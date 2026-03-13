Birštonas kviečia skirti laiko sau

2026-ieji Birštonui ypatingi – šiemet suėjo 180 metų, kai daktaras Benediktas Bilinskis atsitiktinai atrado Birštono šaltinius, o į Birštoną buvo pasiųsta pirmoji ligonė, kuriai nepadėjo Druskininkų ir Stakliškių vandenys, bet padėjo Birštonas. Tuomet Birštonas neturėjo teisinio kurorto statuso, tačiau ši data – 1846 m. – laikoma Birštono, kaip kurorto, istorijos pradžia.
Kaip kovo 6 dieną žurnalistams pasakojo Birštono muziejaus direktorius Simonas Matulevičius, Birštone pramogų netrūko jau tuomet. „Kad Birštone nebūtų nuobodu gyventi, p. Kvintas ant vasaros pargabena muziką, kuriai moka 1000 rublių, muzika drožia kasdien: nuo 6 iki 9 val. iš ryto ir nuo 5 iki 8 val. po pietų. Toliau, dusyk per nedėlią vakarais šokiai: nedėlioms šoka užaugusieji, o ketvergais vaikai, bet tada maišosi ir suaugę. Parke yra kroketas, gigantai, kliubai, supynė, kegliai, vis tai, sulygintinai, pigiai kaštuoja. Kas nori, mokinasi salėje ant fortepijono, už tai susimoka; dainuoja, ima lekcijas gimnastikos, kas mėgsta laipioja po kalnus, vėžinasi po Nemuną, važiuoja pasivaikščioti į mišką kitapus Nemuno <…>”, – apie pramogas Birštone jau 1893 m. buvo rašoma laikraštyje „Varpas“.
Muzikos, šokių, dainų, galimybių sportuoti Birštone netrūksta ir dabar, yra ir galimybė po Nemuną „pasivėžinti“/paplaukioti, ir netgi iš paukščio skrydžio Birštoną apžiūrėti… O šiemet, Birštonui minint istorinį jubiliejų, kurortas gyventojams ir svečiams pasiūlys dar daugiau renginių ir kitokių pramogų.
Anot Birštono savivaldybės vicemero Edvardo Citvaro, šiemet išskirtinis dėmesys bus skiriamas kultūriniams renginiams. Jais ir prasidės Birštono renginių sezonas, mat jau kovo 27–29 dienomis Birštonas kviečia į jubiliejinį Džiazo festivalį, kuriame šiemet pasirodys muzikantai iš 14 valstybių. Kitas svarbus, miesto svečių ypač laukiamas renginys – tai birželio 12–14 dienomis vyksianti vasaros šventė, kuri apjungs pramogas danguje, vandenyje ir ant žemės.
Birštono kultūros centro direktoriaus Zigmo Vileikio teigimu, šiemet kurortas kviečia skirti laiko sau ir atvykti į Birštoną, kuriame visus metus vyks įvairūs renginiai – nuo kūrybinių veiklų, meno plenerų iki tarptautinių festivalių ir kitų renginių.
Anot Birštono turizmo ir informacijos centro direktorės Rūtos Kapačinskaitės, dar prieš prasidedant vasaros sezonui, kurortas gyventojams ir svečiams pasiūlys turtingą renginių programą. Balandžio mėnesį jau dvidešimtą kartą į Birštoną sugrįš jaunieji dizaineriai; Birštono muziejuje atidaroma paroda iš Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus rinkinio, skirta kurorto 180-ajam jubiliejui. Gegužę bus galima išvysti vaikų ir jaunimo teatrų festivalio „Jausmų sala 2026“ (gegužės 8–10 d.) bei liaudiškų šokių kolektyvų sambūrio „Jievaro tiltais 2026“ (gegužės 22 d.) pasirodymus. Gegužės 23 d. tradiciškai vyks Tarptautinė muziejų naktis, o gegužės 30 d. „Poezijos pavasario“ skaitymai užpildys kurorto erdves kūryba ir eilėmis.
Birštonas ypač didžiuojasi savo sveikatingumo ir sporto infrastruktūra, už kurią praėjusiais metais pelnė „Auksinės krivūlės” apdovanojimą. Birštono sporto centro direktoriaus pavaduotojas Aurimas Liuiza taip pat džiaugiasi augančiu profesionalių sportininkų susidomėjimu Birštono sporto infrastruktūra, Birštono sporto centro užimtumu ir renginių gausa. Šiemet įvairių sporto šakų profesionalus ir entuziastus Birštonas vėl pakvies į jau tradicija tapusias XX tarptautinės Antano Mikėno memorialo sportinio ėjimo varžybas (balandžio 25 d.), Birštono irklavimo sezono atidarymą (balandžio 25 d), taip pat vandens motociklų čempionatą (birželio 12–14 d.). Liepos 6-ąją žiūrovų laukia tradicinis Nemuno galiūno turnyras, o rudenį – sportinių šokių konkursas „Birštono ruduo“ (spalio mėn.). Kurorte didelis dėmesys skiriamas tradiciniams renginiams, be kurių Birštonas neįsivaizduojamas, tačiau kurortas kasmet savo svečiams pasiūlo ir naujovių. Viena jų – šiais metais kurorte debiutuojantis Lietuvos jaunųjų galiūnų čempionatas „Lietuvos stipriausias moksleivis 2026“ (rugsėjo 5 d.), supažindindamas jaunąją kartą su jėgos sporto tradicija.
Birštonas neįsivaizduojamas ir be oro balionų danguje. Ir ne veltui, mat, Birštono oreivių klubo „Audenis” vadovo teigimu, žmogus, pakilęs į dangų oro balionu, turi galimybę atitrūkti nuo kasdienių rūpesčių, pamatyti Birštoną iš paukščio skrydžio. Dešimtys oro balionų danguje – įspūdingas vaizdas ir likusiems ant žemės, todėl Žydrūnas Kazlauskas turi gerą žinią – šiemet kurorto dangų oro balionai papuoš net du kartus – liepos 3–6 dienomis vyksiančio Lietuvos čempionato (planuojamas kartu su Latvijos čempionatu) bei rugpjūčio 7–9 d. – mažesnio formato varžybų, kuriose geriausi Lietuvos pilotai ruošis Europos ir pasaulio čempionatams, metu.
Bus ir daugiau įvairaus formato renginių, skirtų ir suaugusiesiems, ir vaikams, o 2026-uosius metus vainikuos tradiciniai gruodžio mėnesio šventiniai renginiai. Pilną renginių planą rasite čia: www.visitbirstonas.lt/renginiai, https://www.scribd.com/document/999615801/Bir%C5%A1tono-renginiai-2026
Beje, šį sezoną Birštonas kviečia ne tik pramogauti, bet ir rimtai pasikalbėti, mat kurorte 2026-aisiais planuojamos dvi nacionalinės konferencijos: 8-oji nacionalinė biblioterapijos konferencija bei Birštono kurorto 180-mečiui skirta mokslinė konferencija, taip pat bus organizuojami renginiai Birštonui nusipelniusių asmenybių (kalbininko J. Kazlausko, rašytojo St. Moravskio, gydytojo, signataro J. Basanavičiaus ir kt.) atminimui.
Birštono turizmo ir informacijos centro vadovės R. Kapačinskaitės pastebėjimu, vis daugiau žmonių kurortą renkasi ir įkvėpimui bei darbui, tad Birštonas tampa patrauklia kryptimi ne tik poilsiautojams, bet ir įmonių kolektyvams ar pavieniams asmenims.
Rimantė Jančauskaitė