Vicemeras Edvardas Citvaras dalyvavo švietimo konferencijoje apie mokymąsi visą gyvenimą

27 balandžio, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Balandžio 16 dieną Birštono savivaldybės vicemeras Edvardas Citvaras dalyvavo švietimo konferencijoje „Mokymasis visą gyvenimą: naujoji įgūdžių ekonomika“, kurią organizavo „WoW University“ kartu su Vilniaus universiteto Mokymosi visą gyvenimą centru ir asociacija „EdTech Lithuania“. Renginys vyko Lietuvos Respublikos Vyriausybėje.
Sveikinimo žodžius konferencijos dalyviams skyrė Lietuvos Respublikos Ministrė Pirmininkė Inga Ruginienė, „WoW University“ įkūrėja ir vadovė Inga Jablonskė bei Vilniaus universiteto studijų prorektorius doc. dr. Valdas Jaskūnas. Įžvalgomis dalijosi tarptautiniai švietimo ekspertai, verslo ir viešojo sektoriaus atstovai bei švietimo technologijų kūrėjai, pristatę pažangius sprendimus, leidžiančius efektyvinti mokymąsi įvairiose amžiaus grupėse.
Konferencijoje daug dėmesio skirta šiuolaikiniams švietimo iššūkiams ir galimybėms. Diskusijose aptarta, kaip inovacijos keičia mokymosi procesus, plečia galimybes mokytis visą gyvenimą ir prisideda prie konkurencingesnės visuomenės kūrimo. Taip pat akcentuota suaugusiųjų švietimo svarba – nuoseklus kompetencijų stiprinimas tampa esmine sąlyga ir asmeninei, ir organizacijų bei valstybės pažangai.
Renginio metu pristatytos gerosios praktikos Lietuvoje ir užsienyje, aptarti sėkmingi projektai, stiprinantys mokymosi kultūrą.
Birštono savivaldybės vicemeras Edvardas Citvaras taip pat dalyvavo diskusijoje „Talentai regionams: misija įmanoma ar prarasta kova“, kurioje aptarti regionų patrauklumo didinimo, talentų pritraukimo ir išlaikymo klausimai bei savivaldybių vaidmuo kuriant palankias sąlygas gyventi, dirbti ir tobulėti.

