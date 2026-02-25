Prienų miesto VVG projektų pristatymas – investicija į bendruomenės gerovę

Prienų rajono savivaldybėje pristatyti nevyriausybinių organizacijų įgyvendinami Prienų miesto vietos veiklos grupės (VVG) projektai, kuriems dalinį finansavimą skiria Prienų rajono savivaldybė. Susitikimo su Savivaldybės vadovais metu aptarti 2026 metais įgyvendinami ir planuojami projektai, orientuoti į vaikų ir jaunimo užimtumą, socialinės atskirties mažinimą bei suaugusiųjų kompetencijų stiprinimą.
Savo iniciatyvas pristatė bendruomeninė asociacija „Aitvaro vaikai“, VšĮ „Baltijos gidas“, VšĮ Koučingo klubas bei asociacija Prienų „Revuonos“ bendruomenė kartu su partneriu Prienų bendruomenės Vaikų dienos užimtumo centru.
Asociacija „Aitvaro vaikai“ jau antrus metus vykdo projektą „Maži žingsniai – dideli pokyčiai“ ir teikia užimtumo paslaugas 10–18 metų vaikams, turintiems specialiųjų poreikių ar negalią. Projektas užtikrina veiklas ne tik mokslo metų, bet ir atostogų metu, prisideda prie šeimų kasdienybės palengvinimo, o sėkmingą įgyvendinimą stiprina savanorių įsitraukimas ir bendradarbiavimas su „Revuonos“ mokykla.
VšĮ „Baltijos gidas“ įgyvendina Prienų miesto turizmo ambasadorių programą, kurios metu vyksta gidų mokymai. Mokytis kviečiami senjorai, studentai, nedirbantys asmenys, registruoti Užimtumo tarnyboje. Vykdomi ne tik gidų mokymai, bet ir skatinama domėtis Prienų kraštu, o ateityje prisidėti prie turizmo paslaugų plėtros ir savanorystės.
VšĮ Koučingo klubas planuoja organizuoti psichinę ir fizinę sveikatą stiprinančias vasaros stovyklas 6–18 metų vaikams ir jaunimui, ypač iš mažiau socialinių galimybių turinčių šeimų. Stovyklos vyks birželio–liepos mėnesiais Alksniakiemyje, dalyviams bus siūlomos įvairios edukacijos, sporto veiklos ir užtikrintas maitinimas.
Asociacija Prienų „Revuonos“ bendruomenė kartu su Vaikų dienos užimtumo centru planuoja įgyvendinti projektą, skirtą socialinę atskirtį patiriančioms šeimoms. Veiklose dalyvaus apie 20 asmenų, jiems bus organizuojami psichinę sveikatą gerinantys, socialinius įgūdžius stiprinantys užsiėmimai, edukacijos ir bendruomeniškumą skatinančios veiklos.
Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas pasidžiaugė prasmingomis iniciatyvomis ir Savivaldybės galimybe finansiškai prisidėti prie nevyriausybinių organizacijų veiklų, kurios skatina vaikų ir suaugusiųjų įsitraukimą į įvairią, bendruomenei naudingą veiklą. Projektų vykdytojams jis palinkėjo sėkmės įgyvendinant visus sumanymus.
Prienų rajono savivaldybės informacija
-
Parduodame džiovintas, skaldytas beržo malkas. Tel. 0 614 97 744. Durys – per 3 dienas!
„žmoniškomis kainomis“
Gaminu duris – ypatingai šiltas, saugias nuosaviems namams, ūkiniams pastatams ir rūsiams. Dirbame ir žiemos metu. Tel. 0 653 93 193.
Buitinės technikos taisymas: šaldytuvų, šaldiklių, skalbimo mašinų. Tel. + 370 622 02 208. Parduodu sausas, kapotas malkas, laikomas po stogu, vežame ir mažais kiekiais. Išrašome sąskaitas. Tel. 0 648 61 061. Pilnas pamatų įrengimas (nustumdymas, polių gręžimas, rostverkas, armatūros karkasai, apšiltinimas ir užpylimas). Tel. 0 620 85350. Betonavimo, mūrinimo ir griovimo darbai. Tvorų montavimas. Tel. 0 600 96 399. VISI SANTECHNIKOS DARBAI: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos, dujinių, vanduo-oras, kieto kuro katilinių įrengimas. Komplektuojame kokybiškas santechnikos medžiagas su nuolaidomis. Tel. 0 640 39 204. Nuolat perkame miškus ir žemės ūkio paskirties žemės sklypus visoje Lietuvoje. Sklypai gali būti išnuomoti, areštuoti ir kt. UAB „Agroland“. +370 683 33 955.
Autobusiukų nuomaDarbo skelbimaiDarbuotojų paieška
-
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimą kuriame patys“ iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas“ (2025 m. bendrai skirta suma – 42368 Eur).
Raskite mus Facebooke:
Skelbimai:
-