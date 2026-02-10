Diskotekos sniege: naujos Ukrainos tendencijos stingdančiame Kyjive

Gyvenimas Kyjive apledėjusiuose daugiabučiuose tapo išlikimo klausimu. Rusijos raketos apgadino Kyjivo šilumines elektrines ir praktiškai kiekvieną ypatingos svarbos infrastruktūros objektą. Nors visos pastangos ir buvo sutelktos į griuvėsių valymą ir šiluminių elektrinių atstatymą, bet keli tūkstančiai pastatų patyrė vandens nuotėkius, todėl butai tapo netinkami gyventi.
Tačiau Kyjivo gyventojai nepasiduoda. Norėdami sušilti vakare, jie rengia gatvės vakarėlius, kuriuose dainuoja, šoka, gamina maistą ir karštus gėrimus ant laužo ar kepsninės. Psichologai šį reiškinį aiškina tuo, kad kartu lengviau įveikti sunkumus.
Tragedija ir didvyriškumas
Dabar, siaučiant žvarbiam šalčiui, panašiam kaip ir Lietuvoje, Kyjivo gyventojų butuose temperatūra siekia 11–13 °C, o kai kuriuose – arti nulio, nes šimtai pastatų lieka be šildymo. Tikslų tokių pastatų skaičių Kyjive nustatyti sunku. Padėtis keičiasi kasdien, o per dieną – net kelis kartus.
Sausio 9 dieną 6000 iš 14 000 namų buvo be šildymo. Kai kuriems elektros tiekimas buvo atnaujintas. Naujas Rusijos puolimas sausio 20 dieną vėl pablogino padėtį.
Rusiška raketa sugadino Kyjivo šiluminę elektrinę, kuri po vandeniu gamina šilumą. Ją turėjo atstatyti narai. Tai buvo nepaprastų pastangų ir didvyriškumo pavyzdys. Vandens temperatūrai esant 2 °C, o oro temperatūrai -12–15 °C, jie šliaužė per užtvindytą šachtą, esančią po Dnipro upe, ir rankomis užtaisė įtrūkimus.
Narų komandos vadovas Andrejus Vlasenko teigia, kad jis niekada anksčiau nėra remontavęs šiluminės elektrinės po vandeniu, kaip ir jo kolegos.
„Mes buvome kaip astronautai, pirmą kartą kylantys į kosmosą“, – sako Vlasenko.
Narai nėrė pakaitomis: du kartus, kiekvienas nėrimas truko 40–60 minučių, beveik visiškai tamsoje, nes iš dugno kilo dumblas. Po šešių dienų vanduo nustojo užliedinėti elektrinę. Ir žmonės pradėjo šiek tiek šilti.
Dabar šiluma tiekiama, bet užšalę šildymo vamzdžiai sprogsta, jie taip pat lūžta laikino atlydžio metu.
„Kai ledas tirpsta, vanduo plečiasi ir sprogdina radiatorius. Ir tai nepaisant visų priemonių, kurių imtasi vandeniui iš vamzdžio išleisti“, – aiškina Andrejus Kaliaginas, Ukrainos nacionalinės mokslų akademijos Inžinerinės termofizikos instituto direktoriaus pavaduotojas.
Tačiau, anot jo, jei šaltis tęsis ilgai, situacija gali pasikartoti.
„Dalis vandens lieka radiatoriuose ir vamzdžiuose, kai jie išleidžiami. Jei Kyjivo namai bent 10 dienų bus be šildymo esant žemai temperatūrai ir nebus elektros, visas pastatas užšals “, – sako Kaliaginas.
Ukrainos „Facebook“ segmente, kituose socialiniuose tinkluose ir pokalbių kambariuose gausu Kyjivo gyventojų žinučių apie trūkusius vamzdžius. Viena tragiška istorija pasidalijo savanorė Julija Grimčiak, kuri rūpinasi pagyvenusiais žmonėmis.
„Podilėje, viename iš centrinių Kyjivo rajonų, pastate sprogo vamzdis, ir iš jo išsiveržė vanduo, užtvindydamas apatinius aukštus. Lauke buvo -18 °C. Pastatas galėjo virsti milžinišku ledo karstu. Į iškvietimą sureagavę santechnikai rado avarijos vietą. Tačiau niekas neatsiliepė. Kai durys buvo atidarytos policijos akivaizdoje, jie sužinojo, kad savininkė, 88 metų Jevgenija Besfamilnaja, mirė. Jie manė, kad ji mirė nuo šalčio, tačiau autopsija nustatė, kad tai buvo širdies nepakankamumas“, – sakė Grimčiak.
Beveik nėra elektros
„Prašau, padėkite! Pastatas Rusanovskajos krantinėje 10 be šildymo, o elektros praktiškai nėra. Mes šąlame!!!“ – taip į savo deputatą kreipėsi sostinės Rusanovkos gyventoja Kateryna Avramenko, taip pat paskelbusi socialiniuose tinkluose. Tačiau tą patį galėjo parašyti ir kiti Kyjivo gyventojai, nes jie praktiškai gyvena be elektros.
