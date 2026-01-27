Kiekviena nauja žinutė intriguoja keliautojus atrasti Prienus 

Ekspertų teigimu, kaip atsakas į masinį turizmą ima rastis lėtasis turizmas, alternatyvios turizmo paslaugos, siūlančios ramų poilsį ir prasmingas patirtis gamtoje tiems, kurie keliauja savo automobiliais, dviračiais, pėsčiomis. Ar tai – niša ir galimybė Prienams, įsikūrusiems prie Nemuno, tarp miškų, pareklamuoti savo puikų gamtovaizdį, pakviesti pakeliauti gamtiniais, istoriniais, kultūriniais maršrutais, pasiūlyti nakvynes privačiuose apartamentuose, kaimo turizmo sodybose? Su Prienų turizmo ir verslo informacijos centro (TVIC) direktore Ieva Šalčiuviene bei turizmo ir verslo konsultante Asta Vaitkevičiene kalbamės apie Prienų krašte vyraujančias turizmo ir verslo sričių tendencijas, perspektyvas bei lankytojų kuriamą naudą.
Prienai – viena iš keliautojų stotelių…
Pasak Prienų TVIC direktorės Ievos Šalčiuvienės, praėjusiais metais Prienų lankytojų centre apsilankė 1893 lankytojai, vieni užsuko ieškodami informacijos apie Prienų kraštą, kiti užsisakė ekskursijas, edukacijas, pasinaudojo kitomis paslaugomis. Tiesa, pašnekovė pastebi, kad šis skaičius tikslios statistikos neatspindi, nes ne visos apgyvendinimo įstaigos duomenis apie apsistojančius svečius į naują sistemą suvedė laiku. Taipogi nėra galimybės suskaičiuoti pavienius keliautojus, kurie keliauja individualiai ir Prienuose stabteli trumpam.
Ievos Šalčiuvienės teigimu, Prienais domisi įvairaus amžiaus žmonės, šeimos su vaikais, senjorai.
Visgi dažniausiai Prienus tikslingai renkasi turistų grupės, kurioms maršrutą ir kelionės programą parenka TVIC pagal kompanijos pageidavimus bei poreikius. Ypač aktyvūs yra Trečiojo amžiaus universitetų studentai, daug užklausų Turizmo ir verslo informacijos centras gauna iš jų.
Moksleivių grupės paprastai užsisako vietinių paslaugų teikėjų siūlomas edukacijas, kurių pasiūla auga, jos kasmet atnaujinamos.
Pašnekovė apgailestauja, kad ne visos rajone veikiančios kaimo turizmo sodybos pasidalina naujienomis apie teikiamas paslaugas, pramogas, užsiėmimus. O juk vienose sodybose nuomojamos baidarės, kitose galima rasti gyvūnėlių, dar kitose – pajodinėti žirgais… Todėl centro darbuotojos pačios renka informaciją, kad rajone teikiamų paslaugų įvairovė būtų kuo išsamiau atspindėta įstaigos internetinėje svetainėje.
– Pavieniai asmenys į Prienus paprastai užsuka vykdami į Birštoną ar kitus miestus, stabteli dviems – trims valandoms, ieško vietinių įdomybių, tuoj pat prieinamų, aktyvių pramogų, tokių, kaip mini golfas ar šiemet Pramonės gatvėje pradėsianti veikti velotrasa. Nors aktyvių turizmo paslaugų kūrimu, inventoriaus nuoma galėtų užsiimti privataus verslo atstovai, kol kas jie tam nesiryžta dėl nepakankamų lankytojų srautų, – sako I.Šalčiuvienė.
Daug tikimasi iš piligriminio ir kultūros maršrutų
TVIC direktorė svarsto, kad po Covid’o pandemijos pasikeitė žmonių įpročiai, jie daug keliauja nuosavais automobiliais, nori leisti laisvalaikį toliau nuo triukšmingų miestų, pasivaikščioti ramiose gamtos erdvėse. Ir Prienų kraštas šiuo atžvilgiu yra ideali vietovė. Neatsitiktinai 2025 metais į lankomiausių objektų trejetuką nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose pateko Balbieriškio atodanga, jos apžvalgos aikštelėje apsilankė 146 560 lankytojų.
