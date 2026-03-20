Libertas Kulieša – Lietuvos čempionas

Kaune vykusiame Lietuvos lengvosios atletikos čempionate puikiai pasirodė Birštono sporto centro auklėtinis Libertas Kulieša.
5 km sportinio ėjimo rungtyje Libertas iškovojo Lietuvos čempiono titulą, finišavęs su geriausiu asmeniniu rezultatu – 22:08.92.
Sveikiname Libertą, pirmą kartą tapus Lietuvos suaugusiųjų čempionu sportinio ėjimo rungtyje!
Didžiuojamės ir linkime dar daug pergalių ateityje!
Birštono sporto centro informacija