Padėtį dar labiau pablogina beveik visiškas elektros energijos nebuvimas. Kaip matyti nuotraukoje, šiuo konkrečiu adresu elektra tiekiama tik šešias valandas per parą ir tik naktį. Tuo metu žmonėms reikia gaminti maistą, skalbti skalbinius ir praustis po dušu. Tai reiškia bemieges naktis kiekvieną naktį. O kitą rytą jie turi eiti į darbą. Be to, praktiškai neįmanoma naudoti elektrinių šildymo prietaisų.
„Mūsų pastate yra generatorius. Jį naudojame šilumai palaikyti ir pastatui neleisti užšalti. Tačiau elektros nėra – liftai neveikia. Kai elektra atnaujinama, prašome neįjungti visų prietaisų vienu metu, nes jei visi yra prijungti, vėl liekame be elektros“, – mums pasakojo Denisas Ševčenka, 400 butų namo, esančio Ihor Shamo bulvare 10, gyventojas.
„Mus mušė, o mes šokome“
Nepaisant visų sunkumų, Kyjivo gyventojai stengiasi išlaikyti optimizmą ir humoro jausmą. Kyjive net ir esant šaltam ir audringam orui, išpopuliarėjo „žiemos vakarėliai“. Jie prasidėjo sausio 17 d. Holosiivskio rajone esančiame „Respublikos“ gyvenamajame komplekse – viename pirmųjų, nukentėjusių nuo šilumos trūkumo.
Vakarėlio vaizdo įrašą paskelbė „Telegram“ kanalas „Real Kyiv“, kuris šiuo metu yra labai populiarus tarp Ukrainos sostinės gyventojų. Šis kanalas realiuoju laiku praneša apie dronus ir raketas, skrendančias Kyjivo, jo priemiesčių ir regiono link.
Vaizdo įraše iš vakarėlio matyti, kaip žmonės šoka stingdančiame šaltyje pagal Verkos Serdučkos ir kitų šokių muziką. Šokių aikštelė įrengta kieme.
Dėl kanalo populiarumo žinia apie vakarėlį greitai pasklido. Prie „maratono“ pradėjo jungtis ir kitų daugiabučių gyventojai.
Po kurio laiko prie „maratono“ prisijungė ir Kyjivo kairiajame krante esantis Kachovskajos gyvenamasis kompleksas. Tai – didžiulis 25 aukštų pastatas, ant kurio sausio 27 d. nusileido „Shahed “ (Irane pagamintas dronas kamikadzės pavidalu), sunaikindamas aštuonis butus ir išdauždamas kaimyninių butų langus. Pastatas vis dar šaltas, jame nėra elektros. Tad aikštelėje žmonės ne tik šoko, bet ir gamino maistą.
Žiemos naktį Obolono gyvenamąjame rajone visiškoje tamsoje įvyko kaimynų susitikimas. Šią nuotrauką padarė vienas iš kaimynų, tuo metu nešokant gatvėje.
Netrukus Sofijos gyvenamojo komplekso gyventojai taip pat surengė „Žiemos vakarėlį“ be elektros. Taip žmonės šildosi, kol jų namai yra be šildymo ir elektros.
Prie žiemos vakarėlių scenos prisijungia ir keistuoliais vadinami žmonės. Pavyzdžiui, Troješčinos rajone, kuris labiausiai nukentėjo dėl elektros energijos tiekimo sutrikimų ir turi rimtų problemų su nuotekomis, išpopuliarėjo tinklaraštininkė, prisistatanti slapyvardžiu Anetta.barsivna. Ji kuria trumpus vaizdo įrašus pavadinimu „Reels“,
kuriuose, vilkėdama juokingus kostiumus, aptaria visas aktualias vietos gyventojų problemas.
Tačiau didžiausią ginčą sukėlė bendra Kyjivo gyventojų kelionė prie Kyjivo jūros, kur sniege vyko tikras ukrainietiškų dainų „festivalis“.
„Tai tiesiog cinizmas. Kol Kyjivas jau dvi savaites gyvena be šildymo, vandens ir elektros, o milijonai žmonių šąla savo butuose, mums rodoma „nenugalimumo šventė“. 200–300 žmonių nuėjo prie Kyjivo jūros. Garsiakalbiai. Muzika. Šokiai. Juokingi vaizdo įrašai. Jei norite parodyti savo atsparumą, vykite į ligoninę ir ištraukite antelę iš po močiutės“, – socialiniuose tinkluose apie keistuolių akcijas rašė būsto ir komunalinių paslaugų ekspertas Olehas Popenko.
