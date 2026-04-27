Kredito unija „Prienų taupa“: laiku ir vietoje suteiktos finansinės paslaugos

Kredito unija „Prienų taupa“– viena iš 44 kooperatinės Lietuvos kredito unijų grupės, vienijančios per 130 tūkst. indėlininkų, narių, jos finansinėmis paslaugomis naudojasi beveik 3 tūkst. tikrųjų narių. Jie kartu yra ir unijos savininkai, galintys dalyvauti kredito unijos valdyme ir turintys balso teisę. Todėl balandžio 16 dieną jie buvo sukviesti į pakartotinį kredito unijos „Prienų taupa“ visuotinį narių susirinkimą.
Išklausė ataskaitas, priėmė sprendimus
Susirinkime buvo išklausytos ir teigiamai įvertintos 2025 metų kredito unijos vidaus audito tarnybos, valdybos ir paskolų komiteto veiklos ataskaitos. Apsvarstyti ir kiti dienotvarkės klausimai. Patvirtintas 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinys, nutarta 2025 m. gautą pelną pervesti į privalomąjį rezervą. Taip pat patvirtinta 2026 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmata. Naujai ketverių metų kadencijai išrinkti kredito unijos valdybos, paskolų komiteto nariai ir pirmininkai. Suteikti įgaliojimai valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
Nutarta pašalinti iš kredito unijos registro narius, neatitinkančius narystės kriterijų.
Visuotinio narių susirinkimo dalyviai informuoti apie planuojamų pajinių įnašų grąžinimo ir mažinimo tvarką.
Visi klausimai svarstomi valdyboje
Nuo šių metų kovo iš „Prienų taupos“ administracijos vadovo pareigų pasitraukus ilgamečiam vadovui Rimantui Slavinskui, vadovavimą kredito unijai perėmė valdybos pirmininkė Violeta Kirlienė. Šiuo metu kredito unijoje dirba aštuoni darbuotojai, veikia trys nutolusios kasos Stakliškėse, Jiezne ir Veiveriuose. Visus klausimus, susijusius su kredito unijos veikla, svarsto valdyba, kurioje penki nariai.
Valdybos pirmininkės teigimu, 2025 metais kredito unijos „Prienų taupa“ valdyba posėdžiavo 57 kartus. Buvo apsvarstyti 86 prašymai suteikti paskolas 2,216 mln. eurų sumai bei 31 prašymas dėl kreditų sąlygų pakeitimų. Metų eigoje didelis dėmesys skirtas paskolų portfelio valdymui ir skolininkų kontrolei. Buvo svarstyti ir patenkinti narių prašymai atidėti paskolų grąžinimo terminus, pakeisti užtikrinimo priemones. Kiekvieną mėnesį valdyba svarstė paskolų vertinimo ir kitus rezultatus, susipažino su biudžeto vykdymo, operacinės, koncentracijos, likvidumo ir kredito rizikomis, pinigų plovimo prevencijos, paskolų komiteto bei vidaus audito parengtomis ataskaitomis ir rekomendacijų vykdymo kas ketvirtį teikiamomis ataskaitomis.
Valdyboje aptarti ir kiti klausimai, susiję su palūkanų normomis, įkainiais, kredito unijos veiklos viešinimu, naujų narių pritraukimu, priimti reikiami sprendimai. Parengtas KU „Prienų taupa“ 2025–2027 m. veiklos planas.
2025 m. pabaigoje kredito unija buvo sukaupusi indėlių 11,349 mln. eurų sumai. Iš jų fizinių asmenų indėliai sudarė 10,733 mln. eurų, juridinių asmenų – 0,616 mln. eurų. Kredito unijos aktyvai siekė 13,201 mln. eurų.
Anot V.Kirlienės, kredito unija vykdė visus Lietuvos banko nustatytus normatyvus ir praėjusiais metais uždirbo 199,44 tūkst. eurų pelno, turėdama finansinį B- reitingą.
