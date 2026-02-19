Skriaudžiuose atidaryta Mažoji Lietuvos kultūros sostinė

2026-ieji metai Skriaudžių kraštui ypatingi, mat, šiemet šimtametė Skriaudžių muzikavimo tradicija įtraukta į nematerialaus kultūros paveldo sąrašą, o Lietuvos valstybės atkūrimo dienos išvakarėse, vasario 15 d., Skriaudžiuose įvyko iškilmingas 2026 m. Mažosios Lietuvos kultūros sostinės atidarymas.
Gausiai susirinkusius svečius pasitiko Skriaudžių kanklių ansamblis (vadovė Dalia Venckienė), prie kurio šią ypatingą dieną prisijungė ir tautinės muzikos ir instrumentų raidos tyrėjas, ilgametis LMTA Klaipėdos fakulteto Muzikos katedros docentas Vytautas Alenskas.
Juk čia, Skriaudžiuose, kanklės skamba jau daugiau nei šimtą metų. Pasak Virginijos Samuolienės, jos skriaudiškius lydėjo ir džiaugsmuose, ir varguose, vedė lietuvius į tautinį atgimimą. Šio krašto metraštininkas Vincentas Liorenta liudijo, kad Nepriklausomybės metais mieste kas antras žmogus kankliavo – kas viešai, ansambliuose, kas namuose savo džiaugsmui. O kai 1906 m. Skriaudžiuose įsikūrė parapijos vargonininkas Pranas Puskunigis, jo iniciatyva atsirado ir kanklių ansamblis, kankliuoti ir dainuoti dviem balsais mokėsi jaunimas. Pirmąsias keliolika tipiškų suvalkietiškų kanklių savo mokiniams pagamino pats Pranas Puskunigis, o vėliau pagal šį pavyzdį instrumentus dirbino ne viena Skriaudiškių meistrų karta. Tarp jų – Jurgis Alenskas, Kajetonas Naudžius, tad ir šiandien Skriaudžiuose skamba vietos meistrų pagaminti instrumentai. Tokia buvo ta seniausio kanklių ansamblio Lietuvoje pradžia…
Tačiau Skriaudžių istorija turtinga ne tik kankliavimo tradicijomis. Jau tarpukario Lietuvoje čia buvo kuriamos operos ir operetės, yra manoma, jog Skriaudžių kraštu rūpinosi kunigaikštienė Bona Sforca, o, traukdamas per dabartinės Lietuvos žemes, čia buvo apsistojęs pats Napoleonas Bonapartas. Jie, praėjus ne vienam šimtmečiui, į Skriaudžius „sugrįžo“ vasario 15 d. (vaidino: Raminta Grėbliauskienė ir Rimantas Sakalauskas).
Ypatinga proga skriaudiškius sveikino: Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė, kultūros ministrės Vaidos Aleknavičienės vardu pasveikinti atvyko viceministrė Renata Kurmin, prie sveikinimų taip pat prisidėjo Lietuvos kaimo bendruomenių pirmininkė Virginija Šetkienė, Veiverių seniūnijos seniūnas Vaclovas Ramanauskas praėjusiųjų metų Sūduvos Mažosios kultūros sostinės atstovės Šakių rajono Kudirkos Naumiesčio bendruomenės „Santaka“ pirmininkė Loreta Adomaitienė, Šakių kultūros centro Kudirkos Naumiesčio padalinio renginių organizatorė Ingrida Jakaitienė, kraštietis Vytautas Alenskas bei Tarybos narė Rasa Juocevičienė.
Iškilmingo renginio metu koncertinę programą dovanojo džiazo orkestras Kauno bigbendas kartu su Skriaudžių krašto atlikėjais Samanta Pučkaite, Juozu Sutkaičiu, Elena Simonavičiene, Dovile Bičkauskaite bei Vaidu Mitrikevičiumi.
Mažosios kultūros sostinės renginiai tik prasideda, jie tęsis visus metus, o kovo 1 d. Skriaudžių istorija bus pristatyta Knygų mugėje.
