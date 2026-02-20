Vasario 16-ąją šventė su pagarba ir dėkingumu

Lietuvos valstybės atkūrimo 108-osios metinės Prienuose paminėtos iškilmingai, akcentuojant ne tik šalies valstybingumui, bet ir prieniečiams svarbius istorijos bei šiandieninio gyvenimo momentus.
Vasario 16-osios šventė tradiciškai prasidėjo tikinčiųjų malda už Tėvynę ir taiką Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčioje. Po šv. Mišių susibūrus į Laisvės aikštę drauge sugiedota Tautiška giesmė ir iškelta valstybinė vėliava. Po mero Alvydo Vaicekausko sveikinimo žodžių nuaidėjo trys Lietuvos šaulių sąjungos Vytauto Didžiojo 2-osios rinktinės šaulių salvės už Lietuvos istoriją ir ją kūrusius žmones, už Lietuvos vienybę ir taiką. Buvo padėtos gėlės prie paminklo, skirto žuvusiesiems už Lietuvos laisvę. Minint Prienų garbės piliečio, poeto Justino Marcinkevičiaus 15 -ąsias mirties metines, tylos minute pagerbtas šio iškilaus žmogaus atminimas, apmąstytas jo dvasinis ir kultūrinis palikimas.
Iškilmės tęsėsi Prienų kultūros ir laisvalaikio centre, kur susirinkusieji apžiūrėjo Prienų krašto meno kūrėjų darbų parodą, skirtą Valstybės atkūrimo dienai. Tradicija kartą per metus suburti menininkus, pristatyti jų veiklos metraštį, gyvuoja nuo 1991 metų. Džiugu tai, kad kūrėjų bendruomenė didėja, šiemet tapybos, fotografijos, skulptūros, tekstilės ir kitus darbus eksponuoja 30 menininkų. Prienų rajono savivaldybės vicemeras Deividas Dargužis pasveikino autorius, padėkojo parodos kuratoriui, dailininkui Dainiui Jurevičiui, O Prienų kultūros ir laisvalaikio centro direktorė Virginija Naudžiūtė visiems parodos dalyviams įteikė padėkos raštus.
Nuskambėjus Prienų krašto himnui, visas dėmesys nukrypo į sceną, kurioje prasidėjo Prienų rajono savivaldybės apdovanojimų „Dėkingumas“ įteikimo ceremonija. Valstybės atkūrimo dienos proga apdovanojimai skirti šešiems labiausiai Prienų kraštui nusipelniusiems žmonėms. Garbė paskelbti komisijos atrinktus nominantus, drauge su meru Alvydu Vaicekausku jiems įteikti specialias „Dėkingumo“ skulptūrėles ir sertifikatus buvo suteikta kraštiečiams, plačiai žinomiems dėl nuopelnų lietuvių kalbai, savo mokslinės, politinės ir visuomeninės veiklos.
LR Seimo narė, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė paskelbė nominacijos „Metų poelgis“ laureatės Jolitos Gnoivskienės pavardę ir pasidžiaugė jos parodytu asmeninio apsisprendimo ir pasiaukojimo pavyzdžiu. Savivaldybės socialinių paslaugų centre dirbanti Jolita Gnoivskienė ypatingą pagarbą ir dėkingumą pelnė dėl to, kad, augindama tris savus vaikus, priglaudė negalią turinčią, likimo nuskriaustą merginą, suteikė jai saugumo jausmą ir namų šilumą.
Nominacijos „Metų šviesuolis“ laimėtojas prieniškis Jurgis Montvila pagerbtas už aktyvią visuomeninę veiklą ir pilietinę poziciją. Jis yra gerai žinomas kaip aktyvus Sąjūdžio dalyvis, bendruomenės narys, poezijos kūrėjas, skaitovas, mėgėjų teatro „Langas“ aktorius, liaudiškų šokių kolektyvo „Vajaunas“ šokėjas, keliautojas, Prienų himno autorius. „Dėkingumo“ apdovanojimą jam įteikė Prienų krašto garbės pilietė, rašytoja, knygų autorė Aldona Ruseckaitė.
Nominacija „Už savanorystę“ skirta Airei Beržinskienei, VšĮ „Airos katinėliai“ vadovei, kurios vadovaujama prieglauda gelbsti, gydo, sterilizuoja beglobius gyvūnus, suteikia jiems laikiną globą, ieško atsakingų šeimininkų, šviečia visuomenę atsakingo gyvūnų laikymo klausimais, skatina prisiimti atsakomybę už kiekvieną gyvybę.
