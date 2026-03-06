Birštono savivaldybės merė dalyvavo Japonijos ambasadoriaus priėmime

6 kovo, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė vasario 24 d. Japonijos ambasadoriaus Lietuvoje Jo Ekscelencijos Shimizu Shinsuke ir jo žmonos kvietimu dalyvavo iškilmingame priėmime, skirtame Jo Didenybės Japonijos imperatoriaus gimtadieniui paminėti.

LR Seimo narė, SADM ministė J.Zailskienė ir merė N.Dirginčienė Japonijos ambasadoriaus JE Shimizu Shinsuke priėmime.

Renginyje dalyvavo diplomatinio korpuso, valstybės institucijų, savivaldos ir verslo atstovai. Susitikimo metu pabrėžta Japonijos ir Lietuvos partnerystės svarba, pagarba tradicijoms bei tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimas. 2026 metais yra minimos 35-osios Japonijos bei Lietuvos diplomatinių santykių užmezgimo metinės.
Birštono savivaldybę ir Japonijos ambasadą sieja nuoširdus bendradarbiavimas, nuoseklus dialogas ir bendros iniciatyvos. Savivaldybė yra pasirašiusi partnerystės sutartį su Kagos miestu Japonijoje.
Birštono savivaldybės informacija

