bet ir jūsų vaikams. Tad nuoširdžiai rekomenduoju pasekti vietos lietuvių bendruomenių ir Lietuvos generalinio konsulato Los Andžele paskyras socialiniuose tinkluose – tai greičiausias būdas gauti informaciją ir įsitraukti į įvairias veiklas. Galimybių dalyvauti kultūriniuose bei socialiniuose renginiuose yra be galo daug, taip pat yra sudarytos visos galimybės prisidėti patiems juos organizuojant. Kalifornijoje gyvena viena didžiausių lietuvių diasporų JAV – kviečiu pasidomėti ir jungtis prie jums įdomios lietuviškos veiklos.