– Pernai Prienuose sulaukėme ir nemažai užsieniečių, labai džiugina, kad mūsų kraštas ir svečiams iš užsienio tampa patrauklus. Atvyko turistų iš Vokietijos, Danijos, Olandijos, Prancūzijos, Ispanijos, net iš JAV. Vieni kitataučiai atranda Prienus eidami tarptautiniu Camino Lituano keliu, kiti, daugiausia senjorai, atvažiuoja automobiliais, atsiveža dviračius, domisi, kur galėtų apsistoti bent trims paroms, teiraujasi rekomendacijų, kokias lankytinas vietas vertėtų aplankyti, kokius kultūrinius renginius pamatyti, – pasakoja centro direktorė I.Šalčiuvienė.
– Paprastai tokie pavieniai keliautojai neturi lūkesčių apsistoti prabangiame viešbutyje, jie teiraujasi, kur rasti apartamentus, kuriuose galėtų įsikurti, pailsėti, pasigaminti maisto. Prienuose yra keli privatūs asmenys, kurie teikia tokią trumpalaikio apgyvendinimo paslaugą, todėl mes turime ką pasiūlyti atvykstantiems svečiams, – priduria turizmo ir verslo konsultantė A.Vaitkevičienė.
Centro darbuotojos akcentuoja, kad Prienų miestą ir rajoną galima pažinti savo tempu, renkantis labiausiai pomėgius atitinkančius maršrutus, keliais aspektais: per istoriją, kultūrą, literatūrą, gatvės meną, kraštovaizdį. Plačiausiai išreklamuotas ir žinomas tarp pavienių keliautojų yra per Prienų rajoną vedantis piligriminis Šv. Jokūbo kelias „Camino Lituano“, kuris yra europinio tinklo dalis.
I.Šalčiuvienės nuomone, didelį turizmo potencialą turi ir penkias Lietuvos vietoves jungiantis regioninis, praėjusiais metais sertifikuotas Justino Marcinkevičiaus kultūros kelias, kuriame poeto gimtinei tenka svarbus vaidmuo. Pernai Prienuose vykusiame partnerių susitikime buvo aptartas šio kultūros kelio viešinimas, vystymo perspektyvos, bendri kultūriniai renginiai, todėl viliamasi, kad šį maršrutą atras vis daugiau įvairaus amžiaus literatūros ir poezijos gerbėjų.
Nauji lankytini objektai – nauja žinutė turistams
Direktorė svarsto, kad šiuolaikiniai turistai pageidauja keliauti patogiai, žiediniais maršrutais. Prienuose skiriamas didelis dėmesys infrastruktūros atnaujinimui, kiekvienais metais sutvarkoma, lankymui pritaikoma vis daugiau viešųjų erdvių. I.Šalčiuvienė įsitikinusi, kad infrastruktūros dėlionėje atsirandantys nauji traukos objektai, jungtys tarp jų kuria pridėtinę vertę ne tik turistams, bet ir vietiniams gyventojams, verslui. Netolimoje ateityje bus pratęstas pėsčiųjų-dviračių takas Prienuose, prie Nemuno, sutvarkytos Lepelionių, Čiudiškių, Pašventupio, Klebiškio, Pašlavančio, Dukurnonių, Norkūnų I ir II piliakalnių prieigos, įrengtos automobilių stovėjimo aikštelės, lankymui pritaikyti Revuonos gatvėje ir parke esantys šaltiniai, sutvarkytas Balbieriškio parkas.
– Kiekvienas atsiradęs naujas lankytinas objektas, kiekvienas informacijos sklaidos kanalas, kiekviena skleidžiama žinutė apie Prienus randa atgarsį, suintriguoja daugiau keliautojų atrasti naujas, netikėtas vietoves, kuriose dar nebuvo, – pastebi Asta Vaitkevičienė. Prie to prisideda ir TVIC darbuotojos, kurios Prienų kraštą reklamuoja įvairiose Lietuvos miestų šventėse, jų teigimu, žmonės gana smalsiai domisi naujomis turizmo kryptimis ir maršrutais.
Ir nauda, ir reklama
Vienas iš didžiausių iššūkių praėjusiais metais Prienų TVIC specialistėms buvo Savivaldybės suteiktų patalpų Kranto g. 8 įveiklinimas. „Džiaugiamės, kad viskas ėjosi sklandžiai, šios patalpos pritaikytos seminarų, mokymų, susitikimų organizavimui, įrengta nedidelė virtuvėlė. Užsakovų šiai išskirtinei vietai su puikiais vaizdais pro langus netrūksta, renginiai vyksta, vadinasi, tokia erdvė Prienuose buvo reikalinga,“ – sako I.Šalčiuvienė, pabrėždama, kad įstaigos uždirbamos pajamos kiekvienais metais auga. Daugiausia lėšų surenkama iš tarpininkavimo paslaugos, kai prašoma organizuoti ekskursijas, seminarus, kitus renginius.