Jį palaikė Kyjivo gyventoja Nina Degtyar: „Aš taip pat parašiau, prašydamas jų šokinėti po aukštus ir atnešti sriubos ar kažko panašaus žmonėms – tiems, kurie yra vieniši, nejudrūs ar prikaustyti prie lovos.“
Sprendžiant iš 4000 „patinka“ paspaudimų ir 1200 komentarų, tema tarp Kyjivo gyventojų sukėlė atgarsį. Tačiau dauguma autoriaus nepalaikė.
„Tai dvelkia sovietizmu. Ir pirštas rodomas taip grėsmingai. O pagrindinis tikslas – įvaryti visus į depresiją ir neviltį. Taip lengviau manipuliuoti visuomenės sąmone“, – rašė Olegas Svetlovas. Olga Boglevskaja jam antrino: „O. Popenko gimė per vėlai! Jis turėjo būti 1917 m., šarvuotyje šalia Lenino ir Trockio!“
Svetlana Trelevskaja komentare pabrėžė, kad šokiai sniege netrukdo žmonėms vėliau atlikti svarbių darbų, pavyzdžiui, padėti kitiems ir savanoriauti . O Marina Štuka rašė, kad žmonės ten važiavo, kad išvengtų išprotėjimo dėl karo.
Kartu lengviau išgyventi sunkumus
Socialinė psichologė Oksana Omelčenko paaiškino, kad šis reiškinys turi keletą svarbių komponentų.
Iš tiesų, stebime naują socialinę tendenciją, Ukrainoje išryškėjusią humanitarinės krizės, kurioje atsidūrė Ukraina, o ypač jos sostinė Kyjivas, fone.
Pirma, bet kokią krizę lengviau išgyventi kartu su kitais. Kai esi apsuptas žmonių, kurie yra atsidūrę panašiose situacijose, vienatvės jausmas išnyksta. Būti vienam tamsiame, šaltame bute be karšto maisto yra emociškai daug sunkiau nei dalintis savo skausmu ir baime su kitais, kurie patiria tą patį. Šioje bendruomenėje asmeninė problema nustoja būti tik individuali – ji tampa bendra ir todėl lengviau pakeliama. Atsiranda esminis jausmas: nesu vienas.
Taip pat yra ir grynai praktinis aspektas – galimybė kartu pasigaminti šiltą, skanų patiekalą. Kyjive, kur miestas nuolat atakuojamas dronais ir raketomis, net ir tokie elementarūs dalykai įgyja ypatingą psichologinę vertę.
Antra, šie vakarėliai yra simbolinė stiprybės ir nenugalimumo demonstracija. Viena vertus, tai signalas priešui: kad ir kas nutiktų, mes nepasiduosime. Kita vertus, tai labai svarbi žinia mums patiems: aš laikausi, susitvarkau, esu gyvas. Šypsenos, muzika, kepsninė ir karštas vynas, susiję su žiemos šventėmis, padeda mums atgauti savo gyvenimo kontrolės jausmą, net kai aplinkybės mums beveik nepalieka tos kontrolės.
Šiandien Ukrainos visuomenė demonstruoja unikalų psichologinio prisitaikymo prie užsitęsusio streso fenomeną. Mums tai tapo gyvenimo fonu, neišvengiamai keičiančiu vertybes ir realybę. Mes nebegyvename laukdami akimirkos, kai viskas baigsis: mes mokomės gyventi šioje realybėje. O gyventi reiškia rasti džiaugsmą ten, kur įmanoma, ir leisti sau juo mėgautis be kaltės jausmo.
Šviesa bute kelioms valandoms tampa tikro džiaugsmo šaltiniu. Kaip ir rami naktis be šaudymų ir galimybė gerai išsimiegoti. Išmokstame įžvelgti gėrį tame, kas kai kuriems yra įprasta, ir būtent tai padeda mums išlaikyti psichologinį atsparumą.
Tokie vakarėliai nėra realybės neigimas ar lengvabūdiškumas. Tai – psichologinės gynybos forma, būdas išlaikyti save ir kitus, ir įrodymas, kad gyvenimas tęsiasi, kad ir kas nutiktų.
Tai gynybinė reakcija
„Tai sveika gynybinė reakcija, palaikanti žmonių, įstrigusių „šaldytuve“ ant išlikimo ribos, dvasią“, – teigia pirmaujanti Traumų terapijos ir psichikos sveikatos centro specialistė ir psichoterapeutė Julija Klauning .
Tai liudija, kad esame kartu, kad neprarandame savo orumo. Mes nelūžtame. Tai – bendras kolektyvinės gynybos mechanizmas: humoras, šokis ir „šventė šaltyje“ sumažina teroro ir įtampos lygį, atkuria gyvybingumo jausmą ir situacijos kontrolę. Krizės metu psichika ieško ne logikos, bet būdo ištverti, o bendri veiksmai su kūnu ir juokas veikia kaip greitas priešnuodis bejėgiškumui.
Žurnalistė Irina KASJANOVA