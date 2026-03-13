Sveikos gyvensenos įpročiai – ilgametis įdirbis

Prienų sveikos gyvensenos klubas „Versmenė“ beveik tris dešimtmečius telkia sveikuoliškai, prasmingai ir įdomiai gyventi siekiančią bendruomenę. Neseniai įvykęs jo ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas tapo puikia proga dar kartą atsigręžti į per porą pastarųjų metų šią bendruomenę vienijusias veiklas, pasidžiaugti klube išsiugdytais fiziškai ir dvasiškai stiprinančiais įpročiais, pažvelgti į ateitį. Išklausę ir gerai įvertinę klubo pirmininkės Alvyros Grabliauskaitės pateiktą veiklos ataskaitą, susipažinę su finansine bei Revizijos komisijos ataskaitomis, klubo nariai negailėjo gerų žodžių dvejus metus „Versmenei“ vadovavusiai pirmininkei ir vienbalsiai vėl patikėjo jai šias pareigas.
Plečiasi sveikatingumo veiklų ribos
„Kadangi vadinamės sveikos gyvensenos klubu, vienas iš pagrindinių tikslų, įrašytų įstatuose – propaguoti, įgyvendinti sveikatos ir sveiko gyvenimo būdo idėjas, organizuoti sveiko maisto šventes, sporto varžybas, žygius“, – „Versmenės“ veiklų apžvalgą pradėjo A. Grabliauskaitė. Nors, pasak pirmininkės, galbūt klubas tam galėjo nusimatyti daugiau renginių, veikti aktyviau, vis dėlto jo nariai dėl to nenukentėjo, nes „Versmenė“ nėra uždara, vien „savo sultyse“ verdanti bendruomenė. Aktyvūs klubo nariai sėkmingai įsitraukia į kitų organizacijų veiklas, kurios atliepia „Versmenės“ išsikeltus tikslus, juos papildo. Graži bendrystė klubą sieja su Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru – anksčiau savo narius klubas pats kviesdavo į mankštas, dabar jie aktyviai dalyvauja šio biuro rengiamuose fizinį aktyvumą skatinančiuose užsiėmimuose bei paskaitose. Pernai klubo nariai atsiliepė ir į kvietimą dalyvauti Paprienės bendruomenės surengtose sporto varžybose. O profesionalios sporto specialistės, klubo narės Janinos Bredelienės organizuota sporto šventė tapo puikiu įrodymu, kad klubo tradicijos tikrai nėra pamirštos.
Pasak A.Grabliauskaitės, išlikti sportiškiems padeda ir žygiai pėsčiomis. Netrūko jų ir per pastaruosius dvejus metus. Dainoros Šaltienės parengtas klubo veiklą atspindinčių nuotraukų pristatymas priminė žygį prie Škėvonių atodangos, partizanams pagerbti skirtą Vėlinių žygį ir kitus. Pirmininkės teigimu, vyresnio amžiaus žmonėms dėl ribotų judėjimo galimybių nėra paprasta dalyvauti pėsčiųjų žygiuose, tačiau tie, kurie nori ir gali, prisijungia ir prie Visuomenės sveikatos biuro, ir prie „Anties sodo“ bendruomenės rengiamų žygių. Pasak D. Šaltienės, klubas jau yra suformavęs įprotį rūpintis savo sveikata. „Aš gyvenu prie miško, matau, kaip kai kurios klubo narės eina ir eina Žvėrinčiaus taku, – sakė ji. – Įpratom prie mankštų, prie ėjimų, jau ir norėdami negalėtume to atsikratyti.“
Klubas – ne paslauga, o bendruomenė
„Bendravimas ir tarpusavio palaikymas – taip pat svarbi klubo veiklos dalis“, – sakė A. Grabliauskaitė. Pasak jos, žmones vienija ir akiratį plečiančios išvykos, kultūrinių renginių lankymas. Per ataskaitinį laikotarpį puikaus koncerto klausytasi Pažaislio vienuolyne, lankytasi Valdovų rūmuose, Seime (Vilniuje), Kaune, Akmenėje, Dauguose, Druskininkuose, Liškiavos vienuolyne, Kupiškyje, Palėvenės vienuolyne ir kitur. Kernavėje ir Alytuje versmeniečiai pasitiko lygiadienius, Dzūkijos sostinėje klausėsi gongų garsų. Domėtasi ir literatūriniais renginiais: Gražinos Mikušauskaitės iniciatyva „Versmenės“ nariai vyko į V. M. Putino tėviškę, ant poeto pamėgto Aušrakalnio skaitė jo kūrybą, vėliau dalyvavo Pilotiškių kaime surengtoje Aldonos Ruseckaitės knygos pristatymo šventėje. Janinai Bredelienei pasiūlius grupė klubo narių leidosi į ekskursiją Justino Marcinkevičiaus kūrybos keliu, bibliotekoje klausėsi pasakojimo apie poeto gyvenimą.
Pirmininkė pasidžiaugė ir kitų klubo veiklą paįvairinusių narių iniciatyvomis, kurios kvietė padiskutuoti apie perskaitytą naudingą knygą, priminė tradicijas (pvz., senųjų gėlių darželių puoselėjimo, įvairiausių pirštinių mezgimo, virvių vijimo ir kt.), supažindino su hidrolatų gamybos procesu, siūlė temas paskaitoms ir pan.
Pasak finansinę ataskaitą pateikusios Kristinos Dabulevičienės, nusimatytas veiklas „Versmenei“ padėjo įgyvendinti nevyriausybinėms organizacijoms skiriama Savivaldybės parama, gautos pajamos iš gyventojų pervestų 1,2 proc. pajamų mokesčių bei klubo dalyvių nario mokesčio.
„Versmenės“ klubui priklauso beveik pusšimtis žmonių. Be oranžiniais, geltonais marškinėliais su klubo simbolika vilkinčių jo narių neapsieina nė vienas rajone vykstantis svarbesnis renginys, šventė ar talka. „Klubas – ne paslauga, o bendruomenė. Kuo daugiau narių prisideda idėjomis, aktyviu dalyvavimu ar pagalba organizuojant veiklas, tuo stipresnė, galingesnė tampa ir visa bendruomenė, ir klubas. Todėl kiekvieno nario dalyvavimas ir net nedidelis indėlis stiprina veiklą, padeda kurti prasmingą ir gyvą susitikimų atmosferą“, – „Versmenės“ nuveiktus darbus ir ateities lūkesčius apibendrino A. Grabliauskaitė.
Aldona Milieškienė
Autorės nuotraukos