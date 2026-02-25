Ūkininkai, laikinai besinaudojantys valstybine žeme, kviečiami žemę išsinuomoti arba įsigyti

Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT) primena, kad nuo 2027 m. sausio 1 d. negalios ir nebus tęsiami leidimai laikinai naudotis valstybine žeme žemės ūkio veiklai vykdyti, todėl tokius leidimus turintys asmenys raginami apsispręsti dėl tolimesnio žemės naudojimo.
Siekiant užtikrinti veiklos tęstinumą, asmenims siūloma rinktis kitą žemės naudojimo formą: sudaryti valstybinės žemės nuomos sutartį iki 25 metų laikotarpiui arba, jeigu naudojamo žemės sklypo plotas neviršija 3 hektarų, įsigyti jį nuosavybėn.
Valstybinės žemės nuomos sutartis gali būti sudaroma tik tada, kai žemės sklypas yra suprojektuotas NŽT organizuotame žemės reformos žemėtvarkos projekte ar jam prilyginamame plane, paženklintas vietovėje (atlikti kadastriniai matavimai) ir įregistruotas Nekilnojamojo turto registre. Šie projektavimo ir registravimo darbai atliekami asmenų lėšomis.
Prieš pradedant rengti konkretų žemėtvarkos projektą ar jam prilyginamą planą, NŽT atskirai informuoja tuos asmenis, kurie pagal suteiktus leidimus laikinai naudoja žemę, tačiau dar nėra pateikę prašymų ją nuomoti ar pirkti. Pranešimai siunčiami deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adresu. Informacija apie rengiamą žemėtvarkos projektą ar jam prilyginamą planą bei terminus taip pat skelbiama vietiniame, o kai tokio nėra, regioniniame laikraštyje ir NŽT interneto svetainėje.
Asmenys, iš NŽT gavę pranešimą apie sprendimą rengti žemėtvarkos projektą ar jam prilyginamą planą, prašymus dėl naudojamo žemės sklypo nuomos ar pirkimo (kai sklypas iki 3 ha) turi pateikti per 20 dienų nuo pranešimo išsiuntimo dienos.
Jeigu per nustatytus terminus asmuo prašymo NŽT nepateikia, yra laikoma, kad jis nepageidauja toliau naudotis valstybinės žemės sklypu, tai yra jį išsinuomoti ar įsigyti. Tokiu atveju šis žemės sklypas gali būti siūlomas kitiems asmenims.
Šiuo metu leidimai laikinai naudotis valstybine žeme yra suteikti 1396 asmenims (3244 ha žemės). Nuo 2023 m., kai buvo pranešta apie planus ateityje atsisakyti galimybės suteikti valstybinę žemę naudoti laikinai, buvo išnuomota 30392 ha valstybinės žemės, kuri buvo suteikta naudoti laikinai.