Prienų turizmo ir verslo informacijos centras nuolat papildo, atnaujina informacinę medžiagą (žemėlapius, leidinius) apie Prienus, skirtą turistams, jame galima įsigyti atvirlaiškių, įvairių suvenyrų su miesto simbolika, taip pat dovanėlių, pagamintų Prienų krašte.
Siūlo įsigyti Prieniečio kortelę ir dovanų kuponus
Centro direktorė atkreipia prieniečių dėmesį į tai, kad TVIC siūlomais 10–100 eurų vertės dovanų kuponais galima apmokėti paslaugas, pramogas, pirkinius, įsigytus pas centro partnerius, pavyzdžiui, konkrečiame kosmetikos salone, autoservisuose, parduotuvėse, sporto centre ir kitur. Jos teigimu, prieš kelerius metus įvesta Prieniečio kortelė sėkmingai gyvuoja, ją atsiėmė jau 2652-asis prienietis. Kortelė suteikia teisę jos turėtojams gauti specialius pasiūlymus, lengvatas, nuolaidas įvairioms prekėms, paslaugoms, renginiams pas programos dalyvius, be abejonės, populiariausia paslauga yra galimybė pigiau lankytis baseine.
Bendradarbiauja su verslu, konsultuoja diasporos atstovus
Labai svarbi TVIC veiklos sritis yra bendradarbiavimas su Prienų rajone veikiančiomis įmonėmis, jų konsultavimas verslo aplinkos, paramos, lengvatų ir kitais klausimais.
– Pastebėjusios, kad per mažai verslininkų žino apie Prienų rajono savivaldybės Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo programą, remiamas sritis, abejoja, ar verta pasinaudoti finansine parama, parengėme patrauklų ir aiškų sąvadą, kurį išsiuntinėjome adresatams. Todėl praėjusiais metais atsirado daugiau verslo atstovų, pretendavusių į Savivaldybės finansavimą, daliai jų padėjome užpildyti paraiškas, – pasakoja TVIC darbuotojos. – Galime didžiuotis, kad Prienų krašte veikia gerą vardą turinčios, išskirtinę produkciją gaminančios įmonės, praėjusiais metais net trys iš jų apdovanotos respublikinės parodos „Rinkis prekę lietuvišką“ medaliais. Kol kas mūsų krašte dar neturime ženklo „Sukurta Prienų krašte“, bet apie tokią galimybę svarstome.
– Domimės, kaip sekasi užsienyje gyvenantiems mūsų tautiečiams. Kaip ir kasmet, esame suplanavę organizuoti dvi ekskursijas ir seminarą, iš užsienio atvykstantiems diasporos atstovams pristatyti Prienų kraštą, jame veikiančias įstaigas, sukurtas paslaugas, viešąją infrastruktūrą, įsidarbinimo ir įsikūrimo galimybes. Mūsų tikslas – supažindinti, suteikti pirminę informaciją, nukreipti pas specialistus, galinčius padėti konkrečiais klausimais, – apie dar vieną patikėtą veiklos sritį pasakoja I.Šalčiuvienė.
2026 metai – su naujienomis
2025 metais Prienų TVIC gavo vietos veiklos projekto finansavimą, kuris bus skirtas jaunimo asmeninių ir profesinių kompetencijų ugdymui. Centro kurtai edukacijai „Lobių paieškos Revuonos parke“ suteiktas kultūros pasas, ši edukacija paįvairins atvykstančių moksleivių grupių užimtumą Prienuose.
Prienų TVIC specialistės informuoja, kad greitai bus pristatyta Prienų savivaldybės turizmo mobili programėlė, kuri pasitarnaus ir vietiniams gyventojams, ir turistams.
Pirmieji programėlėje galės aktyvuoti Prieniečio kortelę ir ja naudotis, o keliautojai ras reikalingą informaciją apie lankytinas vietas, apgyvendinimo, maitinimo įstaigas, žemėlapius su realiu laiku veikiančiais maršrutais.
Dar viena naujiena – su dizainerių pagalba sukurtas naujas Prienų TVIC logotipas. Jis simbolizuoja ryšius tarp žmonių, miesto, gamtos, kasdienio gyvenimo ir ramybės, kurią suteikia ši vieta, ir, anot centro direktorės, deramai reprezentuos ir įstaigą, ir Prienų kraštą, prisitaikydamas prie kintančių komunikacijos poreikių.
Dalė Lazauskienė