Prienų miesto VVG projektų pristatymas – investicija į bendruomenės gerovę

25 vasario, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Prienų rajono savivaldybėje pristatyti nevyriausybinių organizacijų įgyvendinami Prienų miesto vietos veiklos grupės (VVG) projektai, kuriems dalinį finansavimą skiria Prienų rajono savivaldybė. Susitikimo su Savivaldybės vadovais metu aptarti 2026 metais įgyvendinami ir planuojami projektai, orientuoti į vaikų ir jaunimo užimtumą, socialinės atskirties mažinimą bei suaugusiųjų kompetencijų stiprinimą.
Savo iniciatyvas pristatė bendruomeninė asociacija „Aitvaro vaikai“, VšĮ „Baltijos gidas“, VšĮ Koučingo klubas bei asociacija Prienų „Revuonos“ bendruomenė kartu su partneriu Prienų bendruomenės Vaikų dienos užimtumo centru.
Asociacija „Aitvaro vaikai“ jau antrus metus vykdo projektą „Maži žingsniai – dideli pokyčiai“ ir teikia užimtumo paslaugas 10–18 metų vaikams, turintiems specialiųjų poreikių ar negalią. Projektas užtikrina veiklas ne tik mokslo metų, bet ir atostogų metu, prisideda prie šeimų kasdienybės palengvinimo, o sėkmingą įgyvendinimą stiprina savanorių įsitraukimas ir bendradarbiavimas su „Revuonos“ mokykla.
VšĮ „Baltijos gidas“ įgyvendina Prienų miesto turizmo ambasadorių programą, kurios metu vyksta gidų mokymai. Mokytis kviečiami senjorai, studentai, nedirbantys asmenys, registruoti Užimtumo tarnyboje. Vykdomi ne tik gidų mokymai, bet ir skatinama domėtis Prienų kraštu, o ateityje prisidėti prie turizmo paslaugų plėtros ir savanorystės.
VšĮ Koučingo klubas planuoja organizuoti psichinę ir fizinę sveikatą stiprinančias vasaros stovyklas 6–18 metų vaikams ir jaunimui, ypač iš mažiau socialinių galimybių turinčių šeimų. Stovyklos vyks birželio–liepos mėnesiais Alksniakiemyje, dalyviams bus siūlomos įvairios edukacijos, sporto veiklos ir užtikrintas maitinimas.
Asociacija Prienų „Revuonos“ bendruomenė kartu su Vaikų dienos užimtumo centru planuoja įgyvendinti projektą, skirtą socialinę atskirtį patiriančioms šeimoms. Veiklose dalyvaus apie 20 asmenų, jiems bus organizuojami psichinę sveikatą gerinantys, socialinius įgūdžius stiprinantys užsiėmimai, edukacijos ir bendruomeniškumą skatinančios veiklos.
Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas pasidžiaugė prasmingomis iniciatyvomis ir Savivaldybės galimybe finansiškai prisidėti prie nevyriausybinių organizacijų veiklų, kurios skatina vaikų ir suaugusiųjų įsitraukimą į įvairią, bendruomenei naudingą veiklą. Projektų vykdytojams jis palinkėjo sėkmės įgyvendinant visus sumanymus.
Prienų rajono savivaldybės informacija