A.Beržinskienę pasveikino Prienų krašto garbės pilietis, Lietuvos kultūros premijos laureatas, tradicinių amatų centro „Meninė drožyba“ direktorius Algimantas Sakalauskas.
Nominacija „Už Prienų vardo garsinimą“ buvo pagerbtas Vytautas Alenskas, dirigentas, liaudies muzikos kolektyvų ekspertas konsultantas, tautinės muzikos ir instrumentų tyrėjas, ilgametis LMTA Klaipėdos fakulteto Muzikos katedros docentas, straipsnių autorius. Kraštietis už nuopelnus tautinei kultūrai, mokslinius teorinius lietuvių liaudies muzikos tyrimus yra apdovanotas Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Garbės medaliu, „Aukso paukštės“ nominacija, jam suteiktas Lietuvos meno kūrėjo statusas. O mūsų kraštui jis yra svarbus dėl kūrybinės, mokslinės ir ekspertinės veiklos, kuria jis nuosekliai garsina ansamblio „Kanklės“ tęsiamą kankliavimo tradiciją, pabrėždamas Prienų, ypač Skriaudžių, šiemet tapusių Mažąja kultūros sostine, vaidmenį nacionalinės kultūros atmintyje ir jos tęstinume.
Nominantą apdovanojo kraštietis, LSMU Veterinarijos fakulteto dekanas, žemės ūkio mokslų daktaras prof. Rolandas Stankevičius.
Prienų rajono savivaldybės vicemeras Deividas Dargužis Savivaldybės įsteigtu apdovanojimu „Už gyvenimo pasiekimus“ pagerbė Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centro direktorę Jūratę Virginiją Žukauskienę, kuri beveik keturis dešimtmečius rūpinasi tėvų globos ir atsakomybės stokojančiais vaikais.
Pradėjusi darbą tuometinėje mokykloje internate, vėliau globos namuose, ji tapo visuomenės permainų liudininke, inicijavo daugybę pokyčių, griaunančių senąją sistemą ir mąstymą. Direktorės ir jos vadovaujamo kolektyvo drąsos ir atsidavimo dėka įstaiga tapo centru, kuriame pagalbą ir rūpestį randa ne tik vaikai, bet ir krizę išgyvenančios šeimos, karo pabėgėliai.
Jiezno paramos šeimai centre veikia treji šeiminiai namai, skirti tėvų globos netekusiems vaikams apgyvendinti, vyksta mokymai globėjams, užimtumui pagal pomėgius į dienos centrus buriasi vaikai, jaunimas ir senjorai. Teikiama palydimoji paslauga globoje užaugusiems vaikams.
Dar viena nominacija „Už indėlį į Prienų krašto vystymąsi“ atiteko Nerijui Klimavičiui, nuo 2012 metų veikiančios UAB „Langučiai“ direktoriui. Jį pasveikino Prienų rajono savivaldybės vicemerė Laimutė Jančiukienė.
Nerijus Klimavičius įvertintas už investicijas, auginančias Pakuonio seniūnijos Patamulšio kaime įkurtą langų gamybos verslą, kuris garsina Prienų kraštą ir užsienyje. Įmonė kuria stabilias, palankiomis sąlygomis paremtas darbo vietas krašto gyventojams, yra socialiai atsakinga bendruomenei – kasmet remia rajono kultūrinius renginius, stiprindama krašto gyvybingumą ir bendrystę.
Visiems nominantams ministrė Jūratė Zailskienė atsiminimui apie šią svarbią dieną skyrė po vertingą dovaną – trispalvę. Prie sveikinimų prisidėjo ir žemės ūkio ministras Andrius Palionis, kiekvienam įteikęs po kolekcinės A. Šapokos knygos „Lietuvos istorija“ egzempliorių. „Dėkingumo“ apdovanojimais įvertintus kraštiečius šiltai apkabino, gėlių puokštėmis pasveikino ir jų bendradarbiai, artimieji, bičiuliai.
Šventinę nuotaiką atgarsį sulaukusiais kūriniais pakurstė Plungės kultūros centro simfoninis orkestras ir operos solistas Merūnas Vitulskis.
Dalė Lazauskienė
