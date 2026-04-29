Nuo Veiverių iki kosmoso platybių

„Idėjų vartai“ atveria naują etapą krašto ateičiai. Prienų krašte žinomas paramos ir labdaros fondas „Idėjų vartai“ mini septyniolikos metų veiklos sukaktį. Sukaupusi solidžią patirtį, organizacija atnaujina savo įvaizdį ir kviečia bendruomenę kartu kurti sėkmės istorijas, kurios prasideda mūsų mokyklų suoluose, o pasibaigti gali net Europos kosmoso agentūroje.
Septyniolika metų bendrystės
Nuo pat 2009-ųjų paramos ir labdaros fondas „Idėjų vartai“ tapo neatsiejama mūsų krašto gyvenimo dalimi. Per šį laiką fondas užaugino ne vieną kartą, o šiandien, pasitikdami naują etapą, pristatome atnaujintą prekės ženklą. Šie pokyčiai simbolizuoja skaidrumą, energiją ir dar didesnį atvirumą bendruomenei.
„Mūsų tikslas niekada nebuvo tik vienkartinė parama. Siekiame kurti terpę, kurioje augtų drąsios asmenybės,“. Fondas tęsia gražią tradiciją – kasmet geriausiems krašto abiturientams skirti 500 Eur premiją už jų akademinius pasiekimus ir pastangas. Tačiau ne mažiau už pažymius fondui rūpi ir pilietiškumas – nuolat ieškoma žmonių, kurie savo pavyzdžiu ir darbais įkvepia aplinkinius.
Istorija, prasidėjusi Veiveriuose
Geriausias įrodymas, kad investicija į jauną žmogų atneša neįtikėtinų vaisių – neseniai fondą pasiekęs buvusio laureato laiškas. Prieš keliolika metų jis buvo paprastas moksleivis Veiveriuose, kuriam vietos mokytojai rekomendavo dalyvauti fondo premijai gauti. Šiandien šis kraštietis – mokslų daktaras, dirbantis Europos kosmoso agentūroje (ESA).
Jo kasdienybė dabar primena mokslinę fantastiką: jis kuria lazerinį ryšį su NASA palydovais, skriejančiais dukart toliau nei Saulė. „Jūsų fondo įvertinimas buvo labai didelis įvykis mano gyvenime. Toks pripažinimas mane padrąsino vėliau siekti ambicingiausių tikslų,“ – rašo mokslininkas, šiandien atsakingas už Europos kvantinės komunikacijos plėtrą.
Nepaisant pasaulinių pasiekimų, buvęs fondo laureatas išlieka kuklus: jis pabrėžia, kad už viską yra dėkingas savo gyvenimo mokytojams ir kolegoms, o mažas fondo paskatinimas anuomet tapo pamatu didžiosioms ambicijoms.
Atviri kiekvieno idėjai
„Idėjų vartai“ pabrėžia, kad kiekviena maža kibirkštis gali nušviesti kelią iki žvaigždžių, o fondas yra pasiruošęs tas kibirkštis pastebėti ir palaikyti. 17 metų patirtis rodo, kad sėkmė dažnai prasideda nuo vieno drąsaus „taip“ ir bendruomenės palaikymo.
„Tikiu, kad atverti „Idėjų vartus“ gali kiekvienas – kartais užtenka tiesiog geros idėjos ar noro padėti kitam,“ Kviečiu gyventojus sekti naujienas ir kartu prisidėti prie ateities istorijų kūrimo, nes kiekviena investicija į jaunimą šiandien gali tapti mūsų krašto pasididžiavimu rytoj.
Paramos ir labdaros fondo direktorius Gintautas Bartulis
P.S. Kurkime mūsų krašto ateitį kartu. Jei tikite mūsų fondo vizija ir norite prisidėti prie kasmetinių premijų bei pilietiškumo skatinimo, kviečiame iki gegužės 1 d. skirti 1,2 proc. GPM „Idėjų vartams“. Jums tai nieko nekainuoja, o mūsų jaunuoliams tai – paskatinimas siekti aukštumų. Mūsų duomenys: [Fondo kodas: 302329517]