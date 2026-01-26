Tęsiasi asociacijos „Lietuvos krepšinis“ projektas „Tikslas – 60“!

26 sausio, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Asociacija „Lietuvos krepšinis“ ir toliau įgyvendina jaunųjų krepšininkų testavimo projektą „Tikslas – 60“, kurio metu visoje Lietuvoje kelis kartus per metus vertinamas jaunųjų krepšininkų fizinis ir techninis parengtumas.
Birštono sporto centro auklėtiniai antrą kartą dalyvavo testavime, projekto metu sportininkai atlieka šešis testus, leidžiančius įvertinti greitį, šuolį, koordinaciją ir metimo tikslumą.
Pavasarį vyks trečiasis testavimas, po kurio jau bus galima matyti aiškias tendencijas ir įvertinti, kuriose srityse reikia skirti daugiau dėmesio, lyginant rezultatus su kitomis to paties amžiaus komandomis.
Džiaugiamės galėdami būti šio projekto dalimi ir prisidėti prie jaunųjų krepšininkų augimo bei tobulėjimo!
Birštono sporto centro informacija

Rubrikoje Sportas. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *