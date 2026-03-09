Atvira diskusija – pirmas žingsnis pokyčių link

Jaunimas – mūsų ateitis! Taip sakome visi, tačiau, ar iš tikrųjų jis jaučiasi laimingas? Ar siūlomos veiklos bei galimybės atitinka jo lūkesčius? Ką dar galime padaryti, kad savame mieste jaunimui būtų patogu ir gera gyventi? Apie tai kovo 2 dieną Birštono jaunimas diskutavo kartu su Birštono savivaldybės Jaunimo reikalų taryba.
Diskusija nebuvo tiesiog dar vienas rimtas pokalbis apie rimtus dalykus – ji buvo gyva, interaktyvi, o beveik du dešimtmečius su jaunimu dirbanti diskusijos moderatorė Agnė Rapalaitė-Rasiulė padėjo sukurti tokią aplinką, kurioje jaunimas įgauna drąsos išsakyti savo nuomonę ir pasiūlymus. Ir nors kartais tos nuomonės išsiskyrė net ir tarp tų pačių jaunų žmonių, jaunimas buvo vieningas – Birštone organizuojami renginiai idealiai atitinka jų amžių ir interesus. Tačiau jis turėjo ir pastabų. Diskusijos metu išryškėjo, jog nemaža dalis jaunų žmonių mano, jog Birštone trūksta erdvių, kuriose jaunimas galėtų susitikti, kurti ir inicijuoti veiklas. Taip pat nemaža dalis jaunųjų birštoniškių pasigenda informacijos apie įvairius renginius, projektus, savanorystę, kitas aktualijas jiems suprantama kalba ir patogiais kanalais. Juk šiais laikais jaunimas yra ne tik išmanus, bet ir veiklus, todėl informaciją norėtų gauti anksčiau bei platesnės informacijos sklaidos kituose socialiniuose tinkluose, pvz., Instagrame.
Tiesa, jaunieji piliečiai ir patys pripažino, jeigu Birštone jaunimas būtų aktyvesnis, tuomet ir jaunimo politika būtų žymiai stipresnė nei yra dabar.
Į Birštono sporto centrą susibūrus gausiam būriui jaunų žmonių, pasinaudojant proga, jaunimui pristatyta Birštono jaunimo reikalų tarybos nariai, Atviros jaunimo erdvės galimybės, jaunimo savanoriška programa, vasaros užimtumo programa bei Birštono gimnazijoje vykdomas dalyvaujamojo biudžeto projektas. Susitikimo metu taip pasidžiaugta augančiu Birštono jaunimo politikai skirtu biudžetu, informuota, ką už skirtas lėšas pavyko nuveikti.
Pasiklausyti, kuo dabar gyvena jaunimas, ko jam trūksta, atvyko ir Birštono savivaldybės vicemeras Edvardas Citvaras, stebėjęs diskusiją, kartu su jaunimu dalyvavęs veiklose.
Rimantė Jančauskaitė
