Nuspalvino ilgiausią lietuvišką žodį

10 kovo, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Minėdami Lietuvių kalbos dienas, Birštono viešojoje bibliotekoje surengėme spalvingą edukaciją „Nuspalvink ilgiausią lietuvišką žodį“.
Renginyje dalyvavo Birštono lopšelio-darželio „Vyturėlis“ Kačiukų ir Meškučių grupių auklėtiniai. Mažieji dalyviai susipažino su vienu iš ilgesnių lietuviškų žodžių – nebeprisikiškiakopūsteliaujantiesiems. Mažieji lankytojai šį kalbinį milžiną ne tik mokėsi ištarti, bet ir pavertė jį ryškiu meno kūriniu. Vaikai kiekvieną raidę spalvino, puošė įvairiomis spalvomis bei raštais. Taip ilgas ir sudėtingas žodis tapo smagia menine užduotimi.
Edukacijos metu kalbėta apie lietuvių kalbos turtingumą, ilgų žodžių sudarymą ir tai, kaip žodžiai gali būti ne tik skaitomi ar tariami, bet ir kūrybiškai vaizduojami. Vaikams tai buvo puiki proga žaismingai prisiliesti prie gimtosios kalbos, lavinti kalbinius gebėjimus ir kūrybiškumą.
Nuspalvinę raideles, žaidėme žodžių žaidimą „Šaradą“. Vaikai susiskirstė į dvi grupes ir, vaizduodami įvairius žodžius be žodžių, stengėsi, kad kita komanda juos atspėtų. Mažieji aktyviai įsitraukė, bendradarbiavo tarpusavyje, daug juokėsi ir labai džiaugėsi galėdami parodyti savo išradingumą.
Lietuvių kalbos dienos, organizuojamos jau 10 metų, vyksta vasario 16 – kovo 11 dienomis, siekiant didinti lietuvių kalbos prestižą ir skatinti jos mokymąsi ir Lietuvoje, ir užsienyje.
Puoselėkime savo kalbą kasdien, ji yra mūsų turtas!
Birštono viešosios bibliotekos informacija