Dar daugiau patogumo klientams
Kredito unijos administracijos vadovė ir valdybos pirmininkė pabrėžė, kad komerciniams bankams uždarius savo skyrius rajonuose, Prienuose veikianti „Prienų taupa“ išlieka arti klientų ir pagrindines finansines paslaugas teikia bei konsultuoja kontaktiniu būdu, nuosekliai jas tobulina. V.Kirlienė pristatė naujas banko paslaugas ir narystės naudas, kurios suteiks dar daugiau patogumo kasdieniams sprendimams. Anot V.Kirlienės, tapti KU nariu labai paprasta ir patogu, tai padaryti galima ir nuotoliniu būdu per savitarnos sistemą. Kiti privalumai – siūloma atsidaryti kaupiamąsias sąskaitas steigiamam juridiniam asmeniui, atlikti momentinius pervedimus, naudotis LKU mobilia programėle, verslo klientams įsigyti mokėjimo korteles MasterCard Business, apsidrausti kelionių draudimu, įsigyti mokėjimo kortelių skaitytuvą.
Veikla nuolat audituojama
Kredito unija „Prienų taupa“ turi savo vidaus audito tarnybą, kuri reguliariai tikrina unijos veiklą. Auditorė Ona Račkienė ataskaitoje nariams pateikė 2025 m. patikrinimų išvadas. Per metus atlikti 4 vidaus auditai, tikrinta, kaip unijos veikla atitinka teisės aktus ir taikoma jos vidaus kontrolės sistema.
Taip pat vertinta, ar KU tinkamai įgyvendina principą „Pažink savo klientą“, vykdo Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo įstatymo, tarptautinių sankcijų įgyvendinimo gairių bei su tuo susijusių teisės aktų, vidaus tvarkų reikalavimus. Atkreiptas dėmesys į tai, kad būtina atnaujinti klientų anketas, patikslinti jų informaciją.
Vidaus audito metu taip pat vertinta, ar tinkamai išduodamos paskolos, laikomasi kredito suteikimo ir vertinimo sąlygų, ar surenkami reikalingi dokumentai ir kt. Dėl įvairių neatitikimų pateiktos 29 rekomendacijos, patikrintos 24. O.Račkienės teigimu, trūkumai šalinami, rekomendacijos įgyvendinamos ir vidaus kontrolė nuolat stiprinama.
Be to, kredito unijos veiklą atskirose srityse tikrino ir UAB „ERNST & YOUNG BALTIC“, viešoji įstaiga „Indėlių ir investicijų draudimas“, pateiktose išvadose neatitikimų nenustatyta. Lietuvos centrinės kredito unijos priežiūros departamentas atliko planinį KU veiklos patikrinimą, rasta tam tikrų neatitikimų, parengtas veiklos trūkumų šalinimo planas ir perduotas LCKU, jie šalinami.
Pernai išduota 1,6 mln. eurų paskolų
Paskolų komiteto pirmininkė Ona Kascenienė atsiskaitė už 2025 metų komiteto veiklą. Pasak jos, praėjusiais metais komitetas posėdžiavo 42 kartus, apsvarstyta 117 paraiškų dėl paskolų gavimo, naujų sąskaitų atidarymo, kortelių išdavimo ir kt. Dviejų paskolų išdavimui nepritarta nesant garantijų. Per metus išduota 1,6 mln. eurų paskolų, didžiausia suma – 120 tūkst. eurų – suteikta fiziniam asmeniui žemės įsigijimui. Daugiausia paskolų išduota vartojimui, žemei ar technikai įsigyti, būsto pirkimui, apyvartinėms lėšoms papildyti ir kitais atvejais. Dažniausiai išduotos paskolų sumos siekia iki 10–30 tūkst. eurų.
Su KU metine finansinių rodiklių ataskaita narius supažindino vyriausioji buhalterė Laimutė Gudauskienė.
Praėjusiais metais kredito unijos „Prienų taupa“ valdyboje dirbo Violeta Kirlienė (pirmininkė), Juozas Kursevičius, Angelė Martusevičienė, Ona Oleškevičienė ir Alvydas Radvila. Kredito unijos nariai balsavo už tai, kad šie asmenys ir toliau eitų pareigas valdyboje. Dar vienai kadencijai valdybos pirmininke perrinkta V.Kirlienė. Paskolų komiteto sudėtis nepasikeitė, jo pirmininkės pareigos vėl patikėtos Onai Kascenienei.
Dalė Lazauskienė
Autorės nuotrauka