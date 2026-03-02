XX laidos abiturientai išradingai šventė Šimtadienį

2 kovo, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Jauni, gražūs, linksmi, išradingi… Dėkingi savo tėvams ir mokytojams, juos lydėjusiems nuo pirmosios iki paskutinės klasės…
Birštono gimnazijos XX laidos abiturientai praėjusį penktadienį artimų žmonių rate smagiai atšventė Šimtadienį, o dabar su jauduliu skaičiuos dienas, likusias iki valstybinių brandos egzaminų.
Sėkmingai įveikti šią žinių patikrinimo kartelę, drąsiai žengti į savarankišką gyvenimo kelią 27 abiturientams linkėjo jų pradinių klasių mokytoja metodininkė Virginija Urbanavičienė, auklėtoja Loreta Janulevičienė, buv. auklėtoja Nijolė Jakimonienė, gimnazijos direktorius Alvydas Urbanavičius, tėveliai, vienuoliktokai, Birštono jaunimo reikalų tarybos atstovai, Birštono savivaldybės vicemerai Edvardas Citvaras ir Vytas Kederys, LR Seimo narė, SADM ministrė Jūratė Zailskienė, žemės ūkio ministras Andrius Palionis, Birštono klebonas dekanas Rimvydas Jurkevičius, kiti svečiai.
Dalės Lazauskienės nuotraukos

