Dvylikamečio Dominyko tikslas – olimpinės žaidynės

Plaukikui Dominykui Visockui – vos dvylika metų, tačiau jo namuose tiek medalių, jog pats Dominykas sako jų jau nebeskaičiuojantis… Vien praėjusiais metais Dominykas iškovojo pusšimtį medalių. Didžiają daugumą jų į Prienus jaunasis sportininkas parsivežė iš nacionalinių ir tarptautinių varžybų.
Lankyti plaukimo pamokas, paskatintas tėvų, Dominykas pradėjo vos 7-erių metų ir per penkerius metus savo amžiaus kategorijoje prieniškis tapo vienu perspektyviausių plaukikų visoje Lietuvoje. Tiesa, Dominykas atviras – buvo akimirkų, kai plaukti visai nesinorėdavo, tačiau, nuraminus emocijas, šiandien Dominykas tiki, jog svarbiausios gyvenimo varžybos jo dar laukia ateityje.
Kaip pokalbio pradžioje užsiminė Dominykas, medalių jis turi tikrai per šimtą, o gal ir daugiau, todėl dabar jį labiau džiugina pagerintas asmeninis rezultatas. Dėl to jis daug ir kryptingai dirba – kartais per savaitę turi po 6–10 treniruočių. Paklaustas, kaip sekasi suderinti mokslus su treniruočių ir varžybų grafiku, Dominykas patikina, jog visos treniruotės vyksta po pamokų arba per kūno kultūros pamokas, džiaugiasi sulaukiantis ir mokytojų palaikymo. Beje, Dominykas dar mokosi groti gitara ir pianinu, laisvalaikiu mėgsta važinėti dviračiu, keliauti. „Dar labai patinka kovos menai, dažnai treniruojamės su tėčiu, bet rimčiau tuo užsiimti nebelieka laiko“, – sako dvylikametis.
Dominyko tėtis Egidijus Visockas prisimena, jog buvo laikas, kai Dominykas kartu su broliu lankė ir kovos menus, ir plaukimą, ir dar norėjo žaisti futbolą… Deja, para turi ribotą skaičių valandų, todėl šiuo metu daugiausia laiko Dominykas skiria plaukimui, o kitas sporto šakas renkasi dėl įvairovės.
Beje, Dominyko brolis Žygimantas ir sesuo Barbora taip pat yra puikūs plaukikai, todėl, pasak E. Visocko, šeima beveik kiekvieną savaitgalį praleidžia baseine, net ir šeimos kelionių maršrutai visada derinami prie vaikų sportinio krūvio ciklo, pakeliui esančių baseinų darbo laiko.
Paklaustas, su kokiais lūkesčiais tuomet 7-erių metų berniuką tėvai nuvedė į plaukimo treniruotes, Dominyko tėtis teigia tikintis, jog tėvų ar senelių gyvenimo būdas turi tiesioginę reikšmę vaikų gyvenimui, todėl džiaugiasi, jog jų šeimoje sportuoti mėgsta ne tik jis pats, bet ir žmona Vaida.
Taip natūraliai susiklostė, jog sportuoti su vaikais jiedu pradėjo nuo vaikystės, Dominyko tėtis juokauja, jog, gimus sūnui (Dominykui, – aut.p.), gydytojai, pažvelgę, kaip šis laiko rankutes, juokais prognozavo, jog iš jo užaugs boksininkas. O kai Prienuose atsidarė baseinas, tėvai nusprendę, kad plaukimas gali būti puiki sportinė pradžia. Na, boksininku Dominykas dar netapo, nors, kaip pats sakė, norėtųsi daugiau laiko skirti kovos menams, užtat užaugo perspektyviu plaukiku.
Nors Dominykui tėra 12 metų, jo svajonės ir užmojai ne vieną stebina brandumu, mat, kaip sportininkas, jaunasis plaukikas svajoja sudalyvauti Olimpinėse žaidynėse, bet turi ir kitą svajonę – išmokti valdyti lėktuvą